Prymulo, konečná. „Chc*ní do ksichtu“ lidem! Včerejší mejdan papalášů má dohru

„Papaláštví“ zaznívá nyní ze všech stran na adresu bývalého ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly, který opět svým chováním vzedmul vlnu negativních emocí všemi směry. Poté, co ve čtvrtek odpoledne prohlásil, že pro Česko by byl potřeba tvrdý lockdown, si bez jakýchkoliv výčitek vyrazil na fotbalový zápas, kam kvůli opatřením nemohli ani rozčílení fanoušci. Nechyběli ani lidé z prezidentova okolí a další zajímavé tváře. Premiér v reakci na to ukončil s Prymulou coby se svým poradcem spolupráci. Na internetu se situace řeší ve velkém. U koho Prymula našel zastání, byl například řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS).

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 7001 lidí

Poblíž Prymuly se v lóži pohodlně usadil například vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář s manželkou Alexandrou Mynářovou. Na lavici pro vyvolené se ocitl také europoslanec Alexandr Vondra či ředitel České televize Petr Dvořák. Spolu s nimi zápas sledovala také tenistka Petra Kvitová či šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který na rozdíl od ostatních diváků sledoval utkání bez roušky.

Pohled na obsazení fanouškovské tribuny šokoval například z DeníkuSport Adama Nenadála.

„Kromě tradičních celebrit typu Mynáře nebo Vondry dorazil na fotbal Slavia–Leicester i Roman Prymula (dolní řada, druhý zleva). Někdo má holt kliku,“ napsal ve svém tweetu.

Šokující jsou reakce především proto, že ještě pár hodin předtím, než se Prymula vydal na fotbal, navrhoval pro Česko tvrdý lockdown, který by na dva až tři týdny omezil lidem možnost pohybu a kontaktů.

Jak jsme zmiňovali, není to poprvé, kdy Prymula svým chováním vyvolal bouři. Pořádnou ostudu si utrhl v říjnu loňského roku, tehdy ještě jako ministr zdravotnictví za ANO navštívil luxusní restauraci na pražském Vyšehradě, kde se v soukromém salonku setkal s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, čímž porušil svá vlastní nařízení, jelikož restaurace musely být v té době kvůli koronavirové pandemii zavřené. Na vládní funkci Prymula nakonec rezignoval sám.

Ve velkém se nyní ozývají rozhořčení fanoušci Slavie, kteří si i přes zakoupené permanentky, na rozdíl od výše zmíněných, opět nepřišli na své, zato papaláši, kteří podle nich rozhodně nejsou skalními fanoušky klubu, zaujali jejich místa. Na zápasy se z tribuny mohli dívat pouze vybraní partneři pražské Slavie, a to na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví vztahující se na utkání Evropské ligy.

„Pod jakou výjimku tohle spadá? Neřeším Tvrdíka, ale co takový Mynář nebo Prymula? Jsou tam pracovně?“ zajímal se Jan David.

Proč konkrétní papaláši utkání navštívili, se jal lidu vysvětlovat komentátor Jindřich Šídlo: „Prymula je tam jako zdravotník a Mynář coby zástupce generálního partnera – čínské ambasády.“

Vysvětlení pak našel i pro účast generálního ředitele České televize Dvořáka, a sice takové, že jeho veřejnoprávní médium zápas přenáší živě.

Fanoušky, kteří si permanentky zakoupili často jen proto, aby svůj klub podpořili, takový přístup velmi mrzí.

„Človek si kupoval permici, a tak nějak čekal, že moc zápasů neuvidí, ale chtěl jsem podpořit náš klub. Pak vidím Prymulu a Mynáře a chce se mi zvracet,“ napsal zklamaně David Folwarczny.

Pochybuje o tom, že právě Prymula a spol. jsou těmi sponzory, kteří mají právo se zápasu účastnit. „To asi nejsou sponzoři, co? No jo, ruka ruku myje,“ konstatoval poté.

A připojil za většinu lidí z fanouškovské scény vzkaz pro šéfa Slavie Tvrdíka: „Předsedo, myslím, že tímhle jste zklamal hodně permanentkářů.“

Podle Tvrdíka ale byli všichni hosté dlouholetými fanoušky klubu.

I přes veškerá opatření, potřebná k účasti na zápase, která před zápasem Tvrdík představil ve videospotu, seděl na tribuně počas celého zápasu bez jakékoliv ochranné pomůcky.

„Od 9–12 PCR testy, pilotní projekt, dnes 300 osob, kapacita ale až 600 testů za hodinu. Do 14.00 mají všichni testovaní výsledek. Náramek na ruku s eletronickým kódem tak, aby šlo snadno projít turnikety. Přijatelná cena. V kombinaci s respirátorem FFP2 bez rizika,“ uvedl pár hodin před zápasem.

