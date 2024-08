Průšvih za miliardy, a Síkela to ví. Holec čte jeho hysterii

Petr Holec se věnoval novince, že exministr spravedlnosti a současný pražský radní pro kulturu za TOP 09 Jiří Pospíšil podal trestní oznámení na letní kampaň SPD, na které je vyobrazený africký migrant v zakrvavené košili s nožem.

V souvislosti s tím dodal, že trestní oznámení by měl spíše podávat na vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna. „Jestli by měl Pospíšil na někoho podat trestní oznámení, tak na cenzora Foltýna, to je skutečný magor, je to první úředník, který říká lidem, kteří ho platí, že jsou svině, zombíci, trotlíci atd. Od léta jsme národ sviní. To je dění zde v Česku, u SPD je to nějaký černoch...“ poznamenal komentátor.

Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn o minulém víkendu na festivalu ve Slavonicích promlouval o informační válce a o lidech, kteří na sítích „šíří ruskou propagandu“ – označil je za „zombíky“. A ty, kteří sympatizují s „Putinovým režimem“, popsal Foltýn takto: „Jsou to často lidé nešťastní, zahořklí, opuštění, mají životní smůlu, nebo jsou to prostě jenom svině.“

Boj vládního koordinátora strategické komunikace Foltýna s dezinformacemi by si představoval Holec následovně: „Jestli vážně chce Foltýn sednout na dezinfo a udělat něco ve své funkci pozitivního, tak ať zasedne na dezinfo vládních politiků. Foltýn má půl roku, který má jako prvotní mandát ve funkci koordinátora, ale říkávám vám, sedět tam bude do doby, dokud Fialova vláda neodejde od moci, protože to jsou největší dezinformátoři v Česku,“ pokračoval Holec.

Psali jsme: „Sv*ně. Stojím si za tím.“ Foltýn pokračuje v častování části Čechů

Na věc se z jistého úhlu lze dívat i pozitivně. „Musím se přiznat, plukovníkovu Foltýnovi přicházím na chuť, je to šílenec, magor, ale je to magor takového kalibru, že začne kosit fialovce i ty morální majáky, který museli okamžitě vyrukovat na jeho obranu a ochranu.“

Kritikou nešetřil ani ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). „To dílo, které stačil napáchat za dva roky ve funkci, je neuvěřitelné. Začalo to tím, že v Česku nebyl schopen zastropovat ceny energií, je hlavní viník toho, že ta příšerná energetická inflace prošla celou ekonomikou a my jsme zchudli o více než třicet procent. To je Síkelovo dílo,“ konstatoval.

Nyní se řeší Síkelův nákup plynovodu, přes který neteče plyn, ale platit se musí a odnesou to lidé vyššími cenami plynu, poukázal Holec na článek serveru Echo24. „Všimli jste si, že by to přebírala i jiná média? Ta vládní ne. Echo, díky za to. Stát, my, jménem Síkely jsme koupili zadluženou firmu Net4Gas, která tu zajišťovala tranzit plynu, už tehdy se poukazovalo na to, že tento byznys je podivný. Síkela jako bankéř říkal, že je to strategická koupě, přestože strategickými trubkami nic neteče, udržovat se ale musí, a stojí to nemalé peníze. Může se stát, že na podzim, až Energetický úřad oznámí ceny, že se ceny za plyn kvůli tomu zvýší,“ pokračuje Holec.

Věnuval se také tomu, jaké lži a polopravdy padaly ze Síkelových úst ohledně zestátnění zadlužených plynovodů, které zaplatí občané. „Síkelovy lži, já to naprosto chápu. Když sedíte vedle notorického lháře ve Strakovce, jakým je premiér Fiala, musíte se nakazit. Síkela lže dál a lže hystericky, protože ví, že je to průšvih, jsou to miliardy,“ konstatoval komentátor.

Psali jsme: „Obří konflikt zájmů. Vyšetřit.“ Síkelův průšvih s plynovody nekončí

Poslankyně ANO vypustila závažné podezření. Ohledně Síkely a koupené firmy

Ze zisků daňový poplatník nic neměl, o ztráty se podělíme a zaplatíme je všichni. Tak lze mluvit o situaci s nevýdělečnými plynovody Net4Gas. Stát je zcela nepochopitelně koupil v době, kdy už dávno Rusko válčilo na Ukrajině, Evropa na něj uvalila sankce a toky ruského plynu do Evropy se proměnily. Vláda podnik pořídila už když byl ztrátový a zadlužený a s vyhlídkou, že tranzit plynu přes Česko bude silně omezený. S péčí řádného hospodáře se tedy stát rozhodně nezachoval, citoval dále Holec z článku Echo24, který se tématu věnuje.

„Vidíte to příšerné dědictví? Síkela, který ze všech dělá pitomce, nejvíc z opozice. Tohle je další dědictví po zmíněné neschopnosti s energiemi,“ povzdechl si nad Síkelovým ministrováním Petr Holec.

Zamyšlení hodné je, že Síkelu s takovou energetickou politikou vláda navrhne eurokomisařem, v Bruselu je to pro něj silné portfolio. „Za tuhle paseku a zkázu se Síkela nejspíše stane eurokomisařem. Ten Fiala to dělá tak, že čím vetší neschopnost, tím větší výkop nahoru. Bude škodit ještě ve vyšší funkci, protože česká vláda už je velmi ochotným služebníkem Evropské komise,“ kroutil nevěřícně Holec hlavou nad politickou kariérou Jozefa Síkely.

„Doufám, že lidé nezapomenou na to, za jakou stranu ve vládě Síkela seděl a čím jménem nám všechny tyto věci zařídil,“ poukázal Holec na hnutí STAN.

Psali jsme: „Ošklivá“ kampaň SPD experta přiměla k nevídanému verdiktu „Nabíjí nepříteli. Děsí lidi.“ Zmíněn konec Otakara Foltýna Migrace? Vidíte to v Evropě. Holec rozebral Pospíšila Omluva neomluva. „Devianti“ na olympiádě se ještě víc zamotali