První kolo přímé volby prezidenta skončilo.Do dvou hodin lidé přicházeli do volebních místností. Volební účast pravděpodobně přesáhne 50 procent. V Novém Veselí na Žďársku, kde má prezident Miloš Zeman chalupu, volilo 76 procent ze zhruba 1050 voličů městyse, napsala ČTK. Od dvou hodin členové volebních komisí sčítají hlasy. Co zjistí? Vyhraje Miloš Zeman prezidentskou volbu už v prvním kole? Nebo vůbec nepostoupí do kola druhého? To ukáže až čas.

Už před druhou hodinou se sešly volební štáby jednotlivých kandidátů a napjatě čekaly na průběžné výsledky hlasování. U štábů nechyběli ani novináři. O akreditaci v týmu profesora Jiřího Drahoše požádaly dokonce na tři desítky zahraničních novinářů. Mezi nimi i novináři z BBC.

V Otrokovicích na Zlínsku činila ve 13:00 volební účast přibližně 57,3 procenta. Hodinu před uzavřením volebních místností odvolilo ve městě 8470 z celkového počtu 14.769 oprávněných voličů, hlásí zpravodaj ČTK.

V Libereckém kraji překročila volební účast na řadě míst 65 procent. Ve Zlíně také překročila 60 procent. V Jeseníku v Olomouckém kraji se pohybovala jen kolem 50 procent. Naproti tomu v Pardubickém kraji dosahovala volební účast až 70 procent.

Psali jsme: Poslední československý premiér Jan Stráský: Zemana znám skoro padesát let, ještě jedno období na Hradě bych mu přál Zeman mládne, teprve teď se předvede v plné síle, píše server Babiš: Budu volit současného prezidenta Miloše Zemana, nežije z politiky, ale pro politiku Neviděli jste včerejší debatu prezidentských kandidátů? Šéfredaktor Plesl ji pro vás shrnul stručně a jasně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp