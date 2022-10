Radši zemřít při jaderném úderu než žít pod Ruskem. Od Zelenského uhodilo

reklama

Jak jsme již informovali, miliardář Elon Musk si naběhl, když na twitteru představil svou verzi mírového uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem, která obsahuje mimo jiné i opakování referend na dobytých územích, ovšem pod dohledem OSN, dále uznání Krymu jako ruského území a neutralizaci Ukrajiny.

Psali jsme: Krym nechat Rusům, píše Elon Musk. A jiné návrhy. Dějí se věci

Obvinění na sebe nenechala dlouho čekat. Musk byl osočen, že je hloupý zápaďan, který ničemu nerozumí a plete se do věcí, které mu nenáleží, dále že věří propagandě Kremlu, že ignoruje ukrajinské utrpení a oběti, že je něco v nepořádku s jeho morálkou atd. Musk reagoval například na prezidenta Zelenského, který ho nepřímo obvinil z podpory Ruska. „Stále podporuji Ukrajinu, ale jsem přesvědčen, že masivní eskalace války způsobí Ukrajině velké škody a možná i světu,“ odpověděl miliardář.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Kromě toho byl ředitel Tesly obviněn i z toho, že se tímto příspěvkem chce zviditelnit. I to popřel. „Předpokládáte, že chci být populární. Ale to je mi jedno. Jde mi o to, že za v podstatě stejný výsledek mohou zbytečně umřít miliony lidí,“ vysvětlil.

A přidal důvody svého uvažování: „Rusko částečně mobilizuje. Pokud bude v ohrožení Krym, dojde k plné mobilizaci. Počet úmrtí na obou stranách bude strašlivý. Rusko má více než trojnásobnou populaci oproti Ukrajině, takže vítězství v totální válce je nepravděpodobné. Pokud vám záleží na Ukrajincích, chtějte mír.“

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Právě na tento příspěvek reagoval Roman Hryščuk, ukrajinský poslanec ze strany Volodymyra Zelenského Sluha lidu: „Musk ničemu nerozumí. Nebojíme se.“ A dodal: „Je lepší během kamžiku zemřít při jaderném úderu než žít pod ruskou okupací.“

???? ??? ?????? ? ?? ????????.

?? ?? ???????.



????? ???????? ??? ???????? ????? ? ???? ??????, ??? ???? ??? ?????????? ?????????. — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) October 3, 2022

Až sprostě na Muska reagoval Andrej Melnyk, končící velvyslanec Ukrajiny v Německu. „Jdi do prdele je moje diplomatická odpověď na Elona Muska," vyjádřil se a dodal, že na Ukrajině už si „zas**nou teslu nikdo nekoupí".

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

The only outcome ist that now no Ukrainian will EVER buy your f…ing tesla crap. So good luck to you .@elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

