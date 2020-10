Prymula varuje: Autonehoda? Nebude pro vás ventilátor. Proto tato opatření

reklama

„Minimálně deset procent populace je natolik extremistické, že nejenže ta opatření nedodržuje, ale spíše dělá vše pro to, aby to bylo jinak. A pak tady je nějakých procent další populace, které je dodržuje občas. A protože tady se toto těžko dá predikovat a je tady řada aktivit, které jsou v té stínové sféře, to znamená kontakty osob, myslí si, že je to neohrožuje, ale ono to bohužel ohrožuje nás všechny,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Pokud kapacity lůžek vysaturujeme na případy s covidem a my těžko budeme říkat lidem, kteří tam pojedou na hospitalizaci, že je prostě nevezmeme, protože to lůžko chceme mít volné pro někoho jiného. A pak se stane, že tam přijede někdo z autonehody a bude potřebovat ventilátor a on bude bohužel obsazený, tak to je věc, která může ohrozit i 12letého nebo 18letého. To znamená v tomto smyslu nám opravdu nic jiného nezbývá,“ dodal Prymula.

V souvislosti s koronavirovou epidemií dochází v Česku v současné době k dalším omezením. Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů totiž podle vlády zatím nefungují.

„Naše vláda přistoupila k dalším zásadním opatřením v boji s pandemií covid-19, a to vzhledem k situaci a dramatickému nárůstu pandemie,“ zahájil tiskovou konferenci Andrej Babiš (ANO). Dosavadní opatření podle něj nezploštila křivku a nefungují tak, jak by se očekávalo. Podle něj se nyní vláda snaží zabránit kolapsu zdravotnictví. Babiš se zároveň omluvil, že lidem znepříjemní život.

Vláda se tak rozhodla omezit pohyb a kontakty s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. „Samozřejmě s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu, nutné pomoci blízkým a cest k lékaři,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Pohyb v přírodě je možný do dvou osob.

„Vláda doporučuje zaměstnavatelům podporovat práci z domova, omezit výkon prací, které nejsou nezbytné pro jejich činnost, a omezit přímý kontakt se zákazníky,“ uvedl také Prymula, podle nějž jsou nová opatření nezbytná kvůli tomu, že se nepodařilo snížit reprodukční číslo. Opatření se podle něj budou rozvolňovat až ve chvíli, kdy reprodukční číslo klesne pod 0,8 a ubyde vážných případů.

Vláda nařídila uzavření maloobchodů a služeb, samozřejmě s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Velkoobchodní prodej zůstává bez omezení. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze potraviny, drogerie, lékárny a další provozovny uvedené v usnesení vlády. Uzavření obchodů platí od zítřejší šesté hodiny ranní.

Vláda rovněž omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu.

Dnešní opatření platí do 3. listopadu.

V Česku ode dneška rovněž platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování. Povinné jsou roušky opět i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy své domácnosti. Opatření, které má zabránit šíření koronaviru, v pondělí zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Současně musí mít lidé zakrytá ústa a nos ve všech vnitřních prostorách budov kromě domácnosti nebo ubytování, také ve vozech a na nástupištích hromadné dopravy. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nejsou, uvedl již v pondělí ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v zemi povinné od poloviny března, postupně bylo nařízení zmírňováno. Nejdříve se přestaly nosit venku, ve většině vnitřních prostor ale zůstaly do 1. července. Znovu byly ve většině vnitřních prostor a v hromadné dopravě povinné od 10. září.

Výjimky v nošení roušek zůstávají například pro děti do dvou let a ve školkách, pro dětské domovy, osoby s poruchou intelektu, domovy pro seniory a další pobytové sociální služby, soudce nebo ústavní činitele. Nemusí je mít také herci, tanečníci, moderátoři nebo přednášející, nutné nejsou také při focení portrétu nebo natáčení. Také snoubenci je nemusí mít při svatebním obřadu nebo focení a povinné nejsou ani pro sportovce v době tréninku.

