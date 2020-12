Pytlík Jindřicha Šídla vyděsil Česko. Hamáček se zhrozil, na Čechy už to je moc

reklama

Ministr zdravotnictví Jan Blatný obhajoval zákaz vydávání plastových kelímků s nápoji s sebou následovně: „Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a s jídlem.“

I když byl původní záměr ministra zřejmě chvályhodný, strhnul lavinu posměchu či dokonce zuřivosti u konzumentů. Prodejci se, nutno říci, legislativě okamžitě přizpůsobili a začali prodávat kávu s sebou v igelitových pytlících.

Proč už si nebudete moci koupit ani kávu nebo čaj s sebou? Vysvětluje ministr zdravotnictví.



Více na https://t.co/ECRPom8b3i. pic.twitter.com/6DiWDdgua5 — Aktuálně.cz (@Aktualnecz) December 11, 2020

Známý pražský novinář a komentátor Jindřich Šídlo neváhal a jeden takový pytlík si zakoupil, vyfotil a přidal na svůj facebookový profil. Ke snímku jen lakonicky připsal: „Já tomu nevěřil, ale je to pravda. Takhle se teď prodává kafe v centru Prahy. Pískej konec!!!“

A není jediný, kdo nemohl uvěřit. I ministr vnitra Hamáček na opatření reagoval slovy pro CNN Prima News: „Tohle už je moc. Tohle se prostě ministerstvu zdravotnictví nepovedlo. Je potřeba to opravit. V pondělí na vládě si k tomu řekneme víc. Musí se to vyjasnit,“ prohlásil. A dodal: „Kafe v pytlíku je vrchol absurdity. Chápu, že kolegové na zdravotnictví dělají maximum, nevyčítám jim to. Ale občas se něco nepovede a je potřeba připustit si to.“

K celé pytlíkové kauze se vyjádřil pro iRozhlas i ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Je to definitivně tak, že pokud si někdo něco koupí v okénku, tak si to může bez problému koupit. Ale nemůže to hned konzumovat. A je jedno, jestli je to káva, čaj nebo pivo. Kávu si můžete odnést do kanceláře.“

Havlíček k #pytlikgate (©? @jindrichsidlo):

„Je to definitivně tak, že pokud si někdo něco koupí v okénku, tak si to může bez problému koupit. Ale nemůže to hned konzumovat. A je jedno, jestli je to káva, čaj nebo pivo. Kávu si můžete odnést do kanceláře.“ https://t.co/Wmy80MPRlM — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) December 11, 2020

Šídlo toto vyjádření komentoval, tentokrát na twitteru, slovy: „Ano, děkuji, vysvětlení vicepremiéra Havlíčka je to poslední, co mi v celé kauze chybělo.“

Ano, děkuji, vysvětlení vicepremiéra Havlíčka je to poslední, co mi v celé kauze chybělo. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) December 11, 2020

Zajímavostí pro někoho může být, že českých pytlíků si všimli i v cizině. Twitterový účet německého Radia Politik sdílel vyjádření ministra Havlíčka s ironickým komentářem: „To je jasné. Kávu a nápoje si můžete koupit ‚na cestu‘, ale nesmíte je pít. Říká ministr hospodářství.“

Das ist klar. Sie können Kaffee und Getränke "to go" bei sich kaufen, dürfen diese aber nicht trinken. Sagt Wirtschaftminister @KarelHavlicek_ .#Tschechien #pytlikgate by © @jindrichsidlo https://t.co/pplJcllQMQ — Radio Politik #StayAtHome (@RadioPolitik) December 12, 2020

