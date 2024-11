Rada pro Fialu: Inspirujte se Trumpem, jeďte se zeptat lidí, co je trápí

„Co je to trumpismus? Trumpovy politické postoje jsou rozhodně pravicově populistické, proti volnému obchodu a proti imigrantům,“ napsal Lobkowicz na síti X vlastněné Elonem Muskem, který v Trumpově administrativě usedne na post ministra pro efektivitu.

Lobkowicz nakoukl i pod kapotu Trumpovy předvolební kampaně. Podle něho Trump záměrně děsil, strašil a vyhrožoval. „Trump důsledně popisoval stav Spojených států bezútěšnými slovy a označoval je za národ ve strašném nebezpečí, sužovaný bezprávím, chudobou a násilím, neustále ohrožovaný a vyhrožovaný, že ‚nezbude nic, absolutně nic‘,“ poukazuje Lobkowicz.

Zároveň u toho Lobkowicz vyzdvihuje Trumpovo tvrzení, že opravit systém USA může jen on. „Trump stále říká, že systém ‚může opravit‘ jenom on, a slibuje, že jako nový prezident bude jeho krédem ‚amerikanismus, nikoli globalismus‘. Jeho politika však bude upřednostňovat bohaté před méně majetnými,“ je přesvědčený Lobkowicz.

S označením za „populistického autoritáře“ pak Lobkowicz připomněl, že Trump odmítl omezení své exekutivy. „Trump jako ‚populistický autoritář‘ s radostí a hrdostí odmítl celou myšlenku omezení své moci jako exekutivy a nezajímá ho ústava a to, co umožňuje a nedovoluje,“ napsal.

A následoval výčet toho, co Donald Trump představuje a čím je. Trumpismus lze podle Lobkowicze připodobnit k fašismu. „Zvoleného prezidenta Donalda Trumpa lze tedy definovat jako ‚protiústavního autoritáře‘ a analogicky lze ideologii trumpismu označit jako fašistickou a formu totalitarismu. Kořeny tohoto nového ‚vlasteneckého‘ hnutí v USA a v Evropě lze nalézt v nacionalistických prestižních myšlenkách, v pravicových politikách oponujících socialismu a ekologickému liberalismu, v bílé nadřazenosti a rasismu a to vše zabaleno do křesťanské konzervativní ideologie,“ napsal na síti X Lobkowicz.

Stejný trumpismus se podle Lobkowicze řítí i na Českou republiku. A to ztělesněné hnutím Andreje Babiše. „Toto nové vlastenecké hnutí – jako emocionální oddanost národnímu státu – se v USA a v Evropě nabízí jako funkční předstíraná demokracie a politická náhrada sociálně otevřené liberální demokracie. Nechme se varovat ‚babismem‘, který se denně šíří na našich obrazovkách a sociálních sítích jako kopie trumpism a orbanism,“ zakončil své zamyšlení nad výsledky amerických voleb Jiří Jan Maria Melchior Lobkowicz.

Lobkowiczovo silné vyjádření pak příliš nekoresponduje s postojem Petra Fialy, který zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu neodsoudil, ale s Donaldem Trumpem si, jak tvrdí, volal. „Výborný hovor s Donaldem J. Trumpem! Poblahopřál jsem panu nově zvolenému prezidentovi k výhře ve volbách, hovořili jsme o Ukrajině, stejně jako o Izraeli a Blízkém východě. Také jsme vzpomněli jeho zesnulou manželku Ivanu a bavili se o prezidentových vzpomínkách na Prahu. Těším se na naši úzkou spolupráci!“ napsal premiér České republiky na Facebooku.

Zcela odlišně se pak na věc dívá konzervativní komentátor a vydavatel Martin Schmarcz. Ten volá po tom, aby se česká pravice u Donalda Trumpa inspirovala a aby vyrazila do chudých regionů a mluvila s lidmi. „Česká pravice by se měla inspirovat Trumpem. Objet si celou republiku včetně chudých a vyloučených oblastí, poslechnout si, co lidi trápí, a pak jim nabídnout konkrétní řešení. To pravicové bude vždy lepší než levicové. Viz USA,“ napsal na síti X Schmarcz.

Česká pravice by se měla inspirovat Trumpem.

Objet si celou republiku, včetně chudých a vyloučených oblastí, poslechnout si, co lidi trápí a pak jim nabídnout komnkrétní řešení. To pravicoví bude vždy lepší, než levicové. Viz USA. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) November 13, 2024

