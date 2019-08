Pučmeloud Petříček, směje se Ondřej Hejma. A rozjel se o „zeleném šílenství“ a „ptákovině“ na ČT

Podle Onřeje Hejmy letní telenovela odvolávání ministra Staňka pomalu končí. A ukazuje se prý, jak se nevyplácí nemluvit pravdu a zatajovat informace. Jan Hamáček dle jeho názoru udělal svou první chybu, že podlehl tlaku kulturní fronty a odvolal Antonína Staňka, a to bez seriózního zdůvodnění. Miloš Zeman tohleto prý okamžitě vycítí a říká si: „To je pošušňáníčko, já jim dám, já jim ukážu.“ „A dal jim a ukázal, udělal z nich naprostý šašky,“ zhodnotil situaci zpěvák. Strunu prý Miloš Zeman nepřetáhl a ještě ukázal, že žádná ústavní krize není. „To je čistě politická krize, politická nedohoda, jak říkám, lidi neřikaj pravdu a on ukázal, že když se ta pravda neřiká, tak se potom prohrává.“ Anketa Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2867 lidí

Michal Šmarda podle Hejmy promarnil příležitost ukázat, že by byl dobrý ministr. A zdůraznil, že Šmarda byl proti vstupu ČSSD do vlády. Shodl se s Andrejem Babišem, že by Šmarda ve vládě škodil. Xaver Veselý se optal, kdo tedy ministrem bude, a žertem zmínil ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Hejma uznal, že v těchto ohledech má Veselý větší přehled a moderátor zmínil jméno sociálního demorkata Jana Birkeho. Hejma prohlásil, že je to konec konců jedno, protože na podzim nás čekají důležitější kauzy jako audity a „Čapák“. Promluví prý „pýthie“ (věštkyně – pozn. red.) Lenka Bradáčová a bude se vědět, zda je Babiš košer.

Xaver Veselý pak přešel na svůj rozhovor s Milanem Chovancem. Hejma mínil, že na Chovancovi se typicky ukazuje příběh sociální demokracie. A připomenul, že bývalý ministr vnitra byl účastníkem lánské schůzky s Milošem Zemanem a následně to, co se na ní říkalo, „vyzvonil“ Bohuslavu Sobotkovi a tím se definitvně přidal na jeho stranu. Chovanec je údajně typický příklad nesrozumitelného sociálního demokrata, u kterého se neví, kde vlastně stojí, protože je proti Hamáčkovi i proti Zemanovi. Milan Chovanec ČSSD



Padlo také několik slov o Gretě Thunbergové. „Zelené šílenství“ se podle Hejmy stává dominantní myšlenkou Západu. „A to proto, že oni už žádný jiný myšlenky nemaj,“ mínil. „Teď to přichází z Německa, že jo. Zelený v Německu jdou totálně nahoru, protože voni nevědí, co si maj myslet, co maj říkat. Voni by jinak museli říkat, že to Angela podělala. To se jim nechce, tak se upnou na tu zelenou filozofii a dostává to ty obludný rozměry. Ministr Petříček chce pěstovat čmeláky, přeci, na ministerstvu zahraničí, jsem zachytil. Vrchní Pučmeloud... asi ne. To jsou gesta, Petříček patří k tý progresivistický probruselský… Ten už musí s nima, takže čmeláci. Já se ptám, co sršáni, to je diskriminace,“ žertoval Hejma a Xaver Veselý doplnil, že zapomínat by se nemělo ani na pověstné motýle. O Gretě Thunbergové si prý nic špatného nemyslí, zato o těch, kdo ji kontrolují a programují, ano.

Řeč přišla i na chystaný pořad ČT o dezinformacích. „Ptákovina na entou, jinak se to říct nedá,“ zhodnotil Ondřej Hejma plánovaný program ČT. Podle něj se bude jednat o skrytou občanskou výchovu zamaskovanou „sympaťákama“ Alešem Hámou a Halinou Pawlovskou. Prý se jedná o propagandistickou válku mezi Východem a Západem, kterou Západ momentálně prohrává. Západ podle něj prohrává proto, že svým občanům věci zatajuje nebo je bagatelizuje. Dodal, že přesně takto se zatajovalo za komunismu, a proto Východ tehdy prohrával. „Teďko bagatelizujeme závažný témata, jako je migrace, celej ten klimatickej alarmismus, genderový šílenství, to nám cpou 24 hodin denně a o vážnejch věcech prostě nemluvěj, a když pak člověk na Facebooku zachytí článek z opačný strany, tak má tendenci tomu víc věřit, protože si říká: ‚Aha, to nám neřekli‘,“ shrnul Hejma.

Celý pořad ZDE

