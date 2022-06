Průšvih kolem Hlubučka ze STAN graduje. Na magistrátu chtějí hlavu Hřiba. Zde je vážný důvod

reklama

Korupční kauza kolem Hlubučka, ve které Národní centrála proti organizovanému zločinu zatím obvinila třináct lidí, hýbe českou politikou. Hlubuček po zveřejnění kauzy sice hned rezignoval na všechny své funkce včetně postu místopředsedy Starostů, část politiků ale volá po dalších rezignacích.

Expremiér Andrej Babiš otevřeně k odstoupení vyzývá ministra vnitra a šéfa Starostů Víta Rakušana. „Pane Rakušane, odstupte. Nezvládáte uprchlickou krizi ani s opakovaně prodlužovaným nouzovým stavem. Totální chaos. Nemáte žádný plán,“ spustil kritiku Rakušanovy práce.

„Vaše setrvání je navíc ohromné bezpečnostní riziko. Za půlrok ve vládě jste pokoutně donutil bývalého policejního prezidenta k rezignaci, reorganizoval policii a účelově vyměnil vedení tajných služeb. Asi jste věděl, co se na STAN řítí,“ napsal Babiš na svém facebookovém profilu.

Babiš hnutí STAN opakovaně označuje jako stranu organizovaného zločinu. „Europoslanec za STAN Stanislav Polčák se kamarádí s Krejčířovými lidmi a pokusil se obrat o odškodnění obce z okolí Vrbětic, plzeňský Josef Bernard byl u cinklých obchodů, které vyšetřovala policie, Jan Farský bezostyšně lhal voličům a raději zdrhl do USA, stíhaný hejtman Martin Půta šmelil se zakázkami a nechával sledovat politickou konkurenci jako nějaký mafián, Petr Gazdík tlačil na novináře a jako člen vlády zasahoval do vyšetřování Bečvy. A teď tu máme šokující kauzu pana Hlubučka,“ vypočítal Babiš všechny kauzy Starostů za minulé měsíce.

„Úplatky, kokain a organizovaný zločin. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu se prý zajímají i o ministra školství a místopředsedu vašeho hnutí Gazdíka. Není možné, abyste vedl resort, pod nějž spadá policie, která vyšetřuje klíčové členy STAN,“ dodal Babiš a vyzval Rakušana k rezignaci.

Podle nich je zcela absurdní a nemyslitelné, aby Hřib a Scheinherr nevěděli o podezřelých praktikách, které tak nejspíše museli krýt. „Hana Marvanová již několik let upozorňovala na to, že situace okolo DPP je katastrofální. I my jsme se na toto téma snažili upozorňovat a zařazovat ho na bod jednání zastupitelstva, ale koalice se nám vždy vysmála a odmítla to. Je zjevné, že informace o podezřelých a netransparentních postupech v DPP měl i sám náměstek Scheinherr, a proto podal trestní oznámení. To, že nechtěl v této věci spolupracovat s opozicí, je zarážející,“ uvedl předseda pražských zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

„Pan primátor Hřib se chvástá, že šel na magistrát s heslem: ‚Chci řídit město s čistým štítem.‘ To se mu očividně nepovedlo, a místo aby z toho nyní vyvodil osobní odpovědnost, tak si nad touto kauzou společně s kolegy z Prahy sobě jak Pilát myje ruce,“ přidal se zastupitel ODS a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík a dodal: „Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v pražském dopravním podniku.“

Jediným argumentem náměstka Scheinherra je podle ODS to, že Scheinherr ve věci DPP podal trestní oznámení. „Vyzýváme tímto pana Scheinherra, ať veřejnosti ukáže, co bylo předmětem trestního oznámení. Dále také ať vysvětlí, proč i přes podezření na páchání trestné činnosti dokončil prodej pozemků okolo metra v Holešovicích. Jeho vysvětlení, že nechtěl mařit vyšetřování, je nepochopitelné. Kdo mu řekl, aby podivné kontrakty schvaloval, a způsoboval tím městu miliardové škody? Policie? Toto ať nám vysvětlí. Navíc okolo DPP byla celá řada dalších podivných věcí, ty také všechny nechával být kvůli vyšetřování? Není možné se snažit vyvinit jen tím, že údajně podal nějaké trestní oznámení. Takhle se odpovědný hospodář opravdu nechová,“ říká Zdeněk Zajíček.

Hřib by podle pražské ODS měl jednoznačně rezignovat, protože manažersky zcela selhal a i přes sliby o transparentnosti výběrových řízení umožnil vznik situace na DPP. „Hřib je zodpovědný i za netransparentnost u klíčových hlasování – zrealizoval historicky první tajné hlasování na Radě hlavního města Prahy o investicích do stavby metra D, kdy si hlasovací lístky odnesl domů v kapse svého saka a už je nikdy nikdo neviděl. Přes opakované výzvy odmítal debatu o situaci v DP na zastupitelstvu i zařazení bodu na zastupitelstvo (a to od roku 2019!) – o možných problémech přitom věděl jak od ODS, tak od Hany Marvanové či dalších lidí,“ uvádí pražská ODS a vyčítá Hřibovi i netransparentní přidělování IT zakázek nebo katastrofální personální politiku.

Taktéž by měl prý rezignovat Scheinherr, který i přes opakované informace o podivných praktikách v DPP nic nekonal. „Podle svých slov až někdy v průběhu roku 2020 údajně podal trestní oznámení. I přesto ale nechal dokončit nevýhodný prodej pozemků okolo holešovického metra a dále nechal po dobu několika let pokračovat lidi okolo DPP v korupčním jednání. Tím způsobil městu a občanům miliardové škody. Jeho vysvětlení, že podal trestní oznámení, a tím jeho odpovědnost skončila, je zcela absurdní, vymykající se zdravému rozumu i zbavování se odpovědnosti,“ píše se v oficiální zprávě.

