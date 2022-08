Putin vydělá, Zelenskyj vydělá, Západ hru neprokoukl. Kuras přinesl nový pohled

OBZOR BENJAMINA KURASE Benu Kurasovi by všechny předpovědi, jak skončí válka, přišly komické, kdyby válka nebyla tak tragická. Stejně tak jako vyjádření politiků. Zmínil však pohled Alexandra Markovskyho konzervativního think-tanku London Centre for Policy Research. Ten říká, že na válce vydělává jak Putin, tak Zelenskyj. A je to Západ, kdo jejich východní hru neprokoukl. „Znamenitě cynický. Ale musíme mu přiznat špetku, ne-li úplně humoru, tak každopádně důvtipu,“ říká o tomto pohledu Kuras. Probral také návštěvu Tchaj-wanu a škodlivost vakcín.

Za poslední dva týdny se v západních médiích nahromadily všelijaké předpovědi pokračování či ukončení rusko-ukrajinské války a hodnocení jejích příčin a následků, od politiků i politologů. Jak byste je shrnul?

Takže podobný appeasement jako u Kissingera?

Vyjádřený zjednodušenou zkratkovitou trumpovštinou. Podobnou zjednodušenou corbynovštinou bývalý šéf britské Labour Party Jeremy Corbyn zahlásal omleté klišé, že Británie by neměla Ukrajinu vyzbrojovat, neboť tím válku prodlužuje. Jako by dnes nebylo jasné, že kdyby se Ukrajina nebránila, už by byla celá Ruskem obsazená, pročištěná od protiruských živlů a se zuby nabroušenými na další bývalé sovětské území. Pikantní je, že to řekl v arabské televizní stanici napojené na teroristy Hizbolláhu, s nimiž se tak rád kamarádí. Jak praví starý bonmot, „nejrychlejší způsob, jak skončit válku, je ji prohrát“.

Z jiné křišťálové koule vykoukalo britské Ministerstvo obrany (potažmo zřejmě vojenská rozvědka), že naopak by Ukrajina měla vydržet, protože „Rusku docházejí síly a začíná zoufat“. A že invaze Ukrajiny „se mu vrací jako bumerang“. Byly v ní zabity nebo zraněny desetitisíce ruských vojáků a Rusko se teď „uchyluje k náboru trestanců a mužů z nejchudších oblastí“. Zničeno je několik tisíc válečných vozidel a nahrazují je staré vozy a zbraně ze sovětské éry. Ty se projevují nepřesným mířením, což i vysvětluje velký počet zásahů civilních objektů a zabitých civilistů. Když se k tomu připočte chaotická organizace a slabé zpravodajství, „Rusko tento konflikt nevyhraje,“ ujišťuje ministerstvo.

Na mezinárodně právním poli na Rusko nejmíň deset lidskoprávních organizací připravuje žaloby za válečné zločiny, jichž podle ukrajinských informací Rusové spáchali 25 tisíc. U mnohých – jako jsou dokumentované masakry, deportace a znásilňování civilistů, nebo mučení a popravy zajatců – jsou dostatečné důkazy, ale 25 tisíc jich určitě nebude, komentuje časopis Newsweek. Ne všechny raketové zásahy civilních objektů a civilistů bude možné prokázat jako úmyslné, právě vzhledem k nepřesnosti zastaralé výzbroje, nebo jejich blízkosti vojenských objektů.

