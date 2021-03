Rakušan: Staří odejdou. Přijdou mladí, kteří ctí Havla. Oni jsou budoucnost

Ti, co to nezvládli, odejdou. Předseda STAN Vít Rakušan s nadějí v oku vyhlíží podzimní volby do Sněmovny a vypočítává, co všechno se musí změnit.

Předseda STAN Vít Rakušan má za to, že se blíží generační obměna elit. Do rozhodujících pozic se podle jeho názoru dostanou lidé, kteří posunou Českou republiku dál. Teď podle něj republika upadá.

„Pro mne je velkou nadějí naše mladá generace. O tu bych chtěl opřít i zlepšení reputace České republiky. Jsou to lidé, kteří jsou zodpovědní, zapojili se do dobrovolnické práce, snaží se, mnohdy navzdory tomu, že státní aparát jim brání, v krizi obstát a svou zemi posunout dále. Já si myslím, že v České republice přijde generační výměna elit. Ke slovu se dostane střední generace, nemyslím ve stranickém způsobu uvažování, a tato generace se bude opírat o to, jak si další vývoj země představují mladí lidé,“ vyjádřil naději Rakušan v rozhovoru pro Czech and Slovak Leaders Magazine.

Šéf Starostů a nezávislých věří, že lidé překonají i jarní vlnu koronaviru a celá republika se postupně dostane z krize.

„Primární naději tedy vidím v tom, že tato krize skončí. Jako sekundární naději potom vnímám skutečnost, že elity, které krizi nezvládly, odejdou. A přijde nová generace, která bude budovat svobodnou, liberální zemi, která bude moderní a více otevřená světu, než je tomu dnes,“ zdůraznil Rakušan, který se hlásí k odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

Změnit se podle něj musí mimo jiné vzdělávací systém. Žáci by se podle něj měli naučit, jak se orientovat v lavinách informací, které se na ně dennodenně valí. Vedle toho je podle Rakušana třeba snížit energetickou náročnost české ekonomiky. Současně je podle něj třeba investovat do lidí.

„Jako politik nemám rád zadlužování a své město jsem oddlužoval. Ale my teď jako stát musíme investovat do lidí. Musíme pomoci podnikatelům, musíme motivovat lidi, aby se nebáli zůstat v karanténě a hlásit případné kontakty, musíme pomoci samoživitelům. Toto jsou investice do budoucnosti, na rozdíl od kanálu Dunaj–Odra–Labe. Musíme investovat do budoucnosti, kde budou podniky jako kavárny či malé obchody, které máme rádi. Musíme investovat do lidí, aby se nedostali do spirály dluhových pastí a insolvencí. Společně s Piráty jsme navrhli, aby se Sněmovna v aktuální době věnovala jen covidovým tématům. I stavební zákon či lex Dukovany počká. Měli bychom lidem vyslat vzkaz, že pokud se ve Sněmovně scházíme a vlastně tak porušujeme všechna opatření, tak se zabývejme věcmi, které mají reálný dopad na život občanů. Bohužel jsme jako opozice neuspěli. Mrzí mne to. Priority jsou opravdu jinde, a to jak finanční, tak věcné,“ uvedl Rakušan.

