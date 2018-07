Protitrumpovské New York Times: Útoky na americké volby nařídil osobně Putin. A Trump o tom věděl ještě před inaugurací

20.07.2018 21:02

List The New York Times s odvoláním na nejmenované osoby uvádí, že americký prezident Donald Trump dostal loni před svou inaugurací přísně tajnou špionážní zprávu. Podle ní měl ruský prezident Vladimir Putin osobně nařídit rozsáhlé kybernetické útoky s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016. Píše to server Aktuálně.cz.