Od 9–12 PCR testy, pilotní projekt, dnes 300 osob, kapacita ale až 600 testů za hodinu. Do 14.00 mají všichni testovaní výsledek. Náramek na ruku s eletronickým kódem tak, aby šlo snadno projít turnikety. Přijatelná cena. V kombinaci s respirátorem FFP2 bez rizika. ?? pic.twitter.com/ZgANsQ6oQT — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 18, 2021

I za to se šéf Slavie ocitl pod palbou kritiky.

„Roušky jsou povinné, nebo nejsou?“ pozastavoval se twitterový účet Gandalf sdílející fotografie, na které se Tvrdík bez roušky očividně pravidly dvakrát neřídil.

V okamžiku se sympatie fanoušků ke Slávii začaly doslova měnit v antipatie. „Pane Tvrdíku, je mně po dnešku z vás špatně a stydím se, že jsem slávista,“ přidal se Petr Sovák.

Tvrdíka obvinil, že si tímto způsobem domlouvá s Prymulou kšefty. „To čínský svinstvo si s Prymulou nedomlouvejte na Slavii,“ vzkázal.

Nedělá tím navíc dobrou vizitku věhlasným sportovcům. „Špiníte tím Bicana, Pláničku a všechny legendy,“ upozornil.

Výsměch lidem – tak občané v převaze hodnotili chování těch, kteří nejdou příkladem. Nemohou se pak divit, že podobné nedodržování pravidel část české populace následuje.

„Prymula, Dvořák a spol. tam byli proč? Sebranka jste a nečekejte, že lid bude dodržovat opatření. Výsměch lidem, hlavně Prymula po dnešním rozhovoru. Fuj,“ odplivl si téměř účet Fitnessduchyn_cz.

Rétorika se vůči vedení klubu vyostřovala. „Regulérní chcaní do ksichtu všem lidem a slávistům, pane Tvrdíku. Co jste si to tam vzal za vymrdanou pakáž?“ napsal profil TweetyCoSeNestaly.

Epidemiolog Prymula svou účast na zápase sám přiznal, místo očekávané omluvy se však hájí tím, že neměl žádnou dovolenou a byl stále doma. „Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ postěžoval si ČTK.

„Byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,“ dodal Prymula, který neshledává v ničem problém.

Tyto argumenty ale už nestačily. Trpělivost došla i premiérovi Andreji Babišovi. Podle něj působí Prymulova účast na fotbale papalášsky. Na svém twitteru oznámil, že se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou kvůli jeho účasti na fotbalovém zápase ukončil spolupráci.

Psali jsme: Babiš skončil s Prymulou. Ten se objevil na další hromadné akci

„Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá," řekl předseda vlády Deníku N. Také šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) pro internetovou televizi DVTV řekl, že Prymula nepostupoval správně.

Prymuly a spol. se zastává starosta městské části Praha-Řeporyje a zatvrzelý slávista Pavel Novotný (ODS). Trvá na tom, že na zápase Evropské ligy mezi Slavií a Leicester City neporušili žádný pravidla, ač si jeho guru Tvrdík nenasadil ani roušku, kterou od ostatních vyžadoval.

„Dnes jsem byl na Slavii. Dokonale zorganizováno. Dva dny max old test všichni. Detail: Přijde hosteska (povinné FFP2 nebo KN95 vyšší stupeň), omluví se s tím, že mám FFP3 s plastem a dá mi KN95) a řekne mi proč. Chci se solidárně přihlásit k těm na té tribuně,“ uvedl Novotný.

Útoky označil za „ubohý, nefér lynč“. „Alexandr Vondra a další nic neprovedli. Asi to nevypadá dobře. Měl jsem kliku o deset metrů. Ale nic neprovedli. Jít příkladem? Nechápu. Čerstvý test, respirátor vyšší třídy VŠICHNI na akci. Kdo z vás to může říct?“ pokračoval.

Jako „zmrdi se chovají“ například nezodpovědní rodiče. „Mně tu do školky rodiče posílají nakažené děti a já dělám debila a musel jsem to dnes zase zavřít. Chovají se jako největší zmrdi, vím to o půlce svých přátel. Jediné, co je zajímá, je, zda je nenahlásíme,“ popsal Novotný.

„To jsou hovada. Prymula, Saša, všichni tam, vše dodrželi, neproklouzne tam myš. Šel jsem taky po tom, co jsem tu dnes zažíval s těmi sráči. Zdráv, objednán předtím na test po týdnu, s respirátorem, hodinu trvalala ta procedura,“ uvedl.

Závěrem poslal všechny kritiky do patřičných mezí. „Serete na to, máte v piči, šíříte to a pak vám vadí Prymula, co nic neporušil, na akci, kde nikdo nic nedpodcenil a Tvrdík je magor, jak to tam má pořešené. Jděte do prdele, vy házeči kamenů,“ uzavřel řeporyjský starosta.

