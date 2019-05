Publicista: Myslím na Okamuru a jsem rozpolcenej jako prd*l

Tomio Okamura odmítá, že by byl krajně pravicovým radikálem, který toleruje rasismus a jemu podobné naprosto nežádoucí chování. Argumentuje tím, že si jako poloviční Japonec užil šikanu na vlastní kůži a neklesl by na podobnou úroveň.

Publicista Jiří X. Doležal na sociální síti Facebook ocenil na Okamurovi ještě jednu věc. Dospěl k závěru, že se dokáže uživit jako obchodník. Nabízí např. krásnou japonskou keramiku. O to víc však nechápe, proč ze sebe Okamura dělá hlupáka v politice.

„Stran Babiše nebo Zemana mám jasno, stran Okamury jsem rozpolcenej jako prdel a vůbec ho nechápu. Snad je to, co dělá v politice, jen reakce na asi děsivou zkušenost dítěte – míšence vyrůstajícího v Japonsku. Historie Japonska ukazuje vztah tamních obyvatel k cizincům a míšencům vcelku výmluvně. Ale stejně je to divný: Na jednu stranu je jeho partaj jedna z nejpopulističtějších a nejhloupějších stran v ČR a na jeho meetingy chodí příznivci s hákáči na klopě. Na druhou stranu je jeho Japa Shop místem, kde se dá v Praze koupit nejkrásnější japonská keramika za velmi přijatelné ceny,“ napsal Doležal.

Jedním dechem dodal, že by Okamura v soukromé sféře uspěl mnohem lépe, kdyby se držel soukromé sféry. Získal by i mnohem lepší společenské postavení a těšil by se většímu uznání.

„A tak bych fakt rád věděl, proč ten člověk lezl do politiky, navíc s tak nesmyslným programem, aby se stal celonárodním symbolem hlouposti a populismu, když se zcela zjevně umí uživit – a velmi dobře uživit – dovozem a prodejem krásných a ušlechtilých designových děl. A kdyby dělal jen to, tak má mezi lidmi s IQ nad 90 za pár let řádově vyšší sociální statut, než když je jedním z bezvýznamných zvedačů paže v Parlamentu...“ dodal.

