Průzkum: Koalice s podporou komunistů nevadí skoro polovině lidí

Polovina lidí je pro předčasné volby. Vláda ANO s ČSSD a podporou KSČM pak nevadí 45 procentům občanů. Alespoň to ukázal průzkum agentury Median pro Český rozhlas.

Průzkum mimo jiné také ukázal, že nejvíce by lidé dané vládě důvěřovali v případě, že by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl premiérem. ANO by pak nemělo mít pod svým palcem ani Ministerstva vnitra a spravedlnosti. Pro tuto variantu bylo dokonce 40 procent respondentů.

Lidem pak příliš nevadí ani zmiňovaná podpora vlády ze strany komunistů. Strana je přijatelnější spíš u starších lidí, což je podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana vysvětleno tím, jak jednotlivé generace vlastně vnímají politiku.

„Starší lidé nezapomínají, ale už prožili určité fáze vývoje naší společnosti po listopadu 89 a ověřili si, že i některé jiné strany zrovna nepřispívaly k tomu, aby zde společnost lépe fungovala, a že tím pádem komunisté neustále stáli mimo, takže vlastně přestali těmto lidem vadit,“ podotkl Hartman.

Víc na paškálu je naopak vláda s podporou SPD Tomia Okamury, kdy případná koalice ANO, SPD a KSČM je přijatelná jen pro 29 procent lidí. Velkou podporu pak nemá ani složení ANO a ODS. Pro takovouto vládu by bylo jen 37 % lidí.

