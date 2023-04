Průzkum nedopadl pro vládu dobře. ANO vede, Rajchl na scéně. U Moravce se to rozjelo

reklama

Moravec hned v první hodině debaty představil průzkum Kantar CZ, podle kterého by hnutí ANO získalo 29,5 %. Druhá je koalice Spolu s 27,5 %, Piráti jsou třetí s 10,5 %, čtvrté hnutí SPD by získalo 8 % a páté by skončilo hnutí STAN s 5,5 %.

Pokud by strany stály samostatně, pak by hnutí ANO získalo opět 29,5 %, ODS 20 %, Piráti 11 %, SPD 8 %, STAN 5,5 %, ČSSD 5 %, takže sociální demokraté by se vrátili do Sněmovny, TOP 09 by měla 4 %, Přísaha Roberta Šlachty 3,5 %, lidovci 3 %, hnutí PRO Jindřicha Rajchla 3 % a komunisté 2,5 %.

PRO Jindřicha Rajchla bere podle sociologů voliče Tomiu Okamurovi a jeho SPD. Oba subjekty oslovují stejný typ voličů. Radim Fiala dal ale před kamerami najevo, že se toho neobává.

Podle moderátora voliči reagují na to, jak se vláda chová. „Hodit si korunou a vsadit si na jednu stranu mince. To je jistější, než přemýšlet, která z poboček České pošty bude zrušena nebo která z položek zůstane v nižší DPH,“ vypálil Moravec.

Jurečka hned vysvětloval, že vláda jedná o tom, jak bude konsolidovat státní rozpočet, a že vláda v polovině května „lidem řekne, co a jak bude“. Včetně důchodové reformy. „Není to žádná vládní balonkiáda. To, že něco uniká do médií, tak to já nevím. To, co mám k dispozici já, to jsou modely analytické, které nabízejí návrhy dopočtů, nikoli o tom, jak ty reformy mají vypadat,“ pravil Jurečka.

Moravec hned přidal další slovní ránu. „Ale ty vaše debaty připomínají kulinářskou show podle hesla – když nemáte citron, vražte tam banán. Tak vypadají ty vaše debaty o DPH.“

Jurečka se opět bránil, že vláda mění Česko v zemi, která zvládne přechod na moderní ekonomiku. „Podporujeme firmy, které robotizují, protože máme nedostatek pracovní síly. My pracujeme na tom, abychom dokázali lidi dodělat, rekvalifikovat je, aby se uplatnili v budoucnu. A to, co je podstatné, to je teď ta cesta premiéra Fialy do Asie, abychom nebyli jen dodavateli německým podnikům a aby posléze Německo vyváželo ty skvělé výrobky,“ ozval se Jurečka.

Zdůraznil také, že opozice strašila, že v zimě umrzneme, protože nebude plyn, a že nastane velké propouštění, protože na 60 % firem bude propouštět. „Nic z toho se neděje. My pořád máme velmi nízkou nezaměstnanost,“ poznamenal Juečka.

Podle Bezděka je ale Česko zapotřebí více transformovat v souladu s Green Dealem a s dekarbonizací. „Je jenom na nás, jestli budeme ti váhající a naskočíme pozdě do toho vlaku, z čehož pro nás žádná výhoda nepoplyne – nebo jestli do toho naskočíme co nejdřív a pokusíme se to využít jako impulz pro ekonomiku.“

Tady Radim Fiala nabízel zcela opačný pohled a popisoval Green Deal jako minimálně zbytečný, až přímo škodlivý.

Jurečka také připomněl, že v Česku bylo celou zimu plynu dost. A pokud jde o celkovou finanční situaci země, podle Jurečky je dle něj nutno vrátit se i do minulosti. „To se ale vraťme i do dob covidu, kdy předchozí vláda dotovaly i podniky, které byly vysoce ziskové, což se ukázalo o rok později. A toto je výsledek. A já si dobře pamatuji, jak opozice říkala, běžte to udělat jako v Maďarsku, ale my jsme to neudělali. My jsme tomu odolali a dneska máme, tuším, sedmé nejlevnější pohonné hmoty,“ podotkl Jurečka.

Jurečka v průběhu pořadu volal, že kdyby to bylo na něm jako na předsedovi lidovců, ponechal by tři sazby DPH, lidovci je ostatně zaváděli ve vládě s ANO a s ČSSD – a že by si uměl představit „přesouvat některé zboží a služby mezi těmito třemi skupinami“. Ale pokud se koalice shodne na něčem jiném, tak že to bude podle shody koalice. Zdůraznil však, že je třeba vést diskusi a ochránit nejzranitelnější občany, jako jsou např. rodiče samoživitelé. Ty je podle Jurečky zapotřebí ochránit. A nejen je.

Zde se Radim Fiala vrátil ke slovu, které již jednou zaznělo – „balonkiáda“. Přesně toto slovo podle Fialy vystihuje debaty o změnách v daňovém systému. „Je to balonkiáda,“ řekl Fiala.

Moravec pak otevřel další téma a upozornil, že vláda z oné windfall tax nevybere 100 miliard, v což doufal ministr financí Zbyněk Stanjura, ale bude to jen 40 miliard. Podle Bezděka to samo o sobě nemusí být problém, protože velmi solidní zisky má i ČEZ – a ČEZ ze 70 % vlastněn státem.

