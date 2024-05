Putin i Zelenskyj. I celý Brusel. Zděšení z atentátu na Fica spojilo svět

reklama

Slovenský premiér Robert Fico (SMER-SD) byl po jednání svého kabinetu postřelen. Ochranka ho následně rychle odvedla, načež byl Fico převezen do nemocnice v Banské Bystrici. Jeho stav by měl být vážný, údajně byl zasažen dvěma až třemi ranami.

Útok na Fica odsoudili všichni lídři sousedních států Slovenska.

„Byl jsem hluboce šokován ohavným útokem na mého přítele, premiéra Roberta Fica. Modleme se za jeho zdraví a brzké uzdravení! Bůh žehnej jemu a jeho zemi!“ napsal na sociální síť X maďarský premiér Viktor Orbán.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

K „šokující zprávě ze Slovenska“ se vyjádřil také polský premiér Donald Tusk: „Roberte, mé myšlenky jsou v této velmi těžké chvíli s tebou.“

Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 15, 2024

Aby byl Fico co nejdříve v pořádku, si přeje i premiér Česka Petr Fiala. Ke svému vzkazu na X připojil i důsledné varování, že pro násilí ve společnosti není místo. „Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo,“ uvedl Fiala.

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

S přáním brzkého uzdravení se připojil dále rakouský kancléř Karl Nehammer. „Atentát na mého slovenského kolegu Roberta Fica mě hluboce šokoval. Před několika dny jsme spolu telefonovali a intenzivně hovořili o bezpečnostních otázkách. Přeji mu brzké a úplné uzdravení!“ vzkázal Ficovi na Slovensko. „Nenávist a násilí se v našich demokraciích nesmějí prosadit a je třeba proti nim co nejrozhodněji bojovat!“ dodal podobně jako český premiér.

Der Anschlag auf das Leben meines slowakischen Kollegen Robert Fico schockiert mich zutiefst. Erst vor wenigen Tagen haben wir telefoniert und intensiv über Sicherheitsthemen gesprochen. Ich wünsche ihm rasche und vollständige Genesung! Hass und Gewalt dürfen in unseren… — Karl Nehammer (@karlnehammer) May 15, 2024

Útok proti premiérovi „sousedního partnerského státu“ odsoudil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, který obyvatelům Slovenska vyjádřil solidaritu. „Útok na slovenského premiéra Roberta Fica je otřesný. Důrazně odsuzujeme tento násilný čin proti hlavě vlády našeho sousedního partnerského státu. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby se násilí nestalo normou v žádné zemi, formě ani sféře. Upřímně doufáme, že se Robert Fico brzy uzdraví, a vyjadřujeme solidaritu s obyvateli Slovenska,“ uvedl prezident Zelenskyj.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

„Jsem hluboce otřesen zprávou o zbabělém atentátu na slovenského premiéra Fica. Násilí nesmí mít v evropské politice místo. V těchto hodinách jsem v myšlenkách s Robertem Ficem, jeho rodinou a občany Slovenska,“ připojil se také německý kancléř Olaf Scholz.

Die Nachricht vom feigen Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico erschüttert mich sehr. Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil útok dokonce ve Ficově rodném jazyce: „Som šokovaný streľbou na slovenského premiéra Roberta Fica. Tento útok dôrazne odsudzujem. Moje myšlienky a solidarita sú s ním, jeho rodinou a slovenským národom.“

Som šokovaný streľbou na slovenského premiéra Roberta Fica. Tento útok dôrazne odsudzujem. Moje myšlienky a solidarita sú s ním, jeho rodinou a slovenským národom. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2024

„Tato hrozná zpráva mě šokovala. Všichni myslíme na premiéra Fica a jeho rodinu,“ napsal premiér Velké Británie Rishi Sunak.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

„S hlubokým šokem jsem přijal zprávu o zbabělém útoku na slovenského premiéra Roberta Fica. Všechny mé myšlenky jsou s ním, jeho rodinou a mým přítelem, slovenským lidem. Také jménem italské vlády bych ráda vyjádřila co nejostřejší odsouzení všech forem násilí a útoků na základní principy demokracie a svobody,“ vzkázala do světa italská premiérka Giorgia Meloniová.

Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico.

Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco.

Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la piu ferma condanna di ogni forma di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 15, 2024

Na Fica i jeho rodinu myslí též předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

„Důrazně odsuzuji podlý útok na premiéra Roberta Fica. Takové násilné činy nemají v naší společnosti místo a podkopávají demokracii, naše nejcennější společné dobro. V myšlenkách jsem s premiérem Ficem a jeho rodinou,“ napsala na X von der Leyenová.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Roberta Metsolaová útok odsoudila jménem celého Evropského parlamentu. „Jsem šokována hrůzným útokem na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové. Jménem Evropského parlamentu odsuzuji tento násilný čin. V myšlenkách jsem s ním a jeho rodinou v této velmi těžké chvíli,“ uvedla.

Shocked by the horrific attack on Slovak Prime Minister Robert Fico in Handlova.



On behalf of @Europarl_EN, I condemn this violent act.



My thoughts are with him and his family during this very difficult moment. — Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

„Jsem šokován a zděšen postřelením premiéra Roberta Fica. Přeji mu sílu k brzkému uzdravení. V myšlenkách jsem s Robertem Ficem, jeho blízkými a obyvateli Slovenska,“ vzkázal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na sociální síti X.

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 15, 2024

K útoku na Roberta Fica se vyjádřil také prezident Spojených států amerických Joe Biden. On i jeho manželka Jill Bidenová se za Ficovo brzké uzdravení budou modlit, americké velvyslanectví je připraveno pomoci. „Se znepokojením jsem přijal zprávy o útoku na slovenského premiéra Roberta Fica. Jill a já se modlíme za jeho brzké uzdravení a myslíme na jeho rodinu a lid Slovenska. Odsuzujeme tento hrozný násilný čin. Naše velvyslanectví je v úzkém kontaktu se slovenskou vládou a je připraveno pomoci,“ uvedl Biden v oficiálním prohlášení Bílého domu.

Ve zprávě Zuzaně Čaputové útok jako „neospravedlnitelný“ popsal prezident Ruské federace Vladimir Putin. „Tento zrůdný zločin nelze nijak ospravedlnit. Roberta Fica znám jako odvážného a silného člověka. Pevně doufám, že mu tyto vlastnosti pomohou přežít tuto obtížnou situaci. Vyřiďte mu, prosím, slova nejupřímnější podpory a přání brzkého a úplného uzdravení,“ cituje Putina agentura Reuters.

