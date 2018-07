Putin je malý. Jak to, že Putin není mokrý? V Rusku se to vůbec nemělo pořádat, zakončil Bosák na ČT mistrovství světa

Přímý přenos z finálového zápasu přenášela i veřejnoprávní Česká televize. A komentátor Jaromír Bosák se nemohl dočkat toho, až skutečně k vlastním oceněním hráčům dojde. Přišlo mu příliš dlouhé čekání na tři hlavy států, které se jej účastnily – chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovićová, francouzský prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimir Putin.

Anketa Kdo je lepší člověk? Andrej Babiš 88% Miroslav Kalousek 12% hlasovalo: 1655 lidí

„Čeká se na příchod těch nejvyšších představitelů, i když co se týká výšky, tak u ruského prezidenta to příliš neplatí. Přestože to leckdy na fotkách vypadá, že má Putin výšku ruského medvěda, ve skutečnosti je to trošku jinak,“ poznamenal Bosák s tím, že jde o lehkou ironii. Grabarovou Kitarovićovou pak označil jako šarmantní dámu.

Když pak začalo při gratulacích silně pršet, Bosák uvedl: „Kdyby se nečekalo na pány prezidenty, mohli být kluci v suchu.“ A dalšího komentáře se dočkal i prezident Putin, a to poté, co nad jeho hlavou byl roztažen velký černý deštník. „Na prezidenta Putina nesmí pršet,“ řekl spolukomentátor. A Bosák dodal, že považuje za zvláštní, že deštníku se nedočkala i chorvatská prezidentka. Podle Bosákových slov měl prezident Putin pokynout ochrance, aby dala deštník nad dámu.

„Už třeba proto, že prezident Putin nevydá za účes tolik jako chorvatská prezidentka,“ poznamenal Bosák. Nakonec se deštníku dočkala jak chorvatská prezidentka, tak francouzský prezident Emmanuel Macron. „To to trvalo,“ říká Bosák. „Už je to jedno, je to jako když budete chtít utopeného pověsit,“ poznamenal k tomu, že všichni jsou mokří, Bosák.

„Ruský šampionát je minulostí,“ řekl Bosák s tím, že šampionát byl dobře zorganizovaný. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ míní Bosák. Zda měl na mysli například i to, že v průběhu druhého poločasu finálového zápasu vtrhli na hřiště aktivisté ze skupiny Pussy Riot a přerušili tak utkání, lze jen těžko říct.

„Putin pod deštníkem. Na chorvatskou prezidentku a francouzského prezidenta prší. Putin je gentleman,“ nechal se slyšet aktivista Jakub Pitron.

„Joo, až zas bude někdo nadávat, že se náš fotbal tomu francouzskému ani zdaleka nevyrovná, ať si vzpomene na ty dny, kdy jsme za každou cenu odmítali uprchlíky,“ poznamenal v narážce na tým novinář Vojtěch Srnka.

Obdobný postřeh měl i advokát Tomáš Tyl. „ČT tvrdí, že vyhrála Francie. Tak proč ukazují tým Afričanů?“ poznamenal Tyl.

Obdobně pak zareagoval i diskutér pod statusem Andreje Babiše (ANO), českého premiéra, který gratuloval mistrům světa k vítězství. „Umím si představit, jak je Emmanuel Macron teď asi pyšný na svůj tým,“ poznamenal Babiš.

„Svět teď vidí Rusko, jaké je: Na trávníku stojí ruský a francouzský prezident a chorvatská prezidentka. Spustil se liják. Nad Putinem okamžitě vyrostl deštník, na Macrona a Kitarovičovou pršelo. Hostitele Putina ani nenapadlo, že by svůj deštník nabídl dámě. On je přece ten nejdůležitější. Hlavně kvůli němu se přece to mistrovství pořádalo...“ napsal pak také k mistrovství světa předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Psali jsme: Babiš srovnal účty: Ponižovali nás. Pokrytci. A takto je to ve skutečnosti s politikou USA Katastrofa byla blízko. Zdroje z ČSSD: Minulý týden jsme se málem rozpadli Ministři vnitra jednali v Innsbrucku o řešení migrace Kabourková: Těšíme se na pěkný fotbal, plný šancí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef