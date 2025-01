Proti migrantům, vícepohlavnosti i Green Dealu. Trumpův bouřlivý nástup

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15128 lidí



Trump do sálu přišel za dlouhého potlesku přítomných. Následoval projev senátorky a předsedkyně inauguračního výboru Amy Klobucharovové, jež deklarovala, že dojde k pokojnému předání moci. „Budeme svědky pokojného předání moci v srdci naší demokracie,“ řekla.



Jako první skládal přísahu viceprezident JD Vance, po němž v 18 hodin středoevropského času již přísahu složil před předsedou Nejvyššího soudu USA Johnem Robertsem prezident Donald Trump. „Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a podle svých nejlepších schopností budu zachovávat, chránit a bránit Ústavu Spojených států. K tomu mi dopomáhej Bůh,“ slíbil 47. prezident USA Donald Trump, po čemž se Washingtonem rozezněla slavnostní salva z děl.

Ve své řeči Trump prohlásil, že v Americe „začíná zlatý věk“ a že hodlá dodržet svůj příslib „USA na prvním místě“. „Od tohoto dne bude naše země opět vzkvétat a bude respektována po celém světě. Každý národ nám bude závidět a my se už nenecháme zneužívat,“ prohlásil prezident.



Amerika bude „větší, silnější a mnohem výjimečnější než kdykoli předtím,“ pokračoval. Zdůraznil, že v USA bude znovu získána suverenita, obnovena bezpečnost a „misky vah spravedlnosti budou znovu vyváženy“.



„Ve Spojených státech amerických, kde jsme se dnes sešli, čelíme krizi důvěry. Po mnoho let radikální a zkorumpovaný establishment získával od našich občanů moc a bohatství, zatímco pilíře naší společnosti ležely rozbité a zdánlivě neúplné,“ kritizoval Trump.



Nevynechal ani kritiku Bidenovy administrativy za její zahraniční politiku. „Nyní máme vládu, která nedokáže zvládnout ani jednoduchou krizi na domácí půdě, a zároveň se potácí v pokračujícím spádu katastrofických událostí v zahraničí,“ poznamenal. „Pro americké občany je 20. leden 2025 dnem osvobození,“ zdůraznil prezident Trump.

Vrátil se též k atentátu, během nějž byl postřelen, a poznamenal, že ho ochránil Bůh, „aby udělal Ameriku znovu skvělou“. „Naše nedávné prezidentské volby budou v paměti jako největší a nejzásadnější volby v historii naší země,“ podotkl.



V den Martina Luthera Kinga, na nějž připadla Trumpova inaugurace, taktéž poděkoval černošské a hispánské komunitě. „Chci vám poděkovat za obrovský příliv lásky a důvěry, který jste mi projevili svým hlasem,“ ocenil, a ujistil, že jeho administrativa bude usilovat o to, aby se sen Martina Luthera Kinga splnil.



Následoval výčet změn, které se mají v USA odehrát. „Národní jednota se nyní vrací do Ameriky a důvěra a hrdost ve všem, co děláme, stoupá jako nikdy předtím. Moje administrativa bude inspirována silnou snahou o dokonalost a neutuchající úspěch. Na naši zemi nezapomeneme. Nezapomeneme na naši ústavu. A nezapomeneme na našeho Boha,“ řekl Trump a představil některé z exekutivních příkazů, jež dle něj zahájí „revoluci zdravého rozumu“.

Na prvním místě Trump uvedl vyhlášení národního stavu nouze na jižní hranici USA, po čemž se sálem rozezněl potlesk. Během prvních hodin v úřadu se chce zaměřit na řešení migrační krize také skrze deportace a přesunem armády na hranici. Převaděčské kartely mají být dle Trumpa prohlášeny za teroristické organizace a tvrdá politika má být činěna směrem k Mexiku.



„Jako vrchní velitel nemám vyšší odpovědnost než bránit naši zemi před hrozbami a před invazí, a to je přesně to, co se chystám udělat. Uděláme to na takové úrovni, jakou ještě nikdo předtím neviděl,“ řekl Trump.



Slíbil též řešení růstu cen ve Spojených státech, dále oživení výroby, exportu a řešení energetické krize skrze podporu těžby.



„Znovu budeme v Americe vyrábět automobily, a to tempem, o kterém před pár lety nikdo ani nesnil,“ pravil Trump s dodatkem, že každý Američan si bude moci sám určit, jaké auto si pořídí, jelikož budou zrušeny kvóty na elektromobily.

Skončit má též Bidenova klimatická politika a USA odstoupí od Pařížské klimatické dohody, stejně jako ukončí své zapojení do tzv. zelené dohody. Podobně se má demontoval i politika mnoha genderů. „Od dnešního dne bude oficiální politikou vlády Spojených států, že existují pouze dvě pohlaví: muž a žena,“ řekl Trump.



Ohledně zahraniční politiky Trump zmínil, že se chce zasadit o mír a upozornil například na aktuální dohodu, díky níž se domů vracejí z držení palestinských teroristů izraelští rukojmí.



Odmítl však takovou politiku za cenu ústupků. Oznámil, že USA budou trvat na změně názvu Mexického zálivu na „Americký záliv“, a kroky proti zapojení Číny do provozu Panamského průplavu. „Panamský průplav provozuje Čína a my jsme ho Číně nedali. Dali jsme to Panamě a bereme to zpět,“ řekl Trump.



Oživeny mají být také americké vesmírné ambice, přičemž nová administrativa má dle Trumpa vést snahy o misi astronautů k Marsu. „Vypustíme americké astronauty, aby umístili hvězdy a pruhy na planetu Mars,“ pronesl.

Závěrem Trump řekl, že mnoho lidí si myslelo, že je pro něj „nemožné uspořádat takový historický politický návrat“. „Ale jak dnes vidíte, jsem tady,“ podotkl s tím, že takto „promluvil americký lid“. „Stojíme na počátku čtyř největších let v americké historii,“ slíbil.



„V posledních letech náš národ velmi trpěl, ale my ho přivedeme zpět a uděláme ho znovu skvělým, větším než kdy předtím. Budeme národ jako žádný jiný, plný soucitu, odvahy a výjimečnosti. Naše síla zastaví všechny války a přinese nového ducha jednoty do světa, který byl rozzlobený, násilný a naprosto nepředvídatelný,“ vyřkl.



V posledních minutách pak doplnil, že Amerika bude znovu respektována a obdivována a nenechá se zastrašovat. „Nenecháme se dobývat. Nenecháme se zastrašit. Nenecháme se zlomit. A nepropadneme. Od tohoto dne budou Spojené státy americké svobodným, suverénním a nezávislým národem,“ doplnil Trump ve svém inauguračním projevu.

