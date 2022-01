Pusťte mě k tomu, vím, jak by se to mělo dělat, uvažuje o svém prezidentsví Kalousek

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), jenž minulý rok opustil po 22 letech Poslaneckou sněmovnu, promluvil o svém návratu do politiky; láká ho funkce prezidenta republiky. V rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že do konce zimy se rozhodne, zda bude kandidovat na hlavu státu. Miloš Zeman je podle něj „extrém, který z Hradu dělá centrum moci“.

reklama

O kandidatuře na prezidenta Kalousek prý vážně uvažuje: „Přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat, a máte pocit, že vy byste to uměl, tak máte chuť říct lidem: Podívejte se, pusťte mě k tomu, já si myslím, že vím, jak by se to mělo dělat. Takže v téhle intenci o tom přemýšlím. A nějak se budu muset rozhodnout do konce zimy. Ať už se rozhodnu jakkoliv, tak bych se velmi rád účastnil diskuse, jak by se to mělo dělat, ať už tím prezidentem bude kdokoliv,“ říká Kalousek.

Původní zdroj ZDE

Kritizuje současného prezidenta Miloše Zemana za snahy ze systému parlamentní demokracie udělat poloprezidentský systém. „Když se podíváte na výkon funkce jeho mandátu za Babišovy vlády, tak Miloš Zeman byl mnohem víc koaliční partner než prezident. Dokonce strana Zeman měla ve vládě svoje ministry, které si tam prosadila. A strana Zeman spolurozhodovala o vládních rozhodnutích. A to přesně není úkol prezidenta,“ míní Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zeman je prý extrém v tom, že dělá z Hradu nějaké centrum moci. Alternativní k vládě, nebo alternativní k Parlamentu ČR. „Miloš Zeman je samozřejmě extrém. Ale ti prezidenti před ním to dělali také,“ dodává Kalousek, který by i tohle chtěl změnit.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

„Podle mého názoru by ta funkce měla být vykonávána neskonale civilněji. Proto občas říkám, že by bylo ideální, kdyby svoji běžnou agendu řešil prezident někde jinde než na Hradě. Je v tom velká síla, je v tom velký symbol. Ten Hrad a to shlížení svrchu,“ pokračuje Kalousek.

„Potřebujeme prezidenta, který bude výkonem své funkce parlamentní demokracii posilovat. Nikoliv oslabovat. To znamená, že konečně bude akceptovat, že on není konkurentem premiéra, že není alternativní vláda a nebude se snažit kolem Hradu vytvořit mocenskou skupinu,“ uzavírá Miroslav Kalousek.

Psali jsme: Podívejte se večer na můj projev, vyzývá Fiala. Narazil. Kalousek přepne program Jak se Piráti „střelili do hlavy“. Skvělý start a záplava chyb, které Bartoše připravily o sny Kalousek má jít do správní rady VZP. Nominuje Válek Trafika pro Vojtěcha. Naprostý výsměch. Kalousek je zhnusen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama