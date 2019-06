Ti novináři jsou placeni z veřejných peněz, tak se také mají veřejnosti zodpovídat. Zejména Nora Fridrichová to od Filipa schytala

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl předseda KSČM Vojtěch Filip. Posluchačům vysvětloval, proč přišel s nápadem, že by novináři měli být volení a proč by měli podávat majetková přiznání. Především na České televizi a její zaměstnankyni Noře Fridrichové nenechal nit suchou. Věnoval se také možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

„To byl titulek. Já jsem použil novinářské praxe, že něco je titulek a něco jiného je obsah. Já jsem to řekl redaktorce Hospodářských novin, protože oni to často dělají,“ rozjel se ve veřejnoprávním rozhlase Filip. Ve skutečnosti volit novináře nechce. Sáhl prý k záměrnému kroku, kterým chtěl upoutat pozornost a nevidí na tom nic špatného.

„Je v pořádku, když novináři upoutají pozornost titulkem a jiným obsahem?“ ptal se.

„Já opravdu chci zavést majetková přiznání pro novináře. To říkám zcela na rovinu, protože zejména novináři České televize, Českého rozhlasu i ČTK jsou placeni z veřejných peněz a měli by se ze své práce zodpovídat,“ uvedl host.

„Musím říci, že za mnou chodí mnoho voličů, voličů KSČM i jiných stran a ptají se, co uděláme s mediální scénou,“ pokračoval Filip s tím, že by voliči měli mít jistotu, že novináři nepracují na zakázku toho či onoho subjektu. Šéf komunistů má prý indicie, že se toto děje, a obrátil se kvůli tomu na policii.

Ještě prý nemá vymyšleno, kdo všechno by patřil do kategorie novinářů, ale přednostně by se rád věnoval médiím veřejné služby. Kritický je zejména k ČT. „Také jsem to včera pro Českou televizi řekl, že jsou pořady, které jsou zcela manipulativní,“ nedržel se zpátky Filip.

Poté si vzal na paškál přímo Noru Fridrichovou z pořadu 168 hodin České televize. Poukázal na její status na sociální síti Twitter, kde se rozepsala o nápadu zavést výhodné letenky pro občany starší čtyřiceti let do exotických zemí.

Fridrichová divákům internetové televize vysvětlila, že svůj status o tom, že by lidé nad 40 let mohli dostat letenku někam do zemí mimo EU, vznikl ve chvíli, kdy vyšla najevo závažná zpráva o předběžném závěru auditorů EU, podle nichž je český premiér i nadále ve střetu zájmů a stále uplatňuje vliv na svůj Agrofert, i když společnost převedl do svěřenského fondu.

„Vzhledem k tomu, že ta vláda je, teď se tedy dopustím dalšího hodnocení, taková intuitivně populistická, některé ty kroky tak působí, tak jsem si říkala, že v těchto momentech někteří politici tíhnou k tomu volit nějaká rychlá řešení, kterými odvedou pozornost od svého problému. A napadlo mě něco, co se bude týkat mě, takže by to byly ty letenky zdarma pro mou generaci. Mimo země EU proto, že tam jsou ty exotické destinace,“ uvedla.

Filip se na Noru Fridrichovou zjevně zlobil. „Ten twitterový účet Nory Fridrichové mi připadá opravdu za hranou. Já jsem také takový vtip udělal a jsem ochoten vám odpovídat. Ona se těm lidem vysmívá dál,“ rozčílil se. Zlobil se možná i proto, že si Fridrichová tropila žerty z jeho nápadu volit novináře.

„Předseda KSČM Filip chce, aby novináři byli do veřejnoprávních médií voleni. Nevíme, zda návrh nevznikl jen v důsledku horka, a proto startujeme předvolební kampaň. Nestojí za námi žádný holding, takže kandidujeme jako pořad, abychom se podělili o náklady. !VOLTE ČÍSLO 168!“ napsala k tomu v nadsázce na Twitteru. Nedomnívá se, že by tímto svým statusem ohrozila svou nestrannost zaměstnankyně ČT. Píše takhle od roku 2006 a šije do celé řady politiků. „Pořád stejně to jde vždycky na adresu těch, kteří jsou u moci,“ zdůraznila v internetové televizi.

Filip považuje kontrolu veřejnoprávních médií ze strany mediálních rad za nedostatečnou. Nelíbilo se mu např., jak Česká televize informovala o prezidentských volbách ve Spojených státech v USA. Ten večer prý někteří pracovníci ČT neodvedli profesionální výkon.

Téma uzavřel další kritickou poznámkou na adresu novinářů. „Víte, co mi nejvíc vadí? Opilí novináři vedle u stolu říkají ‚tak koho odrovnáme zítra‘, to mi vadí,“ nedržel se zpátky šéf komunistů.

Než se rozloučil s posluchači, vyjádřil se také k demonstracím proti předsedovi vlády Andreji Babišovi a Marii Benešové. Zatímco demonstrace proti Babišovi chápe, protože jde o druhého nejbohatšího Čecha, který dnes řídí vládu, u Marie Benešové prý demonstracím nerozumí. Benešovou považuje za profesionálku a domnívá se, že lidé, kteří proti ní demonstrují, možná nechtějí, aby ministryní spravedlnosti byla takováto profesionálka. U Babiše sice osobně žádné obavy nemá, ale uznává demokratické právo lidí demonstrovat.

Psali jsme: Válka u komunistů mezi Filipem a Skálou. Předseda mluví o zrádcích a jidášských groších Předseda KSČM zhodnotil volby do europarlamentu: Spolupráce s dalšími levicovými stranami byla prospěšná My jsme autentická levice, žádný přívažek ANO, spustil v rádiu Onderka „Lživý plátek SPD týden před volbami. Útok na KSČM!“ Konečná podává trestní oznámení na Okamuru

