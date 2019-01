Řada věcí se daří, spousta je rozpracovaná, hájí svou pozici Plaga

„Mým cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn. To je něco, co školství v posledních letech spíše škodilo. V každém případě jsou personální záležitosti vlády plně v rukou pana premiéra,“ uvedl Plaga. Premiér Andrej Babiš (ANO) na cestě po Asii ve čtvrtek odmítl spekulace médií komentovat. Uvedl pouze, že pokud by věc byla aktuální, nejprve by o ní hovořil s prezidentem, až poté s médii.