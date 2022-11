První rozhovor po odchodu ze STAN. „Nic bych na tom neměnil. Mělo to tak být,“ řekl Hraba

reklama

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 81% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 9% Nebudu ho volit 10% hlasovalo: 15270 lidí vysvětluje úvodem Hraba v XTV a pokračuje, že by nyní chtěli, aby občanům zákonodárci nechali možnost mít u sebe jakoukoliv reálnou zbraň k obraně. „Nejedná se nutně o střelné zbraně,“ zdůraznil a uvedl, že může jít o jakoukoliv zbraň, například nůž nebo pepřový sprej.

Zdůrazňuje současně, že kdyby někdo přišel nyní s návrhem zákona, že je zakázáno nosit střelnou zbraň nebo nůž, tak by tento právní předpis, který by byl přijat, byl v rozporu s ústavním pořádkem. „Jinými slovy by byl protiústavní a nesměl by být přijat, anebo by musel být zrušen,“ upřesňuje s tím, že v prvním čtení ve Sněmovně leží aktuálně jeho návrh zákona, který umožňuje, aby ten, kdo brání se zbraní vlastní majetek, nemohl být potrestán.

Moderátor zabrousil na další téma, které se týkalo možnosti dětí vybrat si pohlaví. „S tím já zásadně nesouhlasím. Mám na to konzervativní názor,“ řekl k tomu, že si děti mají vybírat pohlaví podle momentálního stavu mysli. Zároveň připustil, že se jedná o fenomén, který je celospolečensky hodně diskutovaný. „Principiálně by se mělo s kluky jednat jako s kluky. A k děvčatům se chovat jako k děvčatům. Může se vyskytnout, že v dívčím těle bude chlapecká duše, to je samozřejmě možné, pak je možné podstoupit změnu pohlaví. Tam si myslím, že je úprava správná, nic bych na tom neměnil,“ podotkl dále v pořadu XTV a dodal, že podle něj se jedná o agendu určitých skupin, určitých kruhů, aktivistů, kteří prosazují tato práva.

Xavera Veselého dále zajímalo, jak by senátor zhodnotil svůj nedávný odchod z hnutí STAN. „Nic bych na tom neměnil. Mělo to tak být,“ řekl. Politik svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že se strana v poslední době příliš posunula k aktivistické politice, o vystoupení ale přemýšlel už od zahájení spolupráce s Piráty.

U Pirátů se na chvíli také zastavili. Moderátor se ptal advokáta na to, že Piráti budou opět možná vládnout v Praze. „Mně vadí na vedení ten pirátský aktivismus v tom smyslu, že se prosazuje hlava nehlava,“ řekl s tím, že ale v řadě věcí hodnotí vedení Pirátů jako pragmatické. „Minimálně jednali v rámci koalice, jaké budou výstupy, kde budou jaké investice,“ uvedl příklad. „Bude to ještě dlouho trvat,“ zhodnotil další vývoj vyjednávání. V rámci predikcí pak nastínil, že u vlády bude ODS, a kdo bude další, to se podle něj uvidí.

Závěrem se vyjádřil k prezidentské kandidatuře Andreje Babiše. „Netroufnu si odhadnout, jak se situace bude vyvíjet v lednu, ale z dnešního pohledu bych řekl, že to bude souboj Babiš a generál Petr Pavel,“ uzavřel.

