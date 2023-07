Protivládní aktivista Vrabel chystá novou věc. Odhaleno

reklama

Úvodem Vrabel přiblížil, jak pokračuje soudní líčení, Městský soud v Praze zrušil čtyřměsíční podmínku, kterou dostal za šíření poplašné zprávy. Případem se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, který Vrabela v dubnu potrestal za výroky o tom, že Česko plánuje proti Rusku použít jaderné zbraně. „Je to naprosté divadlo a fraška, musí to vidět snad každý, že to, co se děje v českém soudnictví, už nemá obdoby,“ podotkl.

Jedním dechem dodal, že dost možná to vše souvisí s jeho mezinárodní aktivitou: „Ta nabyla teď na obrátkách a možná režim si také myslí, že by nepotřeboval odsuzovat na mezinárodní úrovni působícího člověka za takový nesmysl, že řekl svůj názor na vládu,“ doplnil Vrabel.

Vrabel popsal cíle, které tato evropská iniciativa má: „Ta občanská iniciativa vznikla jako opozice vůči Světové zdravotnické organizaci, která teď pracuje na jedné věci dvěma výbory, tím výborem, který připravuje dodatky, pozměňovací návrhy k mezinárodní zdravotnické dokumentaci z roku 2005, a potom je tam mezivládní vyjednávací těleso, které vyjednává pandemickou smlouvu. A to jsou věci, které přímo zasahují do našeho života. Protože ty se do našeho zákona přidávají v rámci těch dodatků k zdravotnickému právu z roku 2005, a upozorňuji, že se neratifikují. Náš Parlament tam nemá žádný vliv, to se prostě schválí a je to součást našeho práva,“ uvedl, že tyto zákony se přijímají bez toho, aniž se k tomu vyjadřují Parlamenty.

Jedná se zde například o takových věcech, jako je omezování základních lidských práv v případě pandemie, nebo o digitálních covid pasech či o potírání dezinformací. „To znamená, že nám se můžou do zákona dostat taková omezení základních lidských práv, že jsme taková ještě neviděli v rámci, řekněme, pandemií. A my se proti tomu už nebudeme moct bránit,“ dodává s tím, že jednou podepsaná taková smlouva je platná na další dva roky a bude snaha ji prodloužit.

„Takže my jako občané ze sedmi zemí EU, plus lidé se spousty dalších zemí – z Británie, z Kanady, z Jihoafrické republiky – jsme se sešli v Evropském parlamentu, podpoření devíti europoslanci a zahájili jsme tam tuto občanskou iniciativu,“ dodal občanský aktivista Vrabel.

„Dnes jsme Evropské komisi poslali návrh, a pakliže vydá kladné stanovisko, začneme sbírat milion podpisů, abychom podpořili tu občanskou iniciativu, tak jak to zákon ukládá, ta Lisabonská smlouva, aby se tím potom zabývala Evropská komise. Cíle máme dva, chceme po celém světě rozvířit debatu na téma Světové zdravotnické organizace pandemické smlouvy a dodatků k tomu mezinárodnímu zdravotnickému právu z roku 2005. A druhým cílem je, aby prošly naše návrhy, které máme vůči Evropské komisi, a tam požadujeme, aby Evropská komise a vůbec Evropský parlament pak přijal taková opatření, aby se nemohly stávat takové věci, které jsme zažívali během pandemie covidu-19,“ řekl k evropské iniciativě, s níž se spojil.

Dál má také v plánu prosazovat plán Česká republika na 1. místě, který připravil před více než rokem, a to formou politického občanského hnutí. „Když se nepodařilo udělat koalici politických opozičních stran a ty větší strany si chtěly uzmout celý ten dav pro sebe, tak půjdeme tím směrem, abychom vytvořili občanské politické hnutí. Koneckonců plán Česká republika na 1. místě měl tři pilíře – dát dohromady lidi, vytvořit návrh změny systému a dosadit do vlády lidi, kteří prosadí ten návrh změny systému. Takže budeme zakládat občanské politické hnutí, to možná uvidíte v ulicích, protože lidé začnou sbírat podpisy, a pak začneme vytvářet ty struktury,“ přiblížil.

„Tohle občanské hnutí bude jiné než všechny politické subjekty na českém trhu, vytvoříme takové stanovy, aby se skutečně jednalo o demokratický subjekt, budou rozhodovat lidé v jednotlivých buňkách, koho budou posílat nahoru, a vše se bude dělat formou hlasování. Ten tvrdý program, aby tam byl zakotvený, všechny ty věci, počínaje tím, co jsem řekl metaforicky, že se v září pojedu omluvit do Moskvy za naši vládu a pokusím se znovu obnovit dodávky levných surovin pro Českou republiku, tak samozřejmě to vše tam zůstává i přes veškeré dnešní politicko-korektní proklamace, co se smí a nesmí říkat,“ uvedl Vrabel.

„A druhou věc, kterou uděláme, ta už není tak ostrá, to je věc spojená s potlačováním lidských práv v České republice. Uděláme akci milion proti vládě podzim 2023. Začneme první středu v září, až si lidé odpočinou po dovolených. Budeme dělat pochody ve všech obcích, ve všech městech po celé České republice. Budeme chodit každou středu od šesti hodin a budeme počítat ty lidi a doufat, že se nám budou nabalovat další lidi, protože ta nespokojenost tady je,“ dodal Vrabel, že právě jim chce nabídnout tuto novou platformu.

