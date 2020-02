Psychopati a cenzoři. Ráček Šídlo. Partička prorežimních jorkšírů. Tomáš Vyoral si představil, co by dělal elf Kartous za protektorátu

reklama

V časopise Týden vyšel rozhovor s hvězdou z Nagana Dominikem Haškem. Kandidaturu na prezidenta opět nevyloučil, jen odložil, což prý napsal i Miroslavu Kalouskovi. Na funkci by ho prý bavila odpovědnost. „Mohl bych z titulu prezidentské funkce ovlivnit smýšlení velké části lidí a vést společnost tím správným směrem,“ zasnil se gólman. Co myslíte, byla by pro Česko přínosná Haškova kandidatura? A proč?

Dominik Hašek pro mě navždy bude nejlepší hokejový brankář v historii. Všechna čest. Ale o jeho lidských vlastnostech mám značné pochybnosti. Co se týká zodpovědnosti, všichni můžeme vidět, jak zodpovědně vede nebo vedl třeba svá podnikání.

Že by rád ovlivňoval smýšlení lidí a vedl tím správným směrem, nepochybuji. To dokázal už svou uvědomělou účastí na protidemokratických demonstracích Milionu chvilek. Zajímalo by mě, co je ten správný směr. To je ten jednojediný, který má on sám? Haškova kandidatura by byla pro Českou republiku přínosná pouze v případě, že by se politika a byznys v prezidentských úřadech rozhodovala v nájezdech na ledě. Pak bych tam jistý smysl viděl.

Bob Kartous, František Vrabel a další založili nový spolek s názvem Nelež. Chtějí dezinformační weby připravit o peníze, a to tak, že budou vyzývat inzerenty, aby si na těchto webech nekupovali reklamu. Obecně má jít o apolitickou aktivitu bez nároku na honorář, jak tvrdí její autoři. Vítáte takovou aktivitu? Podle čeho se určí, který web je ještě ok a který už ne? Aneb, kdo ohlídá hlídače?

Psychopat a cenzor k psychopatovi a cenzorovi sedá. Co jiného říci. Podle čeho určí, který web je ok a který ne, by mě taky zajímalo. Zřejmě podle sebe, a hlavně podle svých donorů. Od obou dvou Českou televizí a Českým rozhlasem zbožňovaných údajně odborníků jsem nikdy neslyšel jediný, jediný důkaz či argument o skutečné dezinformaci – samozřejmě proruské, protože ty proamerické a pro EU neexistují ani v říši divů a za zrcadlem. Aktivita těchto dvou aktivistů je ryze politická, ve všech ohledech protidemokratická a odsouzeníhodná. Za minulého režimu nebo za protektorátu by se uplatnili v plném rozsahu.

Ke změnám přistupuje i sociální síť Facebook. Nově ověřuje pravdivost zpráv, které se na platformě šíří, v Česku na to bude dohlížet přidělený novinář z agentury AFP. Jde tak o další krůček v boji proti dezinformacím. Jak se na celý souboj s dezinformacemi díváte? A co říkáte na tento konkrétní počin?

Boj proti „dezinformacím“ není ničím jiným než obyčejnou cenzurou, ostrakizováním nežádoucích a protirežimních názorů. Kdy nositelem současného režimu jsou Evropská unie a USA. Jen je to nazýváno jinak, sametověji, pravdoláskověji. Jaká zcela konkrétní definice oněch dezinformací a její parametry?

Mám dojem, že za dezinformaci samozvaní cenzoři, Elfové, Jandové, evropští hodnotové, #jsmetu považují všechno, co je, byť oprávněně, kritické vůči EU, USA, takzvané liberální demokracii, Izraeli, genderismu, multikulturalismu, ekohysterii, muslimům…

Jindřich Šídlo ze Seznamu se svým štábem nachytali moderátora Xavera Veselého. Ten byl ve studiu Seznamu kvůli rozhovoru, po jeho skončení však Xavera na chodbě ještě přepadl reportér Konstantin Sulimenko a společně se Zdislavou „Zdíšou“ Pokornou ho konfrontovali ohledně videa, které o mladé reportérce Xaver nedávno natočil. Viděl jste celý incident? Co na něj říkáte? Neoplatili jen Xaverovi ono video, které podle některých „přepískl“?

