Průzkum: Celý demoblok ve sněmovně. Babišova vláda drží většinu

Volby do sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO. Stejně jako v březnu na počátku koronavirové pandemie v ČR by ho volilo 29,5 procenta lidí. S velkým odstupem za ním by skončili Piráti s podporou 12,5 procenta. Proti březnu tak předstihli ODS, která mírně ztratila a s 11 procenty by skončila třetí.

Do dolní parlamentní komory by se dostalo zřejmě ještě šest stran. Vyplynulo to z průzkumu, který Median provedl v době od 1. do 27. srpna.

Předchozí průzkum udělala agentura před začátkem nouzového stavu v Česku kvůli koronaviru, poté jej až do srpna kvůli epidemiologickým opatřením neprováděla. Důsledky pandemie nemoci covid-19 se v preferencích politických stran ale příliš neprojevily, konstatoval Median.

Podpora vládnoucího hnutí ANO je stabilní. Piráti si od března polepšili o půl procentního bodu a ODS si pohoršila o dva body. Tyto strany si proti březnovému modelu sice prohodily pořadí, nicméně už delší dobu si udržují podobný procentuální zisk.

Dva body navíc si od března připsala také ČSSD, která by v srpnových volbách obsadila s 9,5 procenta hlasů čtvrtou příčku. Následovaly by SPD s 7,5 procenta, KSČM se sedmi procenty, TOP 09 s 6,5 procenta. Těsně u pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny by byl STAN a lidovci. S ohledem na potenciální výši zisků a statistickou odchylku mají podobnou šanci na vstup do sněmovny, uvedl Median.

Proti březnu mírný nárůst preferenčních bodů zaznamenala většina těchto stran, pouze STAN a KSČM si o půl bodu pohoršily.

Stejné umístění stran na prvních čtyřech místech v případných sněmovních volbách vyplynulo i z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Také podle něj by ANO zvítězilo s velkou převahou nad Piráty, ODS a ČSSD. Následující pořadí stran se od Medianu mírně liší, podle CVVM by následovali komunisté, lidovci, SPD a STAN. Podpora TOP 09 by nedosáhla pěti procent nutných pro vstup do sněmovny.

K volbám by v srpnu podle Medianu přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent.

Volební model Medianu ve srovnání s výsledkem říjnových voleb 2017 (v pct.):

Strany Srpen 2020 Březen 2020 Leden 2020 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Volby říjen 2017 ANO 29,5 29,5 30 30,5 30,5 31 29,5 28,5 29 30,5 29,5 30,5 29,64 ODS 11 13 14 12,5 11,5 12,5 13 12,5 14,5 14,5 14,5 14 11,32 Piráti 12,5 12 11,5 12,5 12,5 13,5 14,5 14 13 12 14 14 10,79 ČSSD 9,5 7,5 7 7,5 7,5 7 6,5 8 7,5 8,5 9 8 7,27 KSČM 7 7,5 8 7,5 7 6,5 6 6,5 7,5 6 6,5 8 7,76 SPD 7,5 6 7,5 7,5 8 7,5 8,5 9 9 10 7,5 8,5 10,64 STAN 5 5,5 6 6 6 5,5 5 6 5 5 5,5 5 5,18 TOP 09 6,5 5,5 4,5 5,5 6 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4 4 5,31 KDU-ČSL 5,5 5 5 5 4,5 5,5 5 6 5,5 5,5 4,5 5 5,8

Zdroj: Median

