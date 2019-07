Prožili jsme neopakovatelných 22 minut. S prostitutkou v centru Prahy. Ukázali jsme jí fotky politiků, ona začala vzpomínat

Nevídaný ohlas způsobil článek ParlamentníchListů.cz o tom, kterak občan Prahy konfrontoval metropolitního primátora Hřiba se svými zážitky z centra města. Šlo v podstatě o to, že Zdeněk Hřib onomu člověku, jehož redakce zná, namítl, že v souvislosti s centrem o žádných problémech s drogami nebo prostitucí neví. Slíbil však, že se zeptá radního pro bezpečnost Hlubučka. Zdali se tak opravdu stalo, to nevíme, jelikož zmíněný radní během několika dnů na dotaz o narkomanech, dealerech a prostitutkách nereagoval.

Tento muž, říkejme mu Adam, navíc slíbil zprostředkovat rozhovor s prostitutkou, která prý zná naše hlavní město jako málokdo. Slíbili jsme neuvádět její věk a ani místo jejího „pracoviště“. Prý by bylo jasné, kdo s námi hovořil.

Pro neznalé věci je důležité zmínit, že Václavské náměstí, kde je doslova rej živlů a kde lze podle nočních „pracovníků“ sehnat cokoli, je pevně rozděleno na několik částí. Existují zde místa, kde se srocují „cikánské gangy“, vesměs zloději. Pak jde o místa, která řídí jugoslávské mafie a „kde se normální člověk nepohybuje“. Pak je tu prodej drog a dalších věcí, o který se stará síť africky vyhlížejících mladíků. Ani s těmi nechtějí lidé ze sexuálního byznysu nic mít.

Jde prý o jinou mentalitu a jinou organizaci. Na Václavském náměstí prý také bylo místo, kde se před mnoha lety scházeli úplatní policisté, taxikaří a veksláci a kde se domlouvaly obchody. Zdali je něco podobného k vidění také dnes, o tom se dva naši svědci odmítli bavit. Dost rezolutně. „Nepráskám,“ zněla poměrně pochopitelná odpověď.

Nás však nezajímal bakšiš policistům, kteří možná za protislužbu přehlédnou nekalou činnost, ale drogy. O jejich mapování se v minulosti velmi pečlivě staral kupříkladu server Extra, jehož reportáže jsou doposud dostupné na YouTube.com. Kdo má zájem, najde je. My jsme se drželi podstaty. Chtěli jsme znovu slyšet, zdali je, či není pravda, jak konstatoval pražský primátor Hřib (Piráti), že v centru Prahy de facto drogy nejsou a nejsou s nimi ani spojené problémy.

„Nesmysl, odkud ten člověk je a kdy tady naposledy byl?!“ konstatovala žena, jež se prostitucí živila, živí a živit prý i bude. „Už sice ne tolik, ale své klienty mám,“ sdělila a doplnila, že většina kolegyň to má obdobně. Tedy že si udržují své pány a čas od času se je pokoušejí přebrat jedna druhé. „Žárlivost funguje a rivalita taky,“ dodala.

Co však drogy? „Jednoznačně. Jasně. Odjakživa. Dřív se stálo v pasáži, každej věděl, za kým má jít, ten dotyčnej ho vzal do podniku, kterej se hlídal a nikdo tam nesměl v době kšeftu. Teď to dělají černoši tak, že maj pavučinu. Tak tomu říkáme. Stojej na rohu, hlídají lidi. Vždycky mají u sebe jen něco, smlouvaj o ceně a chtějí, aby si turisti koupili víc. Nikdo z Čechů nekupuje tady, každej má svý dealery jinde, když už bere. Turisti jsou ožralí, jdou z klubů v centru a černoch je odchytne, když se mu zdá čistej, pošle ho dál, ten zase dál. Takže je nemá ani kamera, natož policajt nebo tajnej, těch by si přece všimli. Třeba před pár lety se dealovalo po večerech, teď už běžně před den,“ konstatovala.

Prostitutky, přičemž ona sama si říká zaměstnankyně sexuálního byznysu, jsme se zeptali na slova primátora. Znovu jsme je zopakovali tak, jak je měl pronést na Dnu pro rodinu v pražské Stromovce. Zopakujme si svědectví obyvatele Prahy.

„Pan primátor byl z dotazu značně zaskočený, to bylo vidět. Reagoval tak, že mi řekl, že o žádných problémech neví. Že nic podobného mu nikdo neříkal,“ popisuje další vývoj událostí obyvatel Prahy. „Poté, co mi řekl, že je asi vše v pořádku, jsem mu navrhnul toto: Pane primátore, jste mladý člověk, vezměte dva cizince a projděte se centrem města. Garantuji vám, že vás osloví stejné množství Afričanů jako nás a budou vám nabízet drogy. Nechápu, proč tam není nikde dodávka a kamery, které by to vše snímaly, nebo proč tam nesedí noční starosta,“ uzavřel pan Petr. Primátor Hřib prý „čuměl jako opařenej“ a slíbil, že se zeptá radního pro bezpečnost, zdali jsou tyto informace pravdivé.

Zmíněná žena jméno Zdeňka Hřiba neznala. Ukázali jsme proto jeho tvář na mobilu. Nepoznala ani tu. Prý ale pamatuje jiné obličeje. „Jenže já ty lidi znala v noci, v jiným světle, přes den ne,“ vysvětlila. Na fotkách ovšem poznala například Milana Chovance nebo Pavla Béma. Vzpomněla si i na Adrianu Krnáčovou. Proč? „Měli jsme hlášku, že budou chodit, takže se všechno uklidilo,“ dodala. Myslela tím jediné: podsvětí v metropoli mělo informaci, že se chystá mediální akce. Zástupce Prahy nebo Parlamentu vyjde na okázalou procházku centrem, obvykle za doprovodu kamer a policistů. Každý dealer, feťák nebo zlodějky zmizí, aby prý neměli problémy jejich šéfové.

Připomeňme, že například exministr vnitra Milan Chovanec se v roce 2014 v doprovodu kandidáta na primátora Miloslava Ludvíka prošel po Václavském náměstí a některých přilehlých uličkách. Chovanec pak zmínil konkrétní postup proti prostituci a prodeji drog, který v centru Prahy jen „kvete“. Centrem města chodil i s pozoruhodným politikem ČSSD Hodkem, o jehož (ne)vzdělání a řadě funkcí jsme informovali níže.

Od té doby se zjevně mnoho nezměnilo. Boj proti nepořádku v centru Prahy měl v hledáčku také současný premiér Babiš. Ani on nezmohl nic.

Vraťme se naposledy k prostituci.

„Dřív nás hlídali pasáci, ti zprostředkovávali fet. Měli jsme půlku výdělku, byly jsme mladý, kupovaly jsme si hned drogy. To tak bylo. Teď nehlídá nikdo. Konkrétně Václavák ovládají Jugoši a černoši a z nich mají naši lidi strach, policajti to neřeší a nikdy neřešili, aspoň jsem neviděla za posledních deset let zátah,“ uzavřela smutnou vizitku centra hlavního města České republiky naše podvečerní průvodkyně.

V září 2014 chodil Andrej Babiš centrem Prahy. Pod kuratelou ANO sliboval doslova revoluční změny. Nezměnil nic.

zdroj: Facebook hnutí ANO

autor: Tomáš A. Nový