Rakušan: Ano, do vlády i bez Pirátů. Od Bartoše byl mail. Pozdě

Před volbami koalice Pirátů se Starosty ujišťovala voliče, že buď půjde společně do vlády, nebo společně do opozice. Ale po propadu Pirátů, kdy se do Sněmovny dostali jen 4 poslanci za tuto stranu, voliči vykroužkovali do poslaneckých lavic Starosty, v koalici narůstá napětí. Předseda STAN Vít Rakušan už připouští, že by Starostové mohli vstoupit do vlády i bez Pirátů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda STAN Vít Rakušan si před volbami věřili na zisk 25 procent hlasů a doufali, že to oni budou silnějším hráčem při jednáních o vládě s koalicí SPOLU, to jest s ODS, lidovců a TOP 09. Voliči však rozhodli jinak. Nejenže nenechali vyhrát Andreje Babiše (ANO), volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,8 procenta hlasů, Babiš se ocitl až na druhém místě se ziskem 27,1 procenta, ale koalice Pirátů a STAN skončila až třetí se ziskem 15,6 procenta, tedy daleko za vlastním očekáváním. Už to vyvolalo v této koalici jisté tenze.

Voliči koalice Pirátů a STAN navíc vykroužkovali do Sněmovny kandidáty STAN, budou mít 33 poslanců, zatímco Piráti mají jen 4 poslance. Přesto prozatím prohlašují, že budou součástí příští vládní koalice a podíleli se na sestavování programového prohlášení vlády se stanovením cílů budoucího kabinetu. Dosaženou dohodu však musí schválit orgány budoucích koaličních stran. U Pirátů budou o dohodě hlasovat na Pirátském fóru všichni členové strany a je otázka jak hlasování dopadne. Spolustraníci Ivana Bartoše totiž mají pocit, že je Starostové ve volební kampani tak trochu podvedli a nabízeli voličům své vlastní kandidáty na úkor Pirátů.

Předseda STAN Vít Rakušan dal ve vyjádření pro MF Dnes najevo, že kdyby náhodou Piráti odmítli vstoupit do vlády, Starostové by se na vládě mohli podílet i bez nich. „I nadále budeme usilovat o účast ve vládě. Zatím s Piráty. Věřím, že to společně dotáhneme. Je to na nich, pokud se rozhodnou jinak, budeme muset reagovat,“ připustil Rakušan.

„Nebudu zastírat, že po zveřejnění analýzy mezi námi panuje napětí. Myslím si, že ji Piráti měli nejprve prodiskutovat v rámci strany, pak s námi a až poté se měla dostat ven. Já jsem ji dostal e-mailem od Ivana Bartoše v pondělí ráno až v době, kdy jsem měl už dva nepřijaté hovory od novinářů, kteří mi volali, co na analýzu říkám. Navíc jsem byl jediným adresátem za Starosty, kterému přišla. Kolegům jsem ji musel rozesílat. To považuji za nešťastné. Závěry analýzy jsou zcela účelově prezentovány proti STAN. A to především v mikrotargetingové kampani (lokální podpoře kandidátů). V rámci koalice to byl oficiálně schválený prostředek kampaně. Kandidáti Starostů si dokázali mikrokampaň sehnat v 300 případech, zatímco Piráti jen v desítkách. Vyčítat našim kandidátům, že kampaň vedli aktivně, nepovažuji za správné,“ řekl Rakušan.

Pokud by se Piráti rozhodli z vládního projektu vycouvat, Starostové to budou řešit.

Rakušan budoucí vládu jednoznačně hájí.

V rozhovoru zdůraznil, že někdejší vláda dnešního prezidenta Miloše Zemana měla 19 členů, zatímco vláda Petra Fialy jich bude mít podle plánu 18 a tři noví ministři – pro EU, pro vědu výzkum a inovace a do třetice ministr pro legislativu – nebudou mít k ruce stovky nových úředníků, nýbrž aparát úřadu vlády. Rakušan je přesvědčen, že ministr pro EU pořádně připraví české předsednictví v EU, Babišova vláda to podle něj podcenila. Věří také, že ministr pro legislativu dohlédne na větší kvalitu zákonů přicházejících do Sněmovny. Některé legislativní návrhy Babišovy vlády byly podle Rakušana nevalné. A ministr pro výzkum a inovace se pokusí Česko posunout dál v modernizaci země.

