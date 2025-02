Putin selže, vzkažme mu to. Prezident Pavel dostal slovo na konferenci

Prezident Petr Pavel vidí situaci v Evropě optimisticky. „Vše, co jsme v posledních dnech viděli a slyšeli, nás může nutit hledět na situaci Evropy z pohledu poloprázdné a poloplné sklenice. Já ji vidím jako poloplnou, vidím pozitivní vývoj pro Evropu. Většina z toho, co jsme tu slyšeli, byla pro Evropu studenou sprchou. Ale to nám může pomoci získat více sebevědomí. Uvědomili jsme si, že toho můžeme spoustu zvládnout i bez americké vojenské podpory,“ zvedal Pavel sebevědomí Evropě po projevu amerického viceprezidenta JD Vance v Mnichově, kde zaznělo, že EU se jednání mezi Moskvou a Kyjevem nejspíš nezúčastní, protože pro ni není v plánech USA místo.

Podle Pavla by Evropa měla jednat velmi aktivně, pokud se evropské cíle začnou lišit od těch amerických. „Pokud jde o Ukrajinu, jsem zastáncem toho, abychom postupovali společně se Spojenými státy, ale pokud zjistíme, že jejich vize řešení války na Ukrajině je odlišná od té naší a nechává nás stranou, měli bychom jednat velmi aktivně. Měli bychom diskutovat o naší vlastní evropské pozici. O tom, jaké jsou naše červené linie, za které nepůjdeme. A hlavně jaké budou naše postupy ohledně koordinace s Ukrajinou,“ dal se slyšet prezident České republiky.

A připomněl i Mnichovskou zradu, kterou Francie a Velká Británie připravily Československu v roce 1938, kdy tyto země Adolfu Hitlerovi bez naší účasti předali české pohraničí. „Jsme v pozici, kdy budeme muset koordinovat náš postoj s americkými spojenci. Pokud máme převzít více odpovědnosti za Evropu, více zodpovědnosti za Ukrajinu, musíme být u jednacího stolu. Jinak bychom se vrátili k ‚mnichovskému duchu minulosti‘, o kterém Československo ví velmi dobře. Dohoda o zemi bez účasti země na jednání. Tentokrát u jednacího stolu o Ukrajině a o Evropě, ale bez Ukrajiny a Evropy,“ varoval Pavel.

Petr Pavel je toho mínění, že jsme v bodu zlomu, který nemusí být pro Evropu nutně špatný. „Měli bychom stát velmi sebevědomě, můžeme toho udělat mnohem víc. Jsme v bodu zlomu. A ano, přežili jsme mnoho zlomů, ale tentokrát věřím, že jsme ve zlomu, kde můžeme konečně vyrůst a ukázat, že jsme schopni převzít zodpovědnost. Některá opatření zdůrazněná představiteli Evropské unie mi dávají naději, že jsme na správné cestě, abychom byli na Ukrajině pružnější a flexibilnější,“ řekl Pavel optimisticky ve stínu jednání o příměří bez vůle a souhlasu Evropské unie.

Rusku bychom, dle Pavla, měli vzkázat jediné. Že selže. „Pokud se podíváme na cíle deklarované Vladimirem Putinem, tedy ovládnutí celé Ukrajiny, demilitarizace Ukrajiny, tak náš nejlepší přístup by byl říct mu, že, ať do svých cílů vloží jakékoliv úsilí, že prostě selže,“ poslal Pavel do Moskvy jasný vzkaz.

A že Ukrajina má právo určit si svou budoucnost v EU a v NATO. „Musíme vyjádřit své jasné odhodlání, že pokud Ukrajina chce být součástí Evropské unie a případně i NATO, jsou k tomu oprávněni, pokud splní všechny podmínky. A samozřejmě, pokud s tím budou tyto organizace souhlasit. A myslím si, že bychom s tím měli souhlasit,“ horoval za přijetí Ukrajiny nynější prezident ČR.

Když vypadne vojenská a finanční podpora Ukrajině ze strany USA, měla by podle Pavla začít s větší podporou Evropa. „Poskytovali jsme Ukrajině velkou vojenskou podporu, kterou můžeme ještě rozšiřovat, podpořit muniční iniciativy, dát jim více finančních zdrojů. Ale měli bychom také začít souběžně s tím, že jim poskytneme záruky o poválečné rekonstrukci. Protože to by byl jasný vzkaz Rusku, že počítáme s tím, že Ukrajina je na naší palubě,“ deklaroval Pavel jasné protiruské postoje.

Přihlásit bychom se měli o financování poválečné obnovy Ukrajiny. A poslat tím vzkaz do Ruska. „Pro Ukrajinu bychom mohli přijít s něčím podobným, jako byl Marshallův plán. Můžeme tím začít s přípravou Ukrajiny na vstup do EU. Můžeme tím Rusům ukázat, že lidé, kterým se smáli, budou mít mnohem lepší životní podmínky, než mají Rusové ve své vlastní zemi. Ukrajinci by měli svobodu cestovat, svobodu pracovat na území EU. Myslím, že to bude nejlepší ukázka ruského selhání na Ukrajině,“ těší se prezident Pavel.

A jaký budeme mít vztah s USA pod novou administrativou? „Jsme spojenci, ne konkurenti, to musíme Spojeným státům neustále připomínat,“ zdůraznil Petr Pavel.