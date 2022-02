Prošlo mu to. Co ten zbytek? Izrael, Tchaj-wan, Pákistán. Tvrdé varování pro příště

„A to všechno je precedent pro všechny ostatní agresory po světě. Hele, on to udělal a prošlo mu to! Írán vs Izrael. Čína vs Tchaj-wan. Indie vs Pakistán. Turci vs Kurdové... Ti všichni teď přemýšlejí, jestli se jim to vyplatí taky,“ sděluje dále Vávra, že toto je tvrdé probuzení – a to i pro něj.