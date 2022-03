První děti ukrajinských uprchlíků už nastoupily do českých škol

V Česku se otevírají první tři jednotřídky pro děti Ukrajinců prchajících před válkou. Jedna bude v Praze a další dvě v Brně. Děti se nemusí hned do škol hlásit, ale musí mít na to právo. „České školy se s tím musí vyrovnat, je to zásadní, aby i ženy z Ukrajiny mohly dostat práci,“ uvedl pro ČT ministr školství Petr Gazdík (STAN). Se začleněním nových dětí do škol pomáhají také učitelé a ředitelé, říká Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel Základní školy Pečky.

Pro ukrajinské děti v těchto dnech vzniká síť vzdělávacích zařízení. Projekt počítá i s distribucí ukrajinských učebnic do vybraných škol.

„Ve čtvrtek a v pátek ráno jsem byl v Bruselu, kde jsem se snažil přesvědčit eurokomisařku pro vzdělávání a další představitele EU, aby co nejrychleji otevřeli operační program Jan Ámos Komenský. Aby hledali další formy, jak dětem pomoci,“ sdělil Gazdík novinářům, že představil formy, které od zahájení rusko-ukrajinského konfliktu používá České republika. „A byli jsme označeni za vzor,“ zdůraznil.

Už po prvních deseti dnech konfliktu ukrajinské děti zasedly v Česku do ukrajinské třídy. A další stovky dětí už dnes v regionech ČR přicházejí do českých škol.

„Je to situace, se kterou se české školy budou muset vyrovnat, protože je to podmínka k tomu, aby rodiče, zejména ženy, které přicházejí z Ukrajiny, mohly dostat práci, jít do práce. Bez toho to nepůjde,“ upozornil.

Ministr školství poděkoval ředitelům a učitelům, že pomáhají děti začlenit do škol a že systém funguje. Ministerstvo školám minulý týden rozeslalo podrobný manuál a zřídilo speciální informační linku a web. „Vše funguje. Máme skvělé ředitele, skvělé učitele,“ podotkl Gazdík.

Ředitelé a učitelé se zároveň snaží české děti seznamovat s tím, co se na Ukrajině děje, aby své nové spolužáky z Ukrajiny přijali co nejlépe. „Žáci se sami ptají, chtějí vědět, co se děje. Průběžně se tedy snažíme je informovat, co se děje, co nás čeká, třeba i příchod nových žáku,“ řekl ředitel Základní školy Pečky Luboš Zajíc.

Cílem je podle něj žáky informovat objektivně a zbytečně je nestresovat: „Snažíme se vytvořit přijatelné prostředí, které je vstřícné pro ty, kteří k nám nyní přicházejí. Nechceme vytvářet atmosféru strachu a stresu,“ doplnil ředitel.

Cítí ze strany dětí strach a obavy? „Je to velice individuální. Dětí jsou ale velice vnímavé. Projevilo se to i v dnešním přijímání nového žáka, spolužáci se mu snaží pomáhat, jsou vstřícní, kamarádští,“ zmínil, že k tomu škola využívá i zdroje ze strany ministerstva školství. „Máme nahlášeny už další žáky, kteří budou nastupovat do běžné výuky. Jak bylo řečeno, není to jejich povinnost, ale jejich právo,“ uzavřel Zajíc s tím, že zájem ukrajinských rodičů zapsat děti do škol v ČR narůstá.

