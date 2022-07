Proti „dezinformačním fekáliím z Ruska“ musíme zvýšit poplatek za ČT. Senátor Smoljak rozjíždí akci

Senátor David Smoljak se opět pustil do boje za Českou televizi. Tentokrát ho pobouřil plán na škrty ve veřejnoprávních médiích a otevírá tak téma možného zvyšování koncesionářských poplatků či jiné finanční pomoci ČT. Rozhodně prý nyní nestačí říkat, že na zvyšování poplatků teď „není vhodná doba“. Hrozí se, že se omezování tvorby ČT děje zrovna teď, kdy „ruská propaganda a její domácí pomocníci metají do evropského veřejného prostoru tuny lží a pomluv“. Varuje, že bez pomoci ČT a ČRo přijdou záplavy „dezinformačních fekálií“.

Dvořák oznámil, že úspornější provoz veřejnoprávní televize se dotkne kanálu ČT3, který kvůli úspoře 120 milionů korun zruší, a kanálu ČT sport, u kterého se omezí nákupy vysílacích práv či výroba sportovních pořadů. Omezit se mají také kupříkladu investice či studiová výroba ve studiu Ostrava.



Česká televize plánuje spořit téměř ve všech oblastech a úspory mají mezi roky 2023 a 2024 činit až 910 milionů korun. Nebude se škrtat pouze ve zpravodajství či v investigativní žurnalistice, tedy v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Ředitel to zdůvodnil tím, že ČT si hodlá udržet pověst nejdůvěryhodnější televize.

Psali jsme: Pohádky, seriály, děti, důchodci... Pryč. ČT neškrtne pouze zpravodajství

Právě tyto velké škrty pobouřily senátora Davida Smoljaka, jenž se v minulosti pouštěl do „boje o ČT“ již mnohokrát a častokrát se připojoval do nejrůznějších iniciativ podporující veřejnoprávní vysílání v jeho současné podobě.



Poukázal, že koncesionářské poplatky jsou zamrzlé na stejné výši už mnoho jet. „Česká televize i Český rozhlas patří k nejsledovanějším médiím v zemi. Všichni se shodujeme, že jejich role v době vrcholící informační i skutečné války je naprosto nezastupitelná a zároveň už 14 let v případě ČT a 17 let v případě ČRo nejsme ochotní ani o korunu zvednout koncesionářské poplatky,“ nechápe senátor.



Vadí mu zejména omezování v produkci obou veřejnoprávních médií i propouštění, které v případě České televize postihne až 50 lidí v letošním roce a dalších 200 během následujících dvou let. Podle Smoljaka začne vlivem šetření nevyhnutelně klesat kvalita i rozsah veřejné služby.

„To vše v době, kdy ruská propaganda a její domácí pomocníci metají do evropského veřejného prostoru tuny lží a pomluv, jejichž hlavním cílem je rozeštvat společnost a zaplavit ji dezinformačními fekáliemi,“ bije senátor na poplach.



„Krčit rameny a říkat, že pro zvyšování poplatků (o jednotky korun!) teď ‚není vhodná doba‘,“ podle Smoljaka „rozhodně nestačí“.



Senátor tedy začal sám jednat a pozval si proto zástupce Ministerstva kultury i obou veřejnoprávních médií do Senátu, aby se probralo, „co s tím“.

Jde tak o další snahu Smoljaka v Senátu řešit situaci ve veřejnoprávních médiích. V minulosti tak činil například při údajné „nevhodnosti“ některých osob do rad ČT a ČRo. Před více než dvěma roky Smoljak kvůli této věci novinářům prezentoval právní konstrukci, kterou jemu a dalším senátorům ze senátní komise pro sdělovací prostředky předtím prezentoval Mgr. Jiří Kučera, právní expert Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, dle které by neměli být do Rady ČT voleni lidé, kteří neuznávají její „veřejnoprávní charakter“.



„Takže v případě politických nominací, nebo v případě kandidatury lidí, kteří otevřeně říkají, že nechápou smysl médií veřejné služby či že by tato média chtěli zrušit, zprivatizovat, zestátnit, vyhodit do povětří, tak je to v zásadním rozporu s duchem toho zákona,“ představil Smoljak v roce 2020 návrh, který tehdy vzešel od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