Ráček Šídlo by podle mého udělal líp, kdyby místo kravin a rádoby satiry navštívil logopeda, protože utrpení při sledování jeho výstupů je obdobné jako při sledování moderátorského umění selfie mistryně Smetanové. Xaverovi zajisté oplatili jeho video, v němž se o ambiciózní redaktorce Seznamu zmínil, dle mého však oprávněně. Z mého pohledu šlo o trapný atak, který je však pro týmy Šídlova typu typický.

Xaver Veselý je v poslední době ve válce nejen se Seznamem, ale také s ČT. Konflikt zažil třeba s Norou Fridrichovou. Proč myslíte, že je na něj najednou tak zaostřeno, je to kvůli rozhovorům s prezidentem Zemanem, nebo v tom hraje roli něco jiného?

Jde v zásadě o tři základní body. Zaprvé, a to je nejdůležitější, Xaver myslí vlastní hlavou, kterou nemá, nenosí jen proto, aby mu nepršelo do krku, a nepatří jako jedna ze světlých výjimek, nebo černých ovcí, není-li toto přirovnání už za únosnou mezí politické korektnosti, do partičky samozvaně vyvolených prý hlídacích, za mě spíše štěkajících, jorkšírů, kteří prorežimně, hurá EUropansky a uvědoměle drží krok a hubu.

Zadruhé, není mistrem ve skoku do řeči jako značná část veřejnoprávní a Bakalovy úderky, navíc přistupuje ke všem hostům bez výjimek stejně, alespoň co mohu soudit. Což výběrový režim výše zmíněných, kdy těm z řad tzv. demobloku, politických neziskovek, Milionu chvilek či jiných liberálně progresivních hostů málem leští anální otvory a druhé de facto lynčují, není schopný pochopit a v blbosti nebo tendenčnosti to zvou podbízivostí.

A zatřetí se coby nesouvěrec a jejich třídní nepřítel odhodlal kandidovat do rady naší, vaší a hlavně jejich eurounijní ČT. Víte, aktivistka Nora, která coby veřejnoprávní, opakuji veřejnoprávní, veřejnoprávní rádoby novinářka kvičí na protivládních demonstracích po boku politických neziskovek, fotí se s jejich odznáčky a na sociálních sítích si hrdinně dělá srandu z většiny obyvatel České republiky, je smutnou osobou, z níž arogance, nenávist a zloba stříká na první dobrou.

Mimochodem zrovna tento týden mě přítelkyně upozornila na kousek pozapomenuté historie a typického dvojího metru. „I když to většinou nedělám, mojí povinností je poděkovat moderátorce za férové vedení debaty,“ uvedl prezident Miloš Zeman na adresu Světlany Witowské po prezidentské debatě mezi ním a postrachem králíkáren známým též pod přiléhavou přezdívkou Nevím. Ne, že bych to paní Witowské přál, ale nevšiml jsem si, že by tato pochvala vyvolala jakékoliv kritické reakce, pohoršení, pobouření a plivance ze strany těch správných lepších novinářů, jako v případě Xavera, kterému krom jiného nemohou odpustit, že ho za rozhovor prezident, nebo snad i premiér, pochválil. Ať mi tohle vysvětlí narovnávači pravdy z Fridrichové, Wollnerova, Moravcova nebo Rosího úderek.

Pražský primátor Zdeněk Hřib se pochlubil, že Praha věnuje Bruselu lavičku Václava Havla. Od května bude zdobit veřejné prostranství v Parku Leopold před Evropským parlamentem. Máte radost? Je dobře, že exportujeme odkaz Václava Havla?

Stejně jako export liberální demokracie mečem nebo vývoz humanitárního bombardování je i vývoz laviček Václava Havla, za které platíme statisíce korun opět oné lepší partičce, samozřejmě výbornou věcí! Kult osobnosti a uměle vykonstruovaný mýtus se srdíčkem v podpisu je třeba šířit, i kdyby na chleba nebylo.

