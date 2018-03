Prostitutka, napadla Kateřinu Brožovou někdejší spolupracovnice ČT. Herečka napsala, jak krásnou máme zemi

„Dnes jsem poprvé jela pendolinem do Ostravy a zpět a bylo to fajn... Uvítání sklenkou Bohemky, čisto, teplo, klid. Dívala jsem se cestou na naši krásnou, jarem probouzející se českou krajinu a bylo mi hezky...“ napsala ve svém komentáři Kateřina Brožová.

„Nebylo by lepší být k sobě vlídní a na všem se domluvit než demonstrovat a šířit zlo a agresi? Mimochodem, nejpracovitější tvor je asi krtek. Ty tisíce hromádek po loukách jsou neuveřitelné. Jde si slepě za svým, to roztomilé zvířátko, tak nějak bez ohledu na své okolí... Koho mi to připomíná?“ zamyslela se Brožová.

Anketa Měl by Donald J. Trump pokračovat ve funkci prezidenta USA i po roce 2020? Ano 21% Ne. Fandil(a) jsem mu, ale všechno podělal 70% Ne. Nikdy neměl být prezidentem 9% hlasovalo: 667 lidí

Tento status pak Elšíková sdílela a dopsala následující komentář: „Trochu legrace, dokud to ještě jde. V roce 1987 jsem nastoupila do 1. ročníku na DAMU, obor dramaturgie. Kateřina Brožová do 1. ročníku herectví. Přijela jsem úplně naivní z Gottwaldova, a když jsem ji poprvé viděla v Karlovce nastupovat do nějakého auta, považovala jsem ji za luxusní prostitutku. Trochu jsem se pak styděla za to, že mám takové předsudky, ale možná jsem jí až tak nekřivdila.“

„To rozhodně je a pokaždé také hraje sama sebe. A navíc blondýna, tedy vražedná kombinace...“ zareagoval jeden z uživatelů, Tomáš Ježek. A Elšíková dodala: „Tomáši, já mám zase déja vu. Tenkrát to skončilo tím, že mě z DAMU vyhodili a šla jsem umývat do lázní záchody, tak jsem zvědavá, jak to dopadne tentokrát.“ Zároveň také poznamenala, že Brožová by mohla dostat Oscara za to, že se od roku 1989 tváří pořád stejně. „To nikdo jiný neumí,“ napsala Elšíková, jež v minulosti spolupracovala s pořadem Reportéři ČT. Podle komentářů moderátora pořadu Marka Wollnera je to však již minulostí.

Brožová se pod svou fotografií z pendolina dočkala mnohých nelichotivých komentářů. „Nevážení diskutující, kteří využíváte prostor pod mou zprávou z pendolina ke svým agresivním a urážlivým verbálním zvratkům, najděte si jinou platformu a odsud vypadněte,“ vyzvala pisatele herečka.

autor: vef