Jurečka věnoval pár slov i zastropování cen energií. Pode Jurečky zastropování cen sehrálo pozitivní roli a vláda chce s tímto nástrojem pracovat opatrně.

Podle Fialy je třeba myslet na to, že před létem cena plynu klesá, ale před zimou může mezi lidmi znovu panovat nejistota.

Bezděk upozornil, že Česku by pomohlo, kdyby byl náš sociální systém mnohem adresnější a pomáhal by deseti, dvaceti či třiceti procentům nejohroženějších – ale aby to nefungovalo jako dnes, kdy je podle Bezděka pomoc státu lidem „příliš plošná“.

Jurečka diváky ujišťoval, že přesně tímto směrem směřuje. Přislíbil, že stát lidem, kteří např. přijdou o práci, pomůže – ale pokud se někdo na úřad práce periodicky vrací, pak by se k němu mělo přistupovat jinak než vůči člověku, který se na úřad práce dostal poprvé po dvaceti letech.

Další důležitý směr vidí Jurečka v digitalizaci státní správy. „Odborníci vědí, že se mi podařilo na resort MPSV dostat odborníky ze soukromého sektoru, lidi, kteří měli na starosti digitalizaci u bank, a já jsem přesvědčen, že pokud je dneska někdo lídrem v digitalizaci, tak je to MPSV. V krátké době tu bude představeno něco, co tu dlouho nebylo. Tady ten stát zaspal, a já nevím, na co čekal,“ zlobí se Jurečka.

Bezděk potvrdil, že Jurečka dostal na ministerstvo opravdivé odborníky pro oblast digitalizace, a je na nich, co předvedou.

Podle Radima Fialy je však třeba být ještě přísnější a na čas pozastavovat výplatu sociálních dávek např. lidem, kteří porušují zákony České republiky.

Bezděk poznamenal, že v politice zaměstnanosti se dají ušetřit spíše jednotky miliard – ale pokud se podaří řešit otázky exekucí, naroste počet obyvatel, kteří se vrátí na trh práce a tím ekonomice pomohou. Současně by podle Bezděka pomohlo, kdyby finanční pomoc na hrazení energií nedostávali i ti bohatší občané. „Pokud toto všechno splníme, tak se bezpečně dostaneme na desítky miliard úspor,“ řekl Bezděk.

Moravec poté opět vracel pozornost diváků k důchodové reformě.

Bezděk upozornil, že musíme změnit celou řadu věcí. „Česká populace stárne a my tomu prostě musíme přizpůsobit systémy důchodů, ale i sociální a zdravotní péče.“ V důchodovou reformu jako takovou prý nevěří, protože už viděl jeden pokus o zavedení druhého důchodového pilíře v letech 2011 a 2012, což ale další vláda, vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, zrušila. Teď je podle Bezděka nutno postupovat alespoň tak, aby důchodový systém byl ufinancovatelný i v příštích desítkách let.

Jurečka připomněl posílování prorodinné politiky.

Moravec oznámil, že vláda debatuje i o tom, že lidé místo dosavadních 35 let by měli odpracovat let 40. „Nebudu vám to ani potvrzovat, ani vyvracet,“ vyjádřil se Jurečka.

Radim Fiala sdělil, že opozice s Jurečkou debatovala asi o čtyřech parametrech. „My jsme řekli, že celá sada parametrů pro odchod do důchodu je příliš tvrdá. A dohodli jsme se, že za SPD představíme náš pohled a projednáme to spolu do konce dubna,“ oznámil Fiala. Jedním dechem dodal, že s většinou nápadů ministra Jurečky poslanci SPD vyjádřili nesouhlas.

Jurečka potvrdil, že takovýto scénář je opravdu dohodnut.

A Fiala se ještě jednou rozjel. „Poslední věc, kterou jsme panu ministrovi řekli, že se prostě musí rodit děti, protože bez toho nemůže fungovat žádný důchodový systém. Třicet let se prostě pro ty rodiny, aby měly stabilní prostředí, aby oni měli kde bydlet, nic se pro to třicet let nedělo,“ zlobil se Fiala.

Bezděk vyjadřoval jisté pochybnosti, zda lze pozitivně ovlivnit porodnost různými ekonomickými nástroji.

„Najít tu evidenci, že navýšíme peníze tím, či oním způsobem a že nám to pozitivně ovlivní porosnost, tak to bude velmi těžké a já osobně jen v tomto skeptik. A pokud už bych to nějak dělal, tak bych ti směřoval na velmi mladé rodiny a neodměňoval bych důchodce za to, že se před 35 lety rozhodly mít děti.,“ uvedl bezděk, čímž kritizoval zavedení výchovného, což je lidovecký nápad. „Stojí nás to 20 miliard korun ročně a podle mě jsou vyhozené oknem,“ pravil Bezděk.

Jurečka trval na tom, že zavést výchovné bylo správné. Kvůli seniorkám, které měly nízké důchody, jelikož nemalou část své kariéry věnovaly výchově dětí. „Proto výchovné měnit nechci. Výchovné tady zůstane,“ pravil Jurečka.

Zdůraznil také, že lidovci vždy rodiny podporovali, a to v různých vládách, a podporují rodiny i dnes. K diskusi je podle Jurečky i to, jak rodinám se třemi a více dětmi pomoci s rozhodnutím pořídit si nové auto, protože některá auta jsou vyráběna jen na rodiny se dvěma dětmi a třetí autosedačku do takového auta dostanete jen těžko.

