Průměrný plat učitelů přesáhl 37 tisíc, spočítali u ministra Plagy

Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v ČR činila v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu 33.297 korun.

Vláda navýšila peníze na platy pedagogů v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách od letošního ledna o 15 procent. O deset procent měly narůst tarify a dalších pět procent šlo na odměny. Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové se platy učitelů včetně vedoucích pracovníků zvedly za první dvě letošní čtvrtletí o 11,4 procenta s tím, že celých 15 procent by učitelé měli dostat do konce roku. Důvodem je, že si ředitelé nechávají odměny a příspěvky často jako rezervu na druhé pololetí, řekla. Přesné údaje za celý letošní rok by ministerstvo mělo mít v březnu příštího roku, dodala.

Školské odbory dlouhodobě požadují, aby se platy pedagogů zvedly na 130 procent průměrné mzdy v ČR. V letošním prvním pololetí činil poměr učitelských platů k průměrné mzdě v ČR 112 procent. Odbory poukazují na to, že platy rostou nejen učitelům, ale i dalším zaměstnancům, a pedagogové se tak od průměru vzdalují pomalu. Kvůli nespokojenosti s výsledky vyjednávání o růstu platů v příštím roce vyhlásily na dnešek školskou stávku.

Příští rok se má rozpočet na platy učitelů zvednout o 11 miliard korun. V pondělí vláda schválila platové nařízení, podle kterého by se od ledna příštího roku měly zvednout tarify o osm procent a další peníze by měly jít na odměny. Odboráři požadovali, aby se tarify zvýšily o deset procent a další peníze aby šly do nadtarifů.

Nejnižší platy pobírali v prvních šesti měsících roku nadále pedagogové v mateřských školách, kde učí z 99 procent ženy. Jejich průměr byl 31.604 korun. Plat učitelů ve vyšších odborných školách, kteří brali nejvíce, překonal 40.000 korun měsíčně. Ve středních školách brali vyučující v průměru 39.756 korun a průměrný výdělek učitelů základních škol byl 38.821 korun. Průměrný plat pedagogů za celý loňský rok byl 35.089 korun, tedy asi o šest procent nižší než v letošním prvním pololetí.

Na platy nepedagogických pracovníků, jako jsou například školníci, uklízečky nebo kuchařky, jde od ledna o deset procent více než loni, z toho šest procent zamířilo do tarifů, zbytek je určený na odměny. Podle ministerstva byl průměrný příjem těchto zaměstnanců v letošním prvním pololetí 19.997 Kč měsíčně, o rok dříve to bylo 18.617 Kč.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů i nepedagogů vzrostou do roku 2021 na 150 procent úrovně z roku 2017. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by učitelé v roce 2021 měli dostávat v průměru minimálně 45.000 Kč. Nepedagogičtí zaměstnanci by mohli mít v průměru asi 24.000 korun.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Volí Babiše a Okamuru. Ti nevzdělaní... Průzkum o mládeži. Šlo i o politiku Odboráři si stávku pochvalují, ministr Plaga ji označil za debakl Sdružení místních samospráv: V menších obcích se do stávky zapojila zhruba jen desetina škol Stávka učitelů? Babiš zjistí, že voliči jsou na ně naprdnutí. A zvysoka se na ně..., padlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.