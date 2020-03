Prymula na tiskovce krotil vášně: Nemyslím si, že přijde úplný zákaz vycházení. A něco vzkázal chalupářům...

reklama

Hovořilo se také o tom, že by byl materiál distribuován ze skladu v Pardubicích, kam bude mířit většina velkokapacitních letadel. „My jsme jednali také o tom, jakým způsobem celá logistika bude operována. Náš základní sklad je v Sedlčanech, Ministerstvo vnitra prostřednictvím policie nabízí sklad v Pardubicích, který je velmi blízko přistávací dráhy. Pokud ta velkokapacitní letadla přistanou, jak mají přistát, materiál by z nich byl distribuován právě do tohoto skladu, který má výhodnější polohu. Z něj by byl distribuován po celé republice, případně do Sedlčan pro potřeby naše,“ informoval Prymula.



Z dodávek zdravotnického materiálu, jenž dorazí o tomto víkendu, mají být taktéž pokryta místa, která jsou pro naši republiku strategická, jedná se například o pracoviště v energetické či obchodní sféře.



Celý brífink můžete zhlédnout zde:





Obyvatelstvo sice dostane možnost pořídit si roušky jednorázové, ale mělo by využít hlavně roušek textilních. „Chci apelovat na obyvatele, aby, pokud mají možnost, aby používali textilní roušky. Ukazuje se, že používání jednorázových roušek je náročné a příliš opakovaně je používat nelze. I my sami budeme uvažovat o tom, abychom pro obyvatelstvo získali roušky textilní, protože zásobit při dnešním nedostatku jednorázovými pomůckami opakovaně všechny je velmi komplikované,“ vyzval Prymula.



Na Ministerstvu zdravotnictví se rovněž podle náměstka ministra zdravotnictví připravuje model, který zpracuje data o kapacitách našeho zdravotnického systému. Základní kapacita pro těžké případy nemoci Covid-19 má být 400 lůžek, okamžitě by však šlo navýšit kapacitu prý až na dvojnásobek. Limitní kapacita pak u nás činí 1.500 lůžek.



Došlo též na osoby, které vyjíždějí o víkendech na chaty či chalupy. Prymula rekreanty vyzval, ať dodržují pravidla a nestýkají se s místním obyvatelstvem. „Nechceme zavléci toto onemocnění tam, kde není,“ vysvětlil. Žádoucí tak není, aby tito lidé navštěvovali též místní obchody. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na jednání navrhl vyčlenit určitou kapacitu hotelů tak, aby bylo možné zdravotníkům poskytnout ubytování u zdravotnických zařízení. Zdravotníci mají obavy, že by mohli nemoc zavléci do svých rodin, což by mohlo toto opatření omezit.



A problém je opět s časy stanovenými pro nákupy seniorů. Ti si stěžovali, že v původním čase od 10 do 12 hodin budou mít vykoupeno zboží ve slevách. Nyní se upravilo na přání seniorů vymezení otevírací doby v obchodech pro věkovou skupinu nad 65 let a pro hendikepované na 07:00 až 09:00 ráno, což zase mělo dopad na stížnosti od ostatních věkových kategorií.



To chce Prymula vyřešit: „Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné.“ Za rizikové vidí i možné šíření viru prostřednictví slevových letáků do schránek. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



Za nereálnou pokládá Prymula jakoukoli možnost izolovat Prahu. „My nejsme velká Čína, abychom si mohli dovolit opouzdřit takto velikou lokalitu," dementoval zvěsti s tím, že to logicky ani nelze. Úplný zákaz vycházení podle něj také zatím nehrozí, dokonce si nemyslí, že by vůbec u nás i později nastal.

