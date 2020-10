Prymula zatloukl poslední hřebíček. Papaláši pokrytci, nadlidé. Jen na lidi hrají divadlo, zaznělo sborem z celé opozice

ANKETA Konec celé vlády a nové volby? Po skončení nouzového stavu se to může stát. V rámci ankety ParlamentníchListů.cz zazněl i návrh na sestavení vlády odborníků. Zeptali jsme se politiků opozice, co by z celé Prymulovy kauzy mělo vzejít.

Roman Prymula odmítá rezignovat a zamotává se do různých zdůvodnění, kde to vlastně v noci jednal. Přestože Jaroslav Faltýnek potvrdil, že seděli v salonku uzavřené restaurace, Prymula přišel s verzí, že jednali v prostorách Vyšehradské kapituly (vzdálené od místa vyfocení asi 300 metrů, pozn. red.), což už kapitula stihla důrazně odmítnout.

Premiér již dříve konstatoval, že pokud ministr Prymula odmítne rezignovat, sám ho odvolá. Sejde se kvůli tomu s prezidentem Milošem Zemanem.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, především z opozičních lavic, jak o celé věci smýšlejí, co by se v této situaci mělo dělat a případně, zda by celá vláda měla rezignovat a kdo by nutná opatření měl realizovat.

Podle čestného šéfa TOP 09, poslance a exministra zahraničí Karla Schwarzenberga nelze pochybovat o nutnosti Prymulovy rezignace. „Rezignovat? Už dávno! Vzkaz? Pro soudruhy z ÚV platila vždy odlišná pravidla, tak co?“ ptá se kníže.

„Již minulý týden jsme jasně řekli, že vláda, její premiér a ministr zdravotnictví ztratili důvěru občanů pro svoji chaotičnost a opětovné kázání vody a pití vína (vzpomínáme na pana premiéra po setkání s nakaženou hygieničkou). Jakmile skončí nouzový stav, mají odejít všichni,“ řekl redakci poslanec ODS Marek Benda.

Podle prvního místopředsedy Sněmovny a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa je na ministrovi, jaké závěry vyvodí. „Každý svého štěstí strůjcem, jak říká král v klasické české pohádce. Kdyby král nedodržoval vlastní nařízení, tak by brzo dokraloval. Je jen na panu ministrovi, jaké závěry pro sebe vyvodí,“ řekl Filip.

„Zůstaňte doma, vyzýval naléhavě… A sám to nedodržuje. Stal se nedůvěryhodný. Nikdo mu už jakékoliv apely na občany neuvěří. Tato vláda je vláda papalášů, pokrytců a nadlidi. Ministr zdravotnictví musí skončit. Pro řešení pandemie není důvěryhodný!“ Uvedl místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

Opatření likvidující ekonomiku a normální život se podle šéfa Trikolóry a poslance Václava Klause logicky nedodržují ze sta procent. „O přestávce předvolební debaty viděl celý národ, jak Fiala, Babiš a Hamáček jen hrají s rouškami divadlo, a když si mysleli, že jsou kamery vypnuté – hned si je sundali. Atd. Jinak ale šíření viru a vládní opatření má daleko menší souvislost, než si lidé myslí. Virus se šíří v rodinách, na pracovištích atd. a v dubnu začal mizet ve všech státech – bez ohledu na jejich různá opatření, a naopak,“ sdělil Klaus.

„Ministr Prymula zatloukl poslední hřebíček do rakve důvěry veřejnosti ve vládu Andreje Babiše. Je to výsměch občanům, zdravotníkům, živnostníkům, kteří museli zavřít. Okamžitá demise ministra Prymuly je nutná. Podle mne má odejít celá vláda,“ uvedla pro PL senátorka ODS Miroslava Němcová.

Prymulovi již lidé nemohou věřit, je si jistý místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. „V době, kdy miliony lidí dodržují opatření vyhlášené panem ministrem a lidé mají kvůli opatřením velké finanční a sociální problémy, je to od pana ministra, který má jím vyhlašovaná opatření svoji osobou garantovat, sprosťárna a neuvěřitelná arogance moci, a měl by okamžitě rezignovat, jelikož mu již lidé nemohou věřit. Bylo by dobré, aby premiér Babiš vybíral za ministry důvěryhodné lidi, jelikož výběr ministrů do jeho vlády je jeho plná odpovědnost. Výběr ministrů je plně v kompetenci premiéra,“ uvedl Okamura.

Rezignovat by měl Prymula i podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského. „Ano, včera bylo pozdě. Nikdo jim teď nebude věřit. Podle mě by se strany měly domluvit na vládě odborníků a vyhlásit předčasné volby,“ má jasno.

„Neměl jsem důvěru v osobu pana ministra Prymuly od samého začátku kvůli jeho rétorice, která prohlubovala strach a hysterii kolem koronaviru. Ani s formou a způsobem komunikace jeho restriktivních opatření jsem nesouhlasil. Zavřít ze dne na den velkou část ekonomiky, když vláda dlouho tvrdila opak, je podle mého soudu chyba, stejně jako zavřít 1. stupeň základních škol. Přeji si na místě ministra zdravotnictví racionálnější osobu,“ řekl nám poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že tato vláda neměla nikdy jejich důvěru. „Pan Prymula samozřejmě dal špatný příklad všem. Jenže to by na prvním místě měl rezignovat pan Babiš, obviněný ze závažného kriminálního činu,“ míní Bělobrádek.

„Politik, který po lidech chce, aby dodržovali nejrůznější restriktivní opatření, ale sám je nedodržuje, nemá a ani nemůže mít důvěru občanů. Tu důvěru, která je právě v těchto těžkých dobách naprosto nezbytná. Plukovník, ministr, podnikatel a bezrouškový návštěvník ‚zavřené‘ restaurace Prymula by si měl na ministerstvu vyklidit stůl a odebrat se do historie. Nebo ještě lépe do zapomnění. Nelze lidem kázat vodu, a sám se nalévat vínem,“ konstatuje poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

