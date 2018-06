Putin poslal pozdrav do Prahy. Ostře se ozval Pavel Žáček

Putinovo poselství dnes zveřejnil Kreml. Sdělil v něm například, že zájem o fórum projevila vedení univerzit, uznávaní vědci a představitelé kultury. „S potěšením oznamuji, že zájem o účast na fóru mají zájem představitelé vládních úřadů, regionálních orgánů, uznávaní vědci a zástupci kultury,“ stojí v prohlášení.

Uvádí se v něm rovněž, že tématy fóra jsou jak aktuální každodenní problémy, tak významné historické otázky. „Pozornost bude věnována hlavně spolupráci v oblasti vzdělávání a společné práci při záchraně našeho společného kulturního a duchovního dědictví,“ pokračuje poselství. Putin doufá, že diskuse poslouží k „upevnění dvoustranné humanitární spolupráce, jež je tradičně důležitou součástí rusko-českých vztahů“.

V Praze se česko-ruské fórum odehrává poprvé. Trvat bude celý čtvrtek a celý program začne v Černínském paláci. Hlavní témata budou dvě. „Jedno navrhovala ruská strana, tedy digitální ekonomiku, vzdělávání, vědu a nové technologie. My jsme recipročně dávali návrh na otázku diskuse o archivnictví. Z naší strany je to pokus získat archivní informace o událostech, které republika letos oslavuje. To se týká legií, osmatřicátého roku. Zejména těchto věcí,“ řekl pro Echo24 ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák.

Oficiálně stojí z ruské strany za vznikem fóra Státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO). Z české strany zaštiťuje organizaci fóra Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV). Ten spadá pod ministerstvo zahraničí. Kritici však poukazují na možnou zneužitelnost pro ruskou propagandu. To, že memorandum o vzniku tohoto fóra podepsal loni v listopadu prezident Miloš Zeman na návštěvě v Rusku, vyvolalo reakci v podobě nesouhlasného otevřeného dopisu, který podepsalo několik osobností.

Před samotným zahájením společenské akce se tak ozvali i někteří historici, kteří kritizovali krok ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry. Šéf ÚSTR totiž přijal pozvání na fórum, kde se chtěl pokusit získat archivní informace o některých důležitých událostech. Ředitel Hazdra se však dle informací serveru Aktuálně.cz na fóru neobjeví, také kvůli velké kritice. „Velké emoce to vyvolalo u tří historiků, spojených s bývalým vedením ÚSTR. Ne, že bych podobnou odezvu přímo čekal, ale počítat se s ní dalo, nijak mě neudivuje,“ uvedl před zahájením fóra pro Echo24 Zdeněk Hazdra. Místo něj přijde badatel Adam Hradilek.

Hazdru za jeho počínání kritizuje i bývalý ředitel ÚSTR Pavel Žáček, který prý vůbec nechápe, proč se současný šéf Ústavu snaží získat archivní informace. „Ředitel Hazdra se od svého nástupu nijak neangažoval v průniku do ruských archivů, zjevně ani netuší, že jsme se o to na začátku pokoušeli a jak je to složité,“ zdůraznil Žáček. Podle něj jde o vyvrcholení působení Zdeňka Hazdry v čele ÚSTRu. „U pana ředitele najdete velmi málo věcí, které by Ústav nepoškozovaly,“ dodal Pavel Žáček.

Podle svých slov se Hazdra plánoval zúčastnit pouze jednoho bloku fóra, a sice toho, který bude věnován archivům. „Mám o tom fóru pochybnosti, to nebudu tajit. Taky jsme dost zvažovali, jestli se ho v nějaké míře vůbec zúčastnit. Ale nakonec jsme se rozhodli dát přednost dobré vůli. Uvidíme, jak se ta akce vyvine a zda něco přinese,“ řekl s tím, že se může stát, že ruská strana bude chtít naši účast jen využít k propagaci svých zájmů.

„Jenomže neúčast by využila stejně: měla by argument, že se s námi nedá spolupracovat. Takhle má šanci ukázat, jestli tu spolupráci myslí opravdově,“ vyjádřil se již dříve Zdeněk Hazdra.

Česká strana si od fóra slibuje posun v dlouholeté snaze dostat se k materiálům, které by vyjasnily například osudy českých legionářů, období před počátkem druhé světové války, okolnosti komunistického převratu v roce 1948 či okupace Československa v srpnu 1968.

Proti ustavení fóra se už loni postavili bývalí čeští diplomaté, zástupci nevládního sektoru a odborníci na východní Evropu. Podle nich iniciativa bude sloužit jen jako propagandistický nástroj Moskvy.

