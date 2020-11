Proti Lipovské, proti Babišovi. Umělci, Charta 77 a novináři. ČT představila tři petice

reklama

Za prvé jde o výzvu napříč redakcemi na premiéra Andreje Babiše, aby se omluvil jednomu z žurnalistů. Za slova o žumpě. Za druhé jde o výzvu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky plus Mezinárodního tiskového institutu. Ti ve své výzvě poukazují na to, že údajný dlouhodobý úpadek médií v Česku nahlodává základy demokratické společnosti. Třetí petice je podepsaná desítkami umělců a odborníků, týká se přímo České televize. Podepsaní po premiéru Babišovi chtějí, aby zajistil podporu nezávislosti médií veřejné služby. Tvrdí tam, že by prý měli být odvoláni někteří členové Rady ČT pro porušení zákona.

Na začátku první novinářské výzvy bylo pátrání Deníku Referendum po původci katastrofy na řece Bečvě. Médium považuje za nejpravděpodobnější, že zdrojem otravy mohla být Deza, tedy firma z holdingu, který patří do svěřenského fondu českého premiéra. Když to napsali, tak ale přišlo toto: hlavní politik státu na médium a autory zaútočil nevybíravým slovem, a proto vznikla petice. "Deník Referendum. To je snad nejhorší žumpa, co tady je, novinářská, která zase lže, jak v minulosti lhala. Tak jaksi vy fakt nemáte jiný program než Agrofert nebo Babiše?" uvedl premiér Andrej Babiš ve Sněmovně.

Odpověď na slova o žumpě? Výzva k omluvě a něco, co tu ještě nebylo . Spojení šéfredaktorů, editorů, novinářů, moderátorů napříč médii z různých názorových proudů. "Protože mi přijde správné postavit se za kolegy, i když jsou třeba z nějakého jiného názorového spektra," zdůvodňuje svůj podpis Robert Břešťan z portálu HlídacíPes.org. Podepsal však i Pavel Šafr, šéfredaktor Fora24.cz. "Mně hrozně záleží na tom, aby, když mocný politik útočí na novinářské řemeslo, tak abychom dokázali jaksi přemostit různé názorové rozdíly," uvedl. "Spontánní reakce skupiny novinářů a šéfredaktorů ukazují, že nám to není jedno," dodal šéfredaktor Reportéra Robert Čásenský. Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka následně všem poděkoval. Web ve středu poslal premiérovi předžalobní výzvu k omluvě, zatím bez reakce.

Za další výzvou stojí Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Tvrdí, že média v Česku jsou v dlouhodobém úpadku. Varuje také před scénářem Polska a Maďarska. Výsledkem jsou už stovky podpisů. Základní body jsou - vlastník nemá využívat svá média pro vlastní zájmy. Novináři nesmějí zneužívat důvěru čtenářů a konečně politici nesmějí vytvářet tlak na veřejnoprávní média. Jaký tlak mají autoři výzvy na mysli?

"Jedna věc jsou volby do rad, které jsou často zneužívány k tomu, aby byly jaksi volebním politicko-kontrolním nástrojem. No ale celá řada dalších otázek, která souvisí třeba se skladbou lidí, které zvete do těch pořadů," uvedl ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.



Mediálním radám, konkrétně té pro Českou televizi, se pak Nadační fond nezávislé žurnalistiky věnuje i samostatně spolu s Mezinárodním tiskovým institutem. Organizace Radu vyzvaly, aby nepřekračovala pravomoci. A nejsou samy. Třetí výzvou je otevřený dopis, v němž mimo jiné zaznívá: "Pane premiére České republiky, jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která podle vás je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž by ho ohlásila v programu své schůze. A aniž se mohli členové dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení."



Umělci, vědci, signatáři Charty 77, duchovní, bývalí politici chtějí po premiérovi, aby zajistil nezávislost ČT, a taky píší, že někteří členové Rady by měli být odvoláni. Podobné požadavky měli ostatně v úterý 17. listopadu i protestující před budovou České televize. Na transparentech se objevovalo zejména jméno radní Hany Lipovské, která se na protesty sama přijela podívat spolu s Janou Bobošíkovou, se kterou spolupracuje v Institutu svobody a demokracie.



Den poté se události kolem Rady ČT dostávají na zpravodajských webech na jedno z předních míst. Nečekaně totiž předseda René Kühn i místopředseda této Rady Jaroslav Dědič odstupují. A důvodem je podle zveřejněných rozhovorů nedávný krok iniciovaný v Radě právě Hanou Lipovskou. Tím bylo odvolání celé dozorčí komise. Odstupující předseda říká, že dopředu o záměru nevěděl, že prý byl obejit a že on sám nechce dělat Radě fíkový list.