Pozoruhodnou komplexní analýzu války zveřejnil britský konzervatvní think-tank London Centre for Policy Research z počítače svého člena Alexadra Markovskyho (zřejmě ruského nebo ukrajinského původu), který se v konzervativních kruzích proslavil knihou „Liberal Bolshevism: America Did Not Defeat Communism, She Adopted It“ (Amerika komunismus neporazila, ale adoptovala).Ten se zamýšlí nad tím, kdo na Ukrajině může vydělat. A přichází se zcela novým pohledem: Vydělají Putin a Zelenskyj, z nichž ani jeden nechce válku skončit. Tragédií Západu je, že neprokoukl, jak „se tahle východoevropská hra hraje“. Ukrajina je prosáklá korupcí a Zelenského vláda je motivovaná miliardami dolarů od Západu. Těch miliard je od roku 2014 už přes 22. Dalších 750 miliard ještě Zelensky očekává od EU, IMF a jiných západních institucí. Mnoho z nich rozkradly – a zřejmě dál rozkrádají – podnikatelské, vojenské a politické mafie. Vznikla tu evropská obdoba Palestiny, která vydělává na tom, že stále prohrává, je litována, a tedy musí být podporována.

Rusko vydělá na zvýšených cenách energetiky a posílení rublu a tuto válku vnímá jako útok na západoevropskou ekonomiku. A dokud Západ potřebuje ruský plyn a ropu, tak bezděky financuje Ukrajinu i Rusko. Kromě toho s každým kusem vojenského materiálu ukořistěného poraženým ukrajinským jednotkám získává nejmodernější vojenskou techniku, kterou dává kopírovat svým zbrojařům. Sesumírováno: Moskva vydělává, Kyjev vydělává, americký zbrojařský komplex vydělává, Evropa krachuje.

Není to pohled přece jen dost cynický?

Znamenitě cynický. Ale musíme mu přiznat špetku, ne-li úplně humoru, tak každopádně důvtipu. Ale ještě jeden zajímavý pohled na válku se objevil v médiích izraelských. Tam podnikatel Leonid Nevzlin, který emigroval před Putinem, nazval dnešní Rusko „gang organizovaného zločinu“ a Putina „psychopat a vůdce mafie s pomstychtivým a zbabělým charakterem“. Když nemůže Ukrajinu dobýt, tak se ji pokusí zničit – včetně jejích proruských měst. A válka se povleče hodně dlouho. Západ si bláhově myslel, že v roce 1989 vyhrál studenou válku. Putin vrátil Rusům nostalgii po Sovětském svazu a touhu po jeho velikosti a obávanosti. A udělal z nich opět totalitní národ.

Celé pondělí jsme se třásli zvědavostí, zda Nancy Pelosi opravdu přistane na Tchaj-wanu a co na to řekne čínská komunistická vláda. Stalo se, odehrálo se, potřásla rukou prezidentovi a ujistila ho, že Amerika nenechá Tchaj-wan na pospas. Čína zahudrovala, vyhlásila týdenní obklíčení Tchaj-wanu. Troufne si Čína na Tchaj-wan jako Rusko na Ukrajinu?

Zatím spíš ne. Soudím tak z toho, že místo, aby mohutně pohorozila Americe, hrozí Britům. Čínský velvyslanec v Londýně varoval britské poslance, aby „netančili na popěvek USA“ a o cestě na Tchaj-wan raději nesnili. Pelosi tam ostatně jela proti vůli Bidenovy administrativy, která zdůraznila, že jde o návštěvu soukromou, ne oficiálně státní. Ona totiž Bidenova administrace dělá leccos, co nahrává Číně a škodí USA. Nejnověji to byl prodej ropy ze zásob pro krizové situace Číně. Což je dost zábavné, když Biden zároveň škemrá o víc ropy u arabských šejků. V Kongresu se zároveň snaží zabránit prosazení zákazu importu čínského zboží vyráběného v ujgurských koncentrácích.

Několik západních zemí zaznamenalo výrazný pokles porodnosti v prvním čtvrtletí letošního roku. Množí se lékařská zjištění poklesu plodnosti u žen i mužů. Lékaři, kteří tato data zveřejňují, zároveň upozorňují, že to začalo skoro přesně devět měsíců po zahájení anticovidového očkování. Souvisí to?

