Prymula: Nařídit roušky? Zabije vás půlka národa. Nenařídit? Zabije vás druhá půlka

Profesor Roman Prymula konstatoval, že konečnou odpovědnost za vydaná protikoronavirová opatření nese ministerstvo zdravotnictví jakožto vládní orgán. Epidemiologové vládě doporučují různé postupy, ale to, který bude nakonec zvolen, záleží na vládě, resp. na ministrovi zdravotnictví. Popsal také, jak to bylo s oznámením, že se budou nosit roušky ve školách, což se za pár hodin změnilo.

Profesor Roman Prymula v rozhovoru pro CNN Prima News prohlásil, že epidemiologické otázky nejsou jednoduché otázky a ať už odborníci doporučí, co doporučí, bude to podle poloviny národa špatně.

„Není to úplně jednoduchá problematika. Ať řeknete, co řeknete, tak vás zabije polovina národa, která chce nosit roušky nebo vás zabije druhá polovina, co je nosit nechce,“ uvedl Prymula.

Pokud jde o to, kdo přišel s návrhem na nošení roušek ve školách. Připomeňme, že epidemiolog Rostislav Maďar práskl dveřmi ministrovi zdravotnictví za hnutí ANO poté, co čelil kritice, že roušky na školách prosazoval on. Maďar zdůraznil, že rozhodně plošné nošení roušek na školách neprosazoval a pokud se za něj ministr nedokázal postavit a podpořit ho, Maďar raději z ministerstva odejde. A jak řekl, tak udělal.

Prymula se prý dověděl, že by se roušky měly na školách nosit plošně teprve pár minut před tím, než to ministr vyhlásil. Zdá se, že to nenavrhoval ani docent Maďar, ani profesor Prymula.

„Ta opatření by měla být v konzistentní podobě. Byl jsem na jednání po vyhlášení plošného nošení roušek a tam byl překvapivě poměrně velký nesouhlas jednotlivých členů pracovních skupin. Je otázkou, kdo to tedy vlastně schválil a jak se to vlastně schválilo. ... Bylo to doporučení epidemiologické skupiny, ale její členové se k finálnímu stanovisku úplně nehlásili,“ prozradil Prymula.

Zdůraznil však také, že odborníci dávají ministru Vojtěchovi pouze doporučení, jak postupovat a je na něm, jakou cestu zvolí. Finální rozhodnutí dělají podle Prymuly politici, kteří také za rozhodnutí nesou odpovědnost.

