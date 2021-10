Radost? Schwarzenberg krotí radost SPOLU. Bude to úplně jinak

reklama

Podle knížete Schwarzenberga je velmi reálné, že Babiš bude další čtyři roky sedět v křesle předsedy vlády. „Ano, samozřejmě. Pověří jistě pana Babiše. Bude se to snažit táhnout až do konce svého prezidentování, aby žádný jiný neměl šanci,“ uvedl, že premiérování nelze Babišovi upřít do března 2023, kdy Zemanovi končí prezidentský mandát.

Zároveň se však vyslovil proti tomu, že by měl být snad Zeman sesazen ze zdravotních důvodů. A to i v případě, že by pro to měla koalice SPOLU s koalicí Piráti a STAN většinu. „Byl bych velice proti tomu. Sesazení z politických důvodů a říci, že ze zdravotních jako záminku, tak to by byla nejhorší věc, co bychom mohli udělat,“ míní kníže, který by prý podpořil vznik koalice SPOLU s Piráty a hnutí STAN. „Jiná neexistuje, nevidím žádnou jinou,“ nechal se slyšet.

K jeho slovům Filip Horký souhlasně dodává: „Má absolutní pravdu. Nejásejme. Čeká nás ohýbání představitelného i nepředstavitelného. Vítězství v těchto volbách (pokud nezíská opozice 120) je jen průběžný výsledek,“ píše ve svém tweetu.

Vítězství v těchto volbách (pokud nezíská opozice 120) je jen průběžný výsledek. https://t.co/mzxz107Rbn — Filip Horký (@FilipHorky) October 9, 2021

O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5 242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

Komise nyní sčítají hlasovací lístky a další údaje, jako je například počet voličů. Tyto informace následně postoupí ke zpracování výsledků voleb Českému statistickému úřadu, který výsledky hlasování zveřejní na volebním webu. Volební výsledky budou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera.

