První máj by mohl být svátkem i jako Den vstupu ČR do EU. „Oslava evropského mírového projektu,“ slaví Pekarová a píše, jak nás EU chrání před Ruskem

Politické strany využily dneška, 1. máje, především pro zveřejnění děkovných slov pracujícím lidem v aktuální situaci. Zatímco mnoho stran se na první květnový den dívá jako na Svátek práce či den zamilovaných, od TOP 09 a hnutí STAN se nesou odlišné asociace. „16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství,“ zní od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. A hnutí STAN připomnělo, že usiluje, aby se 1. květen slavil také jako Den vstupu ČR do EU.

„Každá těžká doba má své hrdiny. I my jsme je našli, jste jimi právě vy, lidé a obyvatelé ČR,“ říká na videu předseda ČSSD, ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. Zmínil, že náš život se v posledních dnech velmi změnil a museli jsme čelit novým výzvám. Po jeho slovech se přidávají i další činitelé z jeho strany.





Šéf opoziční ODS pak spíše než na Svátek práce pohlíží na 1. máj jako na svátek zamilovaných. Ve svém přání si neodpustil ani menší nařknutí vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). „V zákazech se dnes sice už nikdo nevyzná, ale políbit nejbližšího člověka pod rozkvetlou třešní určitě můžete. Pěkný První máj!“ uvedl ve svém vzkazu šéf občanských demokratů Petr Fiala.

V zákazech se dnes sice už nikdo nevyzná, ale políbit nejbližšího člověka pod rozkvetlou třešní určitě můžete. :-)

— Petr Fiala (@P_Fiala) May 1, 2020

Zato TOP 09 místo svátku zamilovaných či pracujících vnímá dnešní datum jakožto oslavu našeho vstupu do Evropské unie. „Dnešní 16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství. V době, kdy Rusko už ani nepředstírá bohulibé úmysly, zároveň považuji EU a NATO za garanty, že už do nás nebude kousáno,“ oslavuje výročí vstupu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Dnešní 16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství.



— Markéta Adamová (@market_a) May 1, 2020

A ještě dál zachází hnutí STAN. Ve svém příspěvku ocenili pracovníky v první linii boje s koronavirem. To však nebylo vše. „Dnes si také připomínáme 16 let od vstupu do Evropské unie. Už loni jsme navrhli, aby se 1. květen slavil také jako Den vstupu ČR do EU. Už brzy by návrh měla projednat Poslanecká sněmovna,“ připojuje hnutí.

Značně komorněji hovořil o Svátku práce předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Práce je to, co dělá člověka člověkem a co skutečně přináší radost jemu i ostatním. Oslavit práci znamená oslavit vlastní lidský život,“ uvedl Filip. I on poděkoval lidem, kteří bojují proti koronaviru v první linii.





Hnutí SPD prostřednictvím svého předsedy Tomia Okamury uvedlo, že Svátek práce je mylně spojován s komunismem. Téma ochrany pracujících je aktuální i dnes.





A později došlo i na výročí vstupu ČR do EU. Na rozdíl od TOP 09 či hnutí STAN však SPD výročí hodnotí značně odlišně.

„Při dnešním výročí vstupu ČR do EU je dobré připomenout, že Evropská unie je od začátku velký podvod. Mimo jiné to dokazuje kniha Skryté dějiny evropské integrace (v anglickém originále The Great Deception – Velký podvod). Autoři knihy Christopher Booker a Richarda North ukazují, že ačkoli propagátoři evropské integrace chtěli od prvopočátků vytvořit jednotný evropský superstát, tak voličům podvodně předkládali, že se má jednat jen o hospodářskou spolupráci a společný trh, aby voliči tento projekt od počátku neodmítli. Udělejme vše pro to, aby se bruselský totalitní projekt rozsypal jako domeček z karet a abychom se i my stejně jako Britové stali znovu svobodným národem,“ píše na svém facebooku Okamura.



