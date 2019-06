Řádení Filipa v Českém rozhlasu má pokračování. Vše odstartovala veřejnoprávní novinářka

Šéf komunistů Vojtěch Filip přišel s nápadem, že by novináři měli být volení a že by měli podávat majetková přiznání. Ve čtvrtečních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu upřesnil, že vážně mínil jen myšlenku s majetkovým přiznáním. Na novinářích nenechal nit suchou. Někteří z nich mu teď vrátili úder. Přidal se i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce občanům umožnit vhled do majetkových poměrů českých novinářů. Média prý pak budou transparentnější a omezí se možnost, že by novináři pracovali na něčí objednávku. Filip na vlnách Českého rozhlasu oznámil, že má informace o tom, že se to může dít, a celou situaci již řeší. Obrátil se na policii.

Rozčilují ho prý i jiné věci. „Víte, co mi nejvíc vadí? Když sedím v restauraci a opilí novináři vedle u stolu říkají: ‚tak koho odrovnáme zítra‘, to mi vadí,“ nedržel se zpátky šéf komunistů.

Filipova slova zaujala moderátorku Českého rozhlasu Marii Bastlovou. S nadsázkou se svých kolegů zeptala: „Tak přátelé, kdo z vás to byl?“

Publicista Martin Fendrych se podivil nad tím, že zmíněné novináře ještě nenapadl jistý „Falmer“, čímž narážel na Filipovo krycí jméno z doby před listopadem 1989, kdy dnešní šéf KSČM spolupracoval jako agent s komunistickou Státní bezpečností. „Výborný je to old spojení, že jako musej bejt opilí... Ten pán fakt zamrz v Kremlu,“ doplnil ještě Fendrych.

Bývalý novinář a dnešní starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný diskutující ujistil, že podobné řeči nevedl nikdo z Řeporyjského Echa.

Ondřej Kundra z Respektu se poté zeptal, jestli náhodou Filip nemluvil o některých novinářích ze stranických komunistických Haló novin.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka všem připomněl, že když byli komunisté u moci, v Československu přes 40 let, tak o likvidaci lidí jen nemluvili, ale rovnou ji prováděli. Nezdráhali se vraždit, mučit a nespravedlivě odsuzovat k mnohaletým trestům vězení své kritiky.

„Tak hroznější je, že komunisté o tom nemluvili, ale za střízliva soudruzi lidi likvidovali, a to doslovně... a dodnes to v některých zemích dělají a náš soudruh Filip k těmto zemím s obdivem vzhlíží,“ napsal doslova Jurečka.

