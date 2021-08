Rakušan: SPD k moci nepustíme. Vrátíme lidem chuť žít v Česku

8 let vlády Andreje Babiše? 8 let temna! 8 let korupce! 8 let, po kterých ztrácejí lidé toužící po svobodě, demokracii a hodnotách západní civilizace chuť v této zemi nadále žít! Vít Rakušan to na volebním sněmu STAN pořádně rozpálil. Vzápětí byl znovuzvolen za předsedu hnutí, které jde do voleb společně s Piráty.

Hnutí STAN pořádá těsně před říjnovým kláním o Sněmovnu volební sněm. Funkci předsedy zde obhajoval Vít Rakušan, velký stoupenec předvolební koalice pirátů a STAN.

„Haló, haló,“ testoval Rakušan funkčnost mikrofonu v jednacím sále STAN hned na úvod. Vzápětí děkoval někdejšímu předsedovi Starostů Petru Gazdíkovi za to, že mu občas podává pomocnou ruku, aniž by mu do vedení strany, jak se říká, kecal.

Konstatoval, že STAN posiluje. „Já si dokonce troufnu říct, že STAN je dlouhodobě nejpodceňovanější politickou silou,“ pravil s tím, že Starostové mají program, sami mají osobnosti a dokázali ke spolupráci přilákat další osobnosti. „Stali jsme se jednou z nejvýraznějších sil na krajské politické scéně,“ zdůrazňoval.

A pak na 11. sněmu STANu rozjel kanonádu.

„Možná v té době populismu, v době nereálných slibů, v době falešných mesiášů, má hnutí, které vyrostlo zespoda, hnutí lidí, kteří mají praktickou politickou zkušenost, kteří umí vést, kteří vědí, jak zákonitosti ve vedení státu fungují, tak takových lidí je nám určitě potřeba a takových lidí bude určitě potřeba i pro budoucnost České republiky. Po té době temna, kterou teď zažíváme. Po době bezbřehého populismu, falešných slibů, falešného mesiášství. Po době korupce, která prorostla do privatizace naší země. Po době, která nedává lidem, kteří se upínají ke svobodě, demokracii a hodnotám západní civilizace žádnou naději a chuť v této zemi nadále žít,“ pálil Rakušan do Babiše a jeho politických partnerů z děla jednu dělovou kouli za druhou.

Andrej Babiš ANO 2011



„Tu chuť žít v této zemi musíme lidem vrátit my,“ zvolal poté s tím, že právě Starostové pro to musí udělat všechno, co je možné a to na všech úrovních politiky.

Zdůraznil také, že hnutí STAN nešlo do koalice s ANO v žádném kraji.

„Prokázali jsme odvahu, prokázali jsme odpovědnost, prokázali jsme odvahu jít do náročného koaličního projektu s piráty. Nebylo to jednoduché, nebyla to jednoduchá vnitřní diskuse, ale to je demokracie,“ hřímal na sněmu Rakušan.

„A proč jsme do ní šli? Vzpomeňte si na Letenskou pláň, vzpomeňte si na 250 tisíc lidí. Vyslyšeli jsme volání občanské společnosti: spojte se. A spojili jsme se,“ pokračoval Rakušan.

Uznal, že ne všechno se Starostům v předvolební kampani povedlo, ale to nic nemění na tom, že piráti a Starostové chtějí Česko vrátit na trajektorii pyšných, proevropských zemí, které se chtějí dostat dál a nepřešlapávat na místě. „Naším jediným cílem musí být vítězství. Ale potřebujeme každého z vás! Soupeř zažehnul oheň nejistoty a má největší radost, když si pod něj přikládáme sami,“ volal Rakušan.

Poté zdůraznil, že spolupráce STAN a pirátů funguje, i když u pirátů funguje jiná kultura rozhodování.

„Ale nikdy nám nelhali. Na čem jsme se dohodli, vždycky platilo. A Ivan Bartoš, se kterým jsme se seznámili až během toho posledního roku, je člověk, kterého si prostě a jednoduše lidsky vážím, protože je to člověk, který jde do všeho s plným nasazením a který také vyhrát chce,“ hájil spolupráci s piráty Rakušan.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



Program koalice pirátů a Starostů je podle jeho názoru vizionářský a po úspěchu ve volbách dokáže změnit Česko ze současného stavu do situace, kdy bude Česko mít opět pozitivní budoucnost.

„My musíme ukázat, že kampaně umíme,“ apeloval Rakušan na své kolegy s tím, že musí dál mluvit s lidmi, jít za nimi a spolu s nimi si dojít pro vítězství.

„Tyhle volby jsou klíčové pro tuto zemi. My už si nemůžeme dovolit další čtyři roky, kdy tady budou vládnout populisté. My už si nemůžeme dovolit další čtyři roky, kdy se vláda bude opírat o komunisty. My si nemůžeme dovolit, aby ta vládní sestava byla ještě horší, obludnější, než je v té současné době,“ volal Rakušan.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Dočkal se potlesku ze sálu.

„Tady si to řekněme na rovinu. My nemůžeme k moci pustit SPD, komunisty a další populisty. Bylo by to selhání nás všech, co sedíme v tomto sále. To mluvím k našim delegátům i ke kolegům z ostatních stran,“ pokračoval v palbě Rakušan s tím, že piráti a Starostové musí po volbách spolupracovat s koalicí SPOLU, to jest s koalicí ODS, lidovců a TOP 09.

„Máme zadluženou zemi. Máme zemi, kde bílá neznamená bílá a černá neznamená černá, kdy je pravda relativizována a že existuje jen nějaký subjektivní názor. To tak přece není. Věci se mají pojmenovávat pravými jmény. Teprve když si problém jasně určíme, tak ho můžeme nějakým způsobem vyřešit a jít dál,“ zdůraznil.

A jeho projev se blížil k závěru.

Vzhledem k tomu, že v pozici kandidáta na předsedu neměl soupeře. Bylo jasné, že předsedou zůstane i nadále.

