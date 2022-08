Provokují, vyřvávají, nadávají lidem... Nacher převálcoval narušitele Babišových mítinků

reklama

„Proč konfrontovat vládu, řešit Dozimetr, prostě je třeba do všeho zatáhnout ANO, Babiše a je fuk, jestli je v opozici, jestli to je pravda, jestli za to nese odpovědnost, prostě se umaže, čímž se rozředí současný nedobrý stav, nespokojenost lidí a kauza Dozimetr,“ uvádí opoziční poslanec.

Zmiňuje například, že Jaroslav Faltýnek, který v komunálních volbách nekandiduje, je uměle zatažen do kauzy Dozimetr. Nebo že zrovna v této době média zveřejnila odložení případu Kláry Dostálové ohledně údajného nákupu auta z peněz Sněmovny. „Když už tedy unikají informace od policie do médií, což u Dozimetru vadilo, ale zde to vypadá, že je to v pořádku, měla by policie férově informovat ve stejném duchu o všech ‚kauzách‘, kde vystupuje politik, které se prošetřovaly a z různých důvodů se ty případy zastavily a odložily. To by bylo korektní,“ podotýká Nacher.

Zbytečně se podle Nachera zvyšuje agrese a napětí ve společnosti. Vrcholem byl zákrok policie v Borovanech vůči 15letému školákovi. Po tomto zákroku policie se „překvapivě opět“ rozjela další vlna útoků na Babiše a na ANO. „My jsme snad ve vládě, my řídíme policii? Ministrem vnitra je Vít Rakušan, který jmenoval nového policejního prezidenta, je třeba se ptát jich. Co s tím má společného ANO? Vůbec nic,“ zdůrazňuje.

„Kritici Babiše nechodí na svoje akce či na setkání s jejich politiky, ale pravidelně narušují mítinky ANO. Poté se hrozně jakoby diví, že vznikají konfliktní situace. Pak někde zasáhne policie. Jak jsem už psal, jestli byl zákrok adekvátní, či ne, nechť se vyšetří, ale jednoznačně to jde za touto vládou, nikoliv za opozicí. To by bylo absurdní. Je okurková sezona a během pár dní se seběhly tyto tři události a dostaly mediální prostor. Co se ale ve skutečnosti děje, vědí všichni, kdo mají poštovní schránku. Došel jim nový předpis záloh na plyn a elektřinu,“ shrnuje Nacher závěrem.