Nechci se pouštět na tenký led „dezinformací“ v oboru, jemuž nerozumím, ale tyto případy v posledních měsících zveřejňuje časopis Epoch Times, o jeho spolehlivé informovanosti se opakovaně přesvědčuji. Ten také mimochodem před několika lety jako první informoval o koncentrácích pro Ujgury a hlavně duchovní hnutí Falun-Kung. Jejich zprávy mainstream média taky dlouho ne-li přímo popírala, tak ignorovala. Možná je na čase opravdově prozkoumat informace o škodlivých následcích anticovidových vakcín, i kdyby to byly případy menšinové. Jsou zmiňovány už v nejméně desítce odborných lékařských časopisů. Zkusme si tedy vyjmenovat několik těch nejčastějších negativních případů zmiňovaných v lékařských zprávách a porodnostních statistikách.Tedy alespoň těch, kterým jakž takž rozumím.

Vakcína RNA u mnoha lidí oslabila imunitu na variantu Omikron, takže dostávají nákazu častěji i po očkování. Skvělým takovým příkladem byl nedávno čtyřikrát očkovaný Biden. Vakcína posiluje evoluci rezistentních virů, které obcházejí přirozenou imunitu, takže vzniká situace, kdy mnozí budou muset být očkováni opakovaně, neboť ztrácejí přirozenou imunitu. Vakcína narušuje, často bolestivě, menstruační cykly u zdravých žen reprodukčního věku a vyskytly se případy nechtěných potratů po očkování těhotných žen. Přiznal to i vrchní americký zdravotník a očkovací fanatik Dr. Fauci. Z nedávno zveřejněných testových dokumentů firmy Pfizer vyšlo najevo 118násobné zvýšení koncentrace toxinů ohrožující ovaria,a tudíž schopnost rodit. Časté jsou menstruační potíže včetně mnohem zesíleného krvácení. U mužů RNA vakcína poškozuje reproduktivní geny ve spermatu. Od listopadu 2021 vzrostl počet nechtěných potratů, mrtvých plodů nebo mrtvých novorozenců u očkovaných žen. Pokles porodnosti byl zaznamenán v desítce zemí, z toho až o 10–15 % v Německu, Británii, Švýcarsku a Švédsku. V Maďarsku 20 %, na Tchaj-wanu 23 %.

Ona „depopulace planety“, o níž hovoří „konspirační teoretici“ a „antivax dezinfomátoři“?

Jsou-li tyto informace podepřené fakty, tak o kolik procent se zřejmě asi nenarodí nové generace, dalo by se možná spočítat. Je to každopádně humánnější způsob depopulace, než přímé zabíjení, jímž nás straší „ultra-antivax-dezinformátoři“. Ale abych nebyl označen za konspiračního teoretika, jsem ochoten přiznat možnost, že si to někdo někde vymýšlí. Já jsem, starý dědek z čistě praktických důvodů, podstoupil tři píchnutí Astry s naprosto žádnými následky (koncentraci spermatu jsem si neměřil). Zato moje žena padesátnice po třetím Pfizerovi ležela v bolestech, horečkách a únavě tři týdny. Ale že jí to začalo půl dne po píchnutí, taky samozřejmě mohla být čirá náhoda. Akorát si myslím, že by bylo na čase, jsou-li to lékařsky zjištěná fakta, aby se to stalo legitimním námětem veřejné debaty. Bez trestního, profesního nebo mediálního postihu debatérů.

A co nového v kulturní revoluci?

University of London, která ráda zve na představení pro studenty komiky, jim dává podepisovat smlouvu, že jejich humor nebude obsahovat žádný „rasismus, sexismus, classismus (tj. třídismus)‚ ageismus (tj. věkismus), homofobii, xenofobii, islamofobii, antireligion nebo antiateismus.“ Zveřejnil to komik, jenž za těchto podmínek angažmá odmítl, a jehož rodiče poslali do Anglie do internátní školy už jako puberťáka – z Putinova Ruska.

