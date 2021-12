Půjdu po vás. Rakušan dostal vzkaz, po kterém bude rád za ochranku

reklama

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 36% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7944 lidí

„Slabinou je, že pokuty jdou do správního řízení, říká pan Rakušan. Rád by, aby toto byrokratické řízení bylo odstraněno, abychom ty pokuty vymáhali úplně na místě,“ citoval dále Olbert a přidal i slova Markéty Adamové Pekarové, která si také stýskala na vymahatelnost opatření a navrhovala tvrdší opatření. Ale za nejvíce problematickou vidí větu Martina Kupky, kterou zopakoval několikrát: „Lidé se musí chtít podvolit.“ Dodejme, že slova o podvolení jsou ovšem mezinadpisem Lidových novin. Nicméně Kupka prohlásil: „Stačí projít provozovny a dát jasně najevo, že se to bude vymáhat a kontrolovat. A že je to nezbytné pro účinný boj proti pandemii koronaviru. Osvědčilo se nám to, není to beznadějné.“

„To je ta demokratická strana, kterou jsme volili. ODS je to,“ komentoval a zmínil, že Rakušan celou věc korunoval tím, že řekl, že nasazení strážníka nemusí stačit, když preferuje nekonfliktní řešení a domluvu. „Pravděpodobně přijde armáda,“ odhadl Olbert.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko?

„Takže, pane Rakušane, pane Kupko, paní Pekarová. Vy jste byli zvoleni našimi hlasy. Vy zastupujete lid. Vy nejste monarchové, nejste ti, kterým patří tato země. Vy nejste ti, kteří mohou vydávat bezmezná opatření. Vy musíte ctít zákon, ctít Ústavu České republiky,“ vzkázal.

„Jestli se budete chovat ještě hůř, než duo Hamba (Hamáček – Babiš, pozn. red.), tak pro vás zbyde pouze soud a vězení. Já se nikdy nespokojím s tím, že udělám kompromis výměny vládní moci za vaši beztrestnost. To, co děláte, není jen strašení občanů. Je to vydírání. Je to trestný čin. Takže, pane Rakušane, jestli začnete vaši represi praktikovat v praxi, tak první, kdo bude stát ve dveřích, budu já. A věřte mi, že vy do soudného dne nebudete mít klid, protože mě budete mít pořád za sebou. A nejsem to jenom já. Jsou nás tisíce. A vy si myslíte, že policisté a městští strážníci jsou na vaší straně? Zeptejte se jich,“ sliboval Olbert až biblicky.

„Naposled vás vyzývám, ctěte Ústavu České republiky. Ctěte právo. Ctěte naše zákony. A ctěte naše osobní svobody. Jinak bude zle,“ zakončil Jakub Olbert ze Chcíplého psa.

Vzkaz dnes zanechal i Vít Rakušan, který se v něm nechtěl zabývat tím, kdo za co může a co zanedbal. Vyzýval k zodpovědnosti, kterou dle předsedy STAN je možné jedině ochránit staré a nemocné, členy rodiny a přátele a známé. „Budeme dodržovat všechna ta opatření, byť o nich sami pochybujeme. Budeme sami se zříkat našich sociálních kontaktů. A možná té zábavy v tom našem životě bude zase o kousek méně. Je to nepříjemné,“ nabádal Rakušan, jak zvládnout situaci, která se podle posledních zpráv lepší.

„Ale já mám jednu sousedku. Je to zdravotní sestřička. A ona brečela. Protože si myslela, že ona nikdy, ale nikdy nezažije tu jedinečnou strašnou zkušenost loňského roku. Situaci, kdy jí umírají na oddělení lidé v takové míře jako nikdy předtím. Odchází domů vysílená, přichází do práce vysílená, psychicky a fyzicky. Nenadávejme zdravotníkům, oni za to nemohou. Naopak, pokloňme se jim, poděkujme jim. A držme jim palce. Držme jim palce tím, jak se sami budeme chovat. To jim totiž pomůže,“ přidal osobní příběh.

Situaci dle Rakušana zvládneme. Slíbil, že se nebudou opakovat staré chyby. A doplnil, že ke zvládnutí je potřeba společnost, která drží pohromadě. Naopak nejsou potřeba příkopy. „Pojďme držet pohromadě. Abychom si užili Vánoce, abychom se definitivně z téhle lapálie dostali,“ zakončil svou prosbu.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Martin Kupka se proti slovům Jakuba Olberta vymezil: „Ohrazuji se proti lživé kampani, která je vedena vůči mé osobě a nově vznikající vládě. Spolek dezinformátorů, který si poeticky říká Chcípl PES, se mi snaží agresivně podsouvat v demokratických zemích naprosto neakceptovatelný výrok 'Lidé se musí chtít podvolit' Chci všechny ubezpečit, že takovou větu jsem nikdy nevyslovil a ani nevyslovím. Jsem si jist, že každý člověk vidí jasný rozdíl ve volání po dodržování pravidel a totalitnímu povinnému 'podvolení se'. Ze strany výše jmenované pseudoiniciativy se jedná o hloupou manipulaci, proti které se samozřejmě budu bránit.“

Psali jsme: Otevřeme Česko: Tímto výrokem se budoucí ministři dopustili vlastizrady Když Kalousek, tak i Rakušan. Gazdík vysvětlil národu, že by byl skvělý prezident Rakušan na ČT lhal. O Michalikových aktivitách věděl, a dobře „Máme deset dní klid! Snad pochopí, jak šlape po našich právech,“ demonstranti se na Letné vysmáli Vojtěchovi, že má covid

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.