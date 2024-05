Ruský prezident Putin se podle všeho totiž bojí, že při případné další mobilizaci, kterou by potřeboval k úplnému vítězství nad Ukrajinou, by mu klesla ještě více popularita a ze země by utekly tisíce mužů. Zároveň agentura Reuters píše o tom, že Putin vyjádřil frustraci z toho, že jednání s Ukrajinou ohledně příměří chce zmařit Západ, stejně tak o míru nechce jednat – alespoň se to má domnívat ruský prezident – ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Slova o tom, že Rusko nechce „věčnou válku“, pak potvrdil ve svém komentáři také Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj je Rusko otevřené dialogu.

Ruská politická analytička Taťjana Stanovajová k tomuto tématu na svém twitterovém profilu uvedla, že Putin signalizoval už loni v září, že Moskva je připravena jednat. „Příměří je pro něj výhodné: umožnilo by mu ponechat si to, co už získal, politicky by oslabilo ukrajinské vedení, demotivovalo Západ od dodávek zbraní a poslalo by vojáky z fronty. Takto Putin hodlá vyhrát válku,“ zmínila a varovala před tím, že pokud Kyjev nezačne jednat, je možné, že Kreml na podzim anektuje Charkovskou oblast.

Reuters' exclusive is nothing new: since last September, Putin has been signaling that Moscow was ready to talk, only recently adding that a ceasefire should not be used to rearm Ukraine. As I wrote multiple times, Putin has never intended to take control over all of Ukraine by…