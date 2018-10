Průzkum z Velké Británie, který nepotěší Theresu Mayovou

Tématem britské politiky číslo jedna jsou diskuze nad tím, jestli se podaří premiérce Therese Mayové vyjednat s Evropskou unií dohodu, nebo odejde Velká Británie bez ní. Především z řad labouristů a příznivců setrvání země v EU se také ozývají hlasy, které volají po opakování referenda. Mimochodem tuto variantu před několika dny doporučoval Britům také český premiér Andrej Babiš, zatímco Mayová vypsání dalšího referenda odmítá.

Nejistota nad způsobem odchodu Velké Británie z EU nahrává zastáncům uspořádání druhého, „opravného“ referenda. Nicméně i přesto je britská společnosti rozpolcena a ani jeden z obou táborů nedisponuje většinou. V rámci průzkumu společnosti GQR Research, který probíhal mezi 24. a 26. zářím, bylo osloveno téměř patnáct set osob. Respondenti museli předem říci, jestli hlasovali pro, či proti brexitu a jestli jsou voliči labouristů, nebo konzervativců.

Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že 56 % příznivců brexitu by chtělo z EU odejít i bez dohody. U voličů konzervativců by pro tuto variantu bylo 44 % lidí. U voličů labouristů a příznivců setrvání v Evropské unii naopak převažuje názor, že lepší by bylo odejít s dohodou. Zatímco mezi voliči labouristů by odešlo z EU bez dohody 26 %, obecně mezi příznivci setrvání země v EU to bylo pouhých patnáct procent voličů.

Naopak velmi jednoznačné byly odpovědi na otázku, jestli by raději lidé akceptovali dohodu Mayové, nebo zůstali v EU. Mezi konzervativci je to 66 % pro dohodu a ještě o čtyři procenta víc u voličů, kteří hlasovali pro brexit. Přibližně stejně, ale v opačném gardu, dopadl průzkum u zastánců setrvání Velké Británie v Evropské unii. Plných třiasedmdesát procent z nich by upřednostnilo setrvání v EU než dohodu, kterou případně vyjedná konzervativní vláda.

O něco méně rozhodně se projevili účastníci průzkumu v otázce, jak by hlasovali v referendu, pokud by si mohli vybrat mezi dohodou premiérky Mayové a možnosti dosáhnout nové dohody. Tato část průzkumu ukazuje, že premiérka Mayová nemá příliš velkou důvěru ani u voličů konzervativců, ani u příznivců brexitu. Téměř čtyřicet procent konzervativních voličů by raději dalo přednost nové dohodě a u druhé skupiny to bylo dokonce 45 %.

