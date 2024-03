Rajchl napsal Ficovi: Bratrské pouto a idiotský Fialův krok. Na Václavák slovenské vlajky

reklama

„Že Fialova vláda předvádí jeden trapný lapsus za druhým a že poškozuje naši zem každým svým krokem, to už je naprostá notorieta známá každému, kdo v České republice žije. Ale musím se přiznat, že už dlouho mě nic tak nenadzvedlo jako zásadní narušení našich vztahů se Slovenskem, jež bych se i přesto, že nerad sahám k silným slovům, nebál označit přívlastkem idiotské. Poškodit bratrské pouto, jež nás desítky let pojí, kvůli rozdílnému pohledu na situaci v Ukrajině, může jedině krajně neobratný politik, kterým Petr Fiala zcela bezesporu je," píše v příspěvku k otevřenému dopisu Rajchl.

„V této souvislosti mě napadl jeden bonmot - tedy, že politiky dělíme na státníky, odpovědné politiky, neodpovědné politiky, hlupáky, pak není dlouho dlouho nic a pak je Fiala. Sejít se hned následně s progresivistickou loutkou George Sorose Michalem Šimečkou, to už je zcela grandiózní faux-pas. V diplomacii totiž platí nepsané pravidlo, že se politici jednoho státu nepletou do vnitřní politiky státu druhého. Petr Fiala tuto čáru překročil o několik kilometrů. Ale když už se tedy může Fiala paktovat se slovenským opozičním politikem, tak to zase otvírá prostor panu Ficovi, aby on navštívil demonstraci opozičních politiků v naší zemi, že? Proto jsme se za stranu PRO rozhodli sepsat otevřený dopis předsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, v němž se kategoricky distancujeme od postoje Petra Fialy a současně jej zdvořile zveme k vystoupení na naší demonstraci," zdůvodnil, proč došlo k napsání dopisu Ficovi.

„Je nám známo, že pan premiér Fico patří naopak do politické kategorie státníků, a proto nejspíše Fialovi stejnou mincí neoplatí, nicméně pokud by jej vyzval dostatek občanů České republiky, kteří by mu vyjádřili podporu, tak by se to třeba povést mohlo. Proto jsme pro pana Fica sepsali otevřený dopis a rádi bychom vyzvali vás všechny, kdo s jeho zněním souhlasí k tomu, aby pod něj připojili svůj podpis na našem webu. S tím, že bychom jej příští týden odeslali na Slovensko," vyzval Rajchl na svém facebookovém profilu.

„Když se někdo při minulých demonstracích podivoval nad tím, proč jsem vyzýval účastníky, aby si s sebou vzali i slovenské vlajky, tak myslím, že nyní dostává tento krok ještě zcela nový význam. Takže prosím přineste i slovenské vlajky! A samozřejmě si dáme i slovenskou hymnu. Ukážeme všem, že občané naší země si Fica váží a že kdyby tady zítra vstoupil do voleb, tak Fialu porazí o 10 koňských délek! Česká republika a Slovensko patří k sobě! A my nesmíme dovolit, aby nás ty aspenské loutky rozdělily! Proto se na naší demonstraci postavíme nejen za Českou republiku a za mír, nýbrž též za česko-slovenské vztahy. My si totiž vážíme Fica i našich slovenských bratrů a Slovensko je pro nás daleko bližší partner než nacionalisticky vychýlená Ukrajina. Pokud s tímto naším postojem souhlasíte, pak prosím neváhejte připojit pod náš otevřený dopis i váš podpis. Věřím, že si Robert Fico naši podporu zaslouží," dodal Rajchl.

V otevřeném dopise, jejž kromě Rajchla podepsal také někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, jenž v současné době předsedá jihomoravské buňce PRO, vyjadřují kategorický nesouhlas se stanoviskem českého premiéra Petra Fialy a jeho pětikoaliční vlády, na jehož základě došlo k rozhodnutí o okamžitém přerušení vládní konzultace mezi vládami našich zemí, a to s odkazem na rozdílné vnímání a postoje k rusko-ukrajinskému válečnému konfliktu a cesty vedoucí k jeho ukončení.

„Tímto postojem vlastní vlády jsme hluboce zklamáni a považujeme jej za projev servility k těm mocnostem a organizacím, které si nepřejí co nejrychlejší ukončení ozbrojeného válečného konfliktu na Ukrajině a naopak hodlají i nadále zadlužovat svoje občany, své státy i celou EU miliardovými částkami určenými na nákup zbraní pro pokračování války namísto snahy o dosažení míru a zajištění bezpečnostních záruk pro celý region i kontinent. Jedině za tohoto předpokladu je totiž možné zahájit poválečnou rekonstrukci dotčených oblastí Ukrajiny a urychleně umožnit návrat do vlasti milionům občanů této země, o něž nyní pečují za prostředky svých daňových poplatníků téměř všechny evropské státy, včetně ČR a SR," píše se v otevřeném dopise.

„Mezi ČR a SR a mezi našimi národy i konkrétními lidmi panují po generace budované a rozvíjené vztahy, přátelství a spolupráce, zarámované i 74 roky soužití ve společném československém státě, za který Češi, Slováci, Moravané i Slezané společně bojovali a prolévali svoji krev ve dvou světových válkách. Památka více než 360 tisíc padlých, zavražděných a umučených obětí dosud největšího světového válečného konfliktu nás zavazuje společně pečovat nejen o jejich odkaz, ale také o svobodu, demokracii a prosperitu našich dvou suverénních států. Naše blízkost nemá v okolní Evropě obdoby, což ukázal i způsob, jakým jsme dokázali, byť neradi, zvládnout rozdělení federálního státu a začít novou etapu společného sousedského soužití dvou samostatných států od 1. 1. 1993," zaznívá také v listu.

„Vážíme si Vás jako státníka, jenž vystupuje důsledně na obranu národních zájmů vlastního státu i jeho občanů, nebojí se pojmenovat jasně a bez přehnané politické korektnosti, jakož i klady a zápory současné evropské i globální politiky. Vězte, že pro každého jednoho z nás je Slovensko i nadále nejbližším sousedem a partnerem, Slováci našimi bratry a že si nenecháme diktovat současnou vládní garniturou v ČR ani co si máme o Vás, o Slovensku a o Slovácích myslet, ani jak budeme hodnotit Vaši práci, Vaše postoje a skutky. Vás a Vaši vládu možná nevítá Fialova pětikoalice v pražských vládních palácích, ale nám budete vždy vzácným a milým hostem a přítelem při každé Vaší návštěvě ČR, formální i neformální. Zveme Vás rádi do Čech, na Moravu i do Slezska a bude nám ctí se s Vámi potkat při upřímné lidské debatě o aktuálních problémech Slováků i nás Čechů, Moravanů i Slezanů. Tento náš postoj veřejně vyjádříme i na občanském shromáždění dne 23. 3. 2024 na Václavském náměstí v Praze, kam Vás samozřejmě srdečně zveme. Potěšeni budeme i Vaším případným pozdravem všem statečným občanům ČR, kteří se na Václavském náměstí sejdou," píše se v otevřeném dopisu slovenskému premiérovi.

„Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, milý Roberte. Ujišťujeme Vás a Vaším prostřednictvím i Slováky a Slovensko, že bez ohledu na trapné rozhodnutí současné vládní garnitury v ČR považujeme udržování vynikajících a nadstandardních vztahů mezi našimi národy i státy za samozřejmost a naši osobní prioritu," končí list.

