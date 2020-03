Radní Šarapatka prozradil zvláštní zálibu: Dávivé výhřezy bolševických Parlamentních listů. Fridrichová a nab*ito v álejích

reklama

„Dobrý večer, přesně před dvěma týdny jsme v tomto pořadu upozornili, že vláda nezveřejnila žádný plán ochrany seniorů před koronavirem. Dnes vše nasvědčuje tomu, že žádný neměla,“ přivítala diváky Fridrichová. Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 10462 lidí

Poté připomněla, že mezi lidmi, kteří v České republice umírají po útoku pandemie koronaviru, převažují lidé starší sedmdesáti let. Nejednou došlo k tomu, že se senior nakazil v nemocnici, pak se vrátil do domova pro seniory a nakazil další klienty. Situace je prý o to horší, že vláda Andreje Babiše (ANO) nedokázala zajistit pro domovy ochranné pomůcky, dezinfekci a tak podobně. Domovy důchodců dostávají jen roušky, jež šijí lidé, kteří se snaží nečekat na to, až se premiér Babiš a jeho kolegové z vlády probudí, a snaží se pomoci sobě i svým spoluobčanům.

„Ty roušky, které jsme rozdali, ty vůbec nebyly od státu, takže tady je role státu velmi špatná. Co se týče dodávání těch ochranných pomůcek i co se týče té koordinační a metodické pomoci,“ oznámila před kamerami členka koalice, momentálně vládnoucí v Praze, Milena Johnová z hnutí Praha sobě. Zklamaně přitom kroutila hlavou.

Ministři vlády se mezi sebou dohadují, kdo měl ochranné pomůcky pro domovy pro seniory zajistit. Zatímco ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) říká, že priority stanovovalo Ministerstvo zdravotnictví a to rozhodlo, že první dodávky mají jít k lékařům do nemocnic, a až pak do ústavů sociálních služeb, ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch oponuje, že ochranné pomůcky pro domovy měl zajistit Hamáček.

„Zatímco se ministerstva dohadují, nákaza se šíří do dalších a dalších domovů, např. do domova seniorů na pražském Chodově zanesl virus pacient z nemocnice, kde byl na ošetření a kde se jím nakazil,“ zaznělo také v reportáži veřejnoprávní televize.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký prohlásil, že u seniorů by stálo za zvážení, zda by nebylo správné testovat je na koronavirus předtím, než se z nemocnice vrátí.

Ještě minulý týden v pátek však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci prohlašoval, že obsáhlejší testování seniorů není v plánu. Jen je prý potřeba klienty domovů pro seniory kontrolovat, a pokud se u někoho objeví příznaky, je nezbytné ho přímo v domově izolovat. Do nemocnice se podle pátečního vyjádření ministra mají senioři dostat až tehdy, pokud se jejich zdravotní stav zhorší.

Viceprezidentka již zmíněné asociace Daniela Lusková upozornila, že už v tuto chvíli není dost personálu, ani dost lůžek, na kterých by bylo možné pacienty izolovat. Je to nařízení vlády, my uděláme, co půjde, ale není to dobré řešení,“ zdůraznila.

Člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka reportáž Nory Fridrichové ocenil. Už se prý těší, jak ji za dobrou práci budou napadat lidé, kteří se často vyjadřují pro „bolševické Parlamentní listy“.

„Zálibně sleduji dávivé výhřezy bolševických Parlamentních listů a jejich prorežimních konkubín. Ne, žádná úchylka, jen radostná satisfakce. Čím větší álej, tím větší důkaz, že pořad jde správným směrem. Na jeho protagonisty tam zpravidla den poté zeširoka zvracívá jedna nula poplatnosti za druhou. Třeba Žantovský, co se ‚zasloužil o stát‘ před listopadem 89 stejně jako po něm. Tehdy za cenzuru svobodné Melodie, teď za Zemana. Až to dotáhl na státní metál. Hnusácké titulky, které vláčí veřejnoprávní stošedesátosmičku vytrvale bahnem „mediálních šmejdů“, by vydaly už na seriál. Z ryzí obsese nad kritickou a přitom vtipnou žurnalistikou plnou faktů, jež měří kmánu stejně jako pánu, žalostně bečí i Zemanova Ovce. Ví přece co a jak... Je z Haló novin. A jinde proti ní štve sám Kojzar Veselý s citrónem v čuni. Nejsou přitom sami, v rámci šplhu do vysněné ředitelny ČT se o publicistiku České televize i ‚168‘ rád a s gustem otře i Babišův cenzor Petrov,“ napsal Šarapatka na sociální síti Facebook.

Věří, že Nora Fridrichová by si zasloužila diplom za to, jak dobrou práci se svým týmem odvádí. Křik, který se ozývá po jejich pořadech, svědčí podle Šarapatky o tom, že svou práci dělá opravdu dobře. Tentokrát se na ni navalí nová vlna špíny za to, že ukázala holou pravdu, o tom jak premiér Andrej Babiš totálně nezvládá koronavirovou krizi.

Do protikladu k Babišově neschopnosti, o které Šarapatka nepochybuje, staví radní do protikladu občanskou solidaritu, snahu šít si roušky, sbírat dary na plicní ventilátory a tak podobně.

Ostatní zaměstnanci ČT by si prý z Nory Fridrichové mohli vzít příklad a klást premiérovi více otázek na jeho pravidelných tiskových konferencích, kde vysvětluje, co všechno vláda zařídila, zařídí a jak je stále on-line.

