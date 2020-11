Prymula je zpět. Češi, pozor. Kubek obvinil Klause z poškozování zdraví

Hosty nedělní Partie televize Prima byli exministr zdravotnictví za hnutí ANO a epidemiolog Roman Prymula, prezident České lékařské komory Milan Kubek a dramatik a matematik René Levínský. Prymula prozradil, co probíral na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Milan Kubek se tvrdě obul do Václava Klause za to, že odmítá nosit roušky. „Slabomyslná vyjádření pana Klause nemá smysl komentovat. Ten člověk škodil této zemi léta,“ pravil Kubek.

reklama

Prymula upozornil, že Češi se nesmí těšit na rychlé rozvolňování. Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 8262 lidí

„Myslím si, že brzdíme, ale je otázkou, zda brzdíme dostatečně efektivně, protože když si to prostým okem spočítáme, tak pod ten tisíc se dostaneme někdy kolem 14. prosince. A když tady jdou nálady, jak se za týden nebo za 14 dní rozvolníme, tak se zase vrátíme (do špatné situace),“ varoval před kamerami Prymula.

Kubek eximinstrovi poděkoval.

„Já bych chtěl poděkovat panu profesoru Prymulovi, který prosadil ta opatření, která zafungovala, takže se nenaplnily ty nejčernější scénáře. Za to vám nikdo nepoděkoval, takže já vám za to děkuji,“ pravil Kubek, s tím, že se naštěstí neděje, že by umírali lidé na banální onemocnění, pokud nemocnice zkolabují.

Prymulova nástupce Jana Blatného zdaleka tak nechválil. Vyčetl mu, že nezavedl tvrdý lockdown jako Izrael, na dobu dvou až tří týdnů. Ve chvíli,. kdy se situace řeší postupně, tak podle Kubka hrozí, že lidem jednoho dne dojde trpělivost, přestanou opatření dodržovat a budeme tu mít třetí vlnu. „A já se bojím, že pan ministr Blatný podlehne tomu tlaku a bude rozvolňovat moc brzy,“ varoval Kubek.

Blatnému prý navrhoval i to, aby po venkově jezdily testovací týmy, testovaly by i lidi na venkově, kteří se do testovacích míst ve městech často nedostanou, Ale Blatný to prý odmítl. Proč? „Protože by to bylo zbytečně drahé, ale takovouhle odpověď já prostě neberu. My testujeme nedostatečně a proto nám vycházejí zkreslené údaje,“ řekl Kubek.

To, že máme kvůli malému počtu testů zkreslené údaje, zdůraznil i dramatik a matematik Levínský. Jako jeden ze spoluautorů protiepidemického systému ČR (PES) si ale stojí za tím, že ten systém je dobrý a propracovaný.

Když dostal znovu slovo Prymula, upozornil, že on je dnes už jen soukromou osobou. Na Hrad za prezidentem Milošem Zemanem šel také jako soukromá osoba. Prý si povídali o vývoji epidemie.

V pár slovech se vrátil i ke schůzce ve vyšehradské restauraci. Dodnes v ní nevidí nějaký zásadní problém, ale je si vědom toho, že jako ministr měl i politickou odpovědnost, kterou také vzal za svou. „Vyvolalo to pomalu větší pozornost, než samotná sametová revoluce,“ kroutil hlavou Prymula.

Nespokojen byl také s rozhodnutím Městského soudu v Praze, kterým se ruší povinnost nosit roušky venku, pokud ministerstvo řádně nezdůvodní a nevysvětlí, proč je toto opatření důležité. Prymula z toho vůbec nemá radost a jeví se mu to jako něco, co podrývá důvěru společnosti k opatřením vlády.

Kubek tady dal Prymulovi jasně za pravdu. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 11996 lidí

Ostrý Kubek: Slabomyslná vyjádření pana Klause

Poté se Kubek obul do exprezidenta Václava Klause, který v rozhovoru pro ČTK odmítl nošení roušek a lidi, kteří jsou ochotní je nosit, označil za vítače migrantů a příznivce hluboké evropské integrace.

„Slabomyslná vyjádření pana Klause nemá smysl komentovat. Ten člověk škodil této zemi léta a teď, když už nemá politickou moc, tak alespoň poškozuje zdraví lidí,“ nebral si servítky Kubek.

Všichni tři hosté se shodli na tom, že nebylo dobré navazovat protiepidemický systém na trvání nouzového stavu, protože nebude politická vůle ten nouzový stav dlouhodobě protahovat.

Prymula bez obalu: My jsme na tom byli desetkrát hůř než v jiných zemích

Prymula upozornil, že v USA teď mají asi 140 tisíc nově pozitivně testovaných za den, což vypadá hrozivě, ale při přepočtu na milion obyvatel je to asi 500 prokázaně nakažených za den, zatímco u nás máme při stejném přepočtu asi 1 tisíc pozitivně testovaných lidí na infekci koronavirem za den.

Prymula, Kubek i Levínský svorně volali po testování učitelů i dětí ve školách. Levínský připomněl, že Slováci zvládli otestovat většinu populace během pár dní, takže i my bychom měli být schopni testovat děti a učitele.

Kubek v této souvislosti ještě přitvrdil, když podotkl, že si připomínáme 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského a rozhodně by nebylo dobré si toto výročí připomínat úmrtím mnoha učitelů.

Prymula všem divákům připomněl, že jsme na tom byli opravdu špatně. Dalo by se říci, že i desetkrát hůř než v okolních zemích, a české zdravotnictví to přesto zvládlo, což je třeba ocenit.

„My jsme zázračně přežili tu obrovskou vlnu, která tady byla. My jsme opravdu byli v mnohem horší situaci než okolní země, někdy i desetinásobně a my jsme to díky tomu systému, díky lékařům a sestrám zvládli. Navzdory tomu obrovskému náporu. Takto robustní zdravotnický systém nikdo v okolí nemá,“ pravil Prymula.

Kubek ve shodě s Prymulou konstatoval, že zdravotnictví situaci zvládá, ale jen za tu cenu, že se neprovádí řada jiných operací, lidé se proto nezbaví bolesti svých kloubů a tak podobně. Politici by proto neměli rozvolňovat opatření příliš rychle, protože hrozí, že tento stav bude trvat ještě dlouho.

Nakonec došlo i na debatu, zda je správné zveřejňovat data spojená s epidemií. Pánové se shodli, že vláda získá důvěru lidí jen tehdy, když jim bude říkat pravdu. Prezident ČLK prozradil, že po tom, aby stát nezveřejňoval data spojená s nemocí covid-19, volali někteří poslanci-lékaři. „Ale já je tady nebudu jmenovat, protože je nechci skandalizovat,“ řekl Kubek.

Psali jsme: Asociace hotelů: Model uvolňování obsahuje nesrovnalosti Klaus vyvolal vztek. „Deb*lita!“ „To řekl schválně!“. Jde o roušky Lže Babiš? Landa má prosbu k občanům. Jsou data o covidu skutečná? Boj za národní zájmy je toxický? Zahradil a Peksa v souboji. Zavřené hranice kvůli covidu? Prý zločin

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.