Jak jsem k tomuto nápadu psal, „Klaun! Je to klaun!“ burácely děti. Ale kdepak klaun, je to jen Hřib. Infikovaný srdeční chorobou, u WHO známou, myslím, jako „pravda a láska“. Jinak Hřib je parodie nejen na primátora, politika, ale hlavně na člověka. Ale že se takových hub ve vedení měst či jejich částí letos urodilo. Hřib, labilní Novotný, protežovaný psychopat Kolář.

Praha prý také uvažuje o pořízení vlastní družice. Ta by měla pro metropoli sbírat z oběžné dráhy data například o smogu, suchu či dopravní informace. Nákup by Prahu přišel na 15–20 milionů korun. Může se podle vás taková věc hlavnímu městu vyplatit? Je to palčivá otázka?

Ta otázka je pro mě stejně palčivá jako úvaha nad tím, jaká je velikost Hřibova mozku. Který dle mých indicií neexistuje. Ať se Praha, respektive její bystří představitelé, na tuto družici složí ze svého, koupí si ji i dalekohledy a kochají se.

Zakladatel hnutí Praha Sobě Jan Čižinský odhalil svou další iniciativu, 3 000 statečných. Má jít o novou politickou iniciativu, která pak vyjde do ulic. Má podle vás takový projekt šanci najít si své voliče? Není už uchazečů o liberální hlasy příliš?

Mám dojem, že uchazečů je více než voličů a prakticky hlavně díky Bakalovým médiím a České televizi a Rozhlasu a jejich ideologické nalívárně tu vzniká zdání, že snad takovou cestou chce krom pár nevzdělaných, starých, vidláků, xenofobů a nácků jít celá Praha a minimálně tři čtvrtě republiky. Ale jen ať se perou. Jak jde o koryta neznají tihle pseudoliberálové sestru. Abych využíval i genderově vyvážených přirovnání a nemohl být nařčen z misogynie.

Aktivisté nesouhlasící s krátkodobým pronajímáním bytů za pomoci služby Airbnb obsadili byt izraelského majitele v pražské Jindřišské ulici. Podpořit je přišel i primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a řekl, že by obce měly mít možnost krátkodobé pronájmy regulovat. Je podle vás v pořádku, že se primátor účastní aktivismu, který porušil práva majitele? Ozvaly se i komentáře o „obsazení bytu Židovi“. Co na to říci?

Že se jen potvrzuje má odpověď výše nad nesmyslností úvah o velikosti mozku páně Hřiba. Jednou pirát, vždycky pirát, ne? Ačkoliv mám k vybydlování center měst vinou podobných služeb rovněž výhrady, tak obsazování cizího majetku mi blízké není. To mě od dětství, díky bohu, vštěpovali i rodiče. U pan Hřiba zřejmě někde udělali chybu. Zřejmě opomenutím ochrany při sexuálních hrátkách.

Hnutí Milion chvilek spouští Štafetu pro demokracii. Nová série demonstrací a veřejných diskusí potrvá od konce února a vyvrcholí velkou akcí 2. června v Praze. Spolek chce akcentovat i společenské problémy, budou se tak řešit témata politická, socioekonomická i ekologická. Co podle vás bude výsledkem takového rozsáhlého „turné“?

Seriál z produkce ČT? Nebo celovečerní film? Všiml jsem si, že nejprotežovanější světová záškolačka Gréta už nějaký mít bude, tak proč ne ta rezavá česká? Díly by se mohli jmenovat třeba Zrození – Člověk v tísni hledá lídra; Zrození Milionu chvilek; Zrození Maxipsa Mináře; Milion chvilek proti Babišovi; Milion chvilek proti odprivatizování ČT; Milion chvilek proti trapnosti demobloku; Milion proti Benešové; Milion chvilek proti Křečkovi; Milion chvilek proti Maďarsku a Polsku a tak dále a tak dále donekonečna a ještě dál. A jak už jsem někde psal, pokud neumřeli, demonstrují dodnes.

