Rakety: „Průser. Ještě větší, než se zdá.“ Nová fakta o hrozbě války USA s Ruskem

Současný pán Bílého domu Donald Trump se rozhodl vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987 s odůvodněním, že Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu tuto dohodu stejně nedodržuje a není důvod, aby se jí nechaly svazovat samotné Spojené státy.

Štěpán Kotrba bije na sociální síti Facebook na poplach. „Trumpovo ukončení platnosti smlouvy INF (o raketách středního a krátkého doletu) je daleko větší průser, než by se z několika slov ve zpravodajství dalo tušit. Za studené války by to byl materiál na celou titulní stranu,“ poznamenal k tomu Kotrba.

Technologie natolik pokročily, že dnes už raketu krátkého či středního doletu odpálíte takřka odkudkoliv a to zda nesou jadernou hlavici nebo jen obyčejný náboj poznáte v podstatě až ve chvíli, kdy raketa exploduje. Od okamžiku odpálení do exploze navíc často uplyne jen minuta, nebo minuty dvě až tři. Protistrana tedy nemá příliš mnoho času k reakci na případný jaderný útok. Proto Kotrba považuje Trumpovo rozhodnutí za velmi nebezpečné.

„Rozhodnutí v této válce budou trvat maximálně 88 sekund (do dopadu prvních střel). Přímým zásahem střel z polských přístavů je ohrožen nejen Kaliningrad, ale i Moskva či Kyjev nebo Charkov. Přímým zásahem střel z Kaliningradu je ohrožena Paříž, Řím, základna Deveselu v Rumunsku s protiraketovým deštníkem NATO i bulharská základna Graf Ignatievo,“ varoval Kotrba.

autor